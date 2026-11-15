ปฏิบัติการก่อการร้ายในภาคใต้: BRN ลอบวางเพลิงและโจมตีทหารพรานสร้างความมั่นคงสั่นคลอน
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาและนราธิวาสทวีความรุนแรงเมื่อขบวนการ BRN ลอบวางเพลิงทำลายเครื่องจักรและโจมตีทหารพราน 5 นาย เสียชีวิต สะท้อนถึงอิทธิพลที่ครอบคลุมขององค์กรและปัญหาการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่
สถานการณ์ ความมั่นคง ในภาคใต้ของไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ซับซ้อนเมื่อปรากฏการณ์ความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นชีวิตยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงได้ง่าย ๆ ในทันที ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาพรวมทางการเมือง การทหาร และภาคประชาชน ทำให้ทุกภาคส่วนยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในการหาทางออกร่วมกันเพื่อกำหนดนโยบายการต่อสู้กับขบวนการร้ายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ความมืดของขบวนการ BRN
ขบวนการ BRN ยังคงรักษาและปรับใช้ยุทธศาสตร์สร้าง "ความมืด" ในกระบวนการปฏิบัติการของตนเองได้อย่างแนบเนียน ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐไม่สามารถล่วงรู้แผนการร้ายได้ในทุกครั้งที่ผ่านมา การที่รัฐไม่สามารถตอบสนองหรือติดตามจับกุมคนร้ายเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที เป็นผลให้พลังในการต่อสู้ของรัฐถูกลดทอนศักยภาพลงอย่างมาก แม้รัฐจะมีทรัพยากรมหาศาล แต่ก็แทบจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะระงับยับยั้งการต่อสู้ด้วยอาวุธหรือการก่อการร้ายใด ๆ จากเงื้อมมือของโจรก่อการร้ายกลุ่มนี้ได้Also readทหาร ทบ. โพสต์ขอขมา ‘รอมฎอน’ สส. พรรคประชาชน ปมใส่ร้ายโยงขบวนการ BRN พร้อมฝากอุทาหรณ์สังคมอย่าเสพสื่อด้านเดียว
การที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถล่วงรู้แผนการร้ายได้ ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการที่กลุ่มขบวนการร้ายยึดมั่นทางความคิดของตนอย่างสุดขั้ว และสร้างความแตกต่างในการตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น จนไม่สามารถหาจุดร่วมทางความคิดกับฝ่ายรัฐหรือภาคประชาชนทั่วไปได้เลย สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า โครงสร้างการควบคุมและสั่งการของกลุ่มขบวนการร้ายมีความเข้มแข็งและลึกล้ำมากกว่าที่ฝ่ายรัฐประเมินไว้
สถิติความรุนแรงและความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ในรอบปี 2569 เพียงปีเดียว จังหวัดยะลาเพียงจังหวัดเดียวก็เป็นสนามรบหลักที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นหลายครั้ง โดยเป้าหมายสำคัญมักเป็นเครื่องจักรและรถแบ็กโฮเพื่อสร้างความวุ่นวายและกดดันภาคธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 กองโจรในขบวนการร้ายได้ลอบเข้าไปในแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท ชินวร จำกัด อ.บันนังสตา เพื่อวางเพลิงเผาทำลายรถแบ็กโฮและรถเกรดเดอร์ จำนวน 2 คัน ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการก่อสร้างอย่างหนัก
ความรุนแรงไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 กองโจรได้ลอบวางเพลิงเผาทำลายรถแบ็กโฮเสียหาย 1 คันเพิ่มเติม บริเวณบ้านหินลูกช้าง ต.บาละ อ.กาบัง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์ที่ต่อเนื่องกันของขบวนการร้าย ในการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบผ่านการทำลายทรัพย์สินสาธารณะและเอกชน เพื่อลดทอนความเชื่อมั่นในการพัฒนาพื้นที่
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569 สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อกองโจรก่อการร้ายลอบเผาทำลายรถแบ็กโฮ 1 คัน และรถบดถนน 3 คันของบริษัท ชินวรยะลาก่อสร้าง พร้อมทั้งเผาทำลายกล้อง CCTV และโรยตะปูเรือใบขวางทางเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านพงยามู ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา การทำลายระบบกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นถึงความมุ่งร้ายที่ต้องการปิดบังร่องรอยหลักฐานและสร้างอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อย่างจงใจ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 โจรร้ายจากองค์กรอาชญากรรมได้ลอบวางเพลิงเผาทำลายรถแบ็กโฮอีก 2 คันของบริษัท อาบาดีการโยธากิจ จำกัด ณ บ้านทำนบ (บ้านย่อยสะปอง) หมู่ 3 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา การโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อโครงการก่อสร้างของบริษัทเอกชนเหล่านี้ บ่งชี้ว่ากลุ่มขบวนการร้ายไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการสร้างความหวาดกลัว แต่ยังมีวัตถุประสงค์เชิงเศรษฐกิจและทางการเมืองที่ซับซ้อนในการล้มเหลวของความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่
ปฏิบัติการโหดเหี้ยมในนราธิวาสและบทสรุปของความล้มเหลว
นอกจากการทำลายทรัพย์สิน การก่อความรุนแรงต่อบุคคลก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้เกิดปฏิบัติการที่โหดเหี้ยมและอุกอาจต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิตทันทีทั้งหมด 5 นาย ทั้งที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้อาวุธครบมือและพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก 9 ราย ในเหตุการณ์ดังกล่าว
สิ่งที่น่าวิตกที่สุดคือ หลังจากรับปฎิบัติการร้ายเสร็จสิ้น โดยที่กลุ่มโจรทั้งหมดไม่มีการสูญเสียแม้แต่คนเดียว และหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัย ทำให้รัฐไม่สามารถติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน การที่โจรสามารถหลบหนีไปได้โดยไม่ถูกจับกุม หรือแม้แต่ได้รับบาดเจ็บ สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ด้านการข่าวและการปฏิบัติการของฝ่ายรัฐอย่างร้ายแรง
อิทธิพลครอบคลุมและปัญหาการสนับสนุนจากประชาชน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเลยแม้แต่น้อย ในทางตรงกันข้าม มวลชนคนในพื้นที่กลับให้ความร่วมมือ สนับสนุนปฏิบัติการขององค์กรร้ายนี้กันอย่างเต็มที่ แม้ในบางส่วนของชุมชนอาจจะจำใจหรือถูกบังคับให้ต้องร่วมขบวนการต่อสู้กับองค์กรร้าย แต่แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมขบวนการต่อสู้กับรัฐอย่างเต็มใจ
การให้ความร่วมมือและการเป็นแนวร่วมสนับสนุนปฏิบัติการร้ายทุกครั้ง มีความเข้มแข็งจนเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถรับข่าวสารใดๆ จากคนในพื้นที่ได้เลยแม้แต่น้อย สถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่า องค์กรอาชญากรรมนี้ได้ยึดกุมสภาพคนในพื้นที่ปลายด้ามขวานได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว ชาวบ้านยังช่วยปกปิดการหลบหนี ซ่อนตัวปะปนไปกับคนในหมู่บ้านอย่างแนบเนียน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแยกแยะและจับกุมคนร้ายได้ง่ายเลย
สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ฝ่ายใดมีอิทธิพลในการปกครองดูแลคนในพื้นที่แห่งนี้เหนือกว่ากัน ฝ่ายใดเป็นฝ่ายเข้าถึงหัวใจ ดูแลและสั่งการคนในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งกว่ากัน การที่รัฐขาดการเชื่อมโยงกับประชาชนในพื้นที่ ทำให้การปฏิบัติการทางทหารหรือความมั่นคงขาดประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิง และเปิดโอกาสให้กลุ่มขบวนการร้ายเติบโตและควบคุมพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์
ความซับซ้อนของสาเหตุและทิศทางในอนาคต
การก่อการร้ายที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นต่อไปอย่างแน่นอน หากดูอย่างผิวเผิน อาจตีความไปได้ว่าเกิดจากความขัดแย้งกันเองของกลุ่มธุรกิจคู่แข่ง หรือเป็นเพียงการเรียกค่าคุ้มครองจากบริษัทเอกชนที่กำลังดำเนินการ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้มีความซับซ้อนมากกว่านั้น อาจเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผลประโยชน์จากธุรกิจผิดกฎหมายที่ต้องการสร้างความชุลมุนเพื่อสร้างช่องว่างจากเจ้าหน้าที่รัฐในการเข้าขัดขวางการค้ายาเสพติดหรือการเถื่อนของเถื่อน
ในอีกมุมหนึ่ง การก่อความไม่สงบอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์ของนักการเมืองท้องถิ่นจนถึงระดับชาติที่ต้องการนำความน่ากลัวมาเป็นโอกาสในการสกัดคู่แข่งไม่ให้มาแย่งชิงคะแนนนิยมของนักการเมืองเจ้าถิ่น หรือแม้กระทั่งการก่อสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่รัฐเองที่ต้องการหล่อเลี้ยงความไม่สงบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น วันทวีคุณราชการ หรือเงินพิเศษการสู้รบ (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างกว้างขวางในสังคม
สรุปแล้ว สถานการณ์ในจังหวัดยะลาและนราธิวาสไม่ได้เป็นเพียงความขัดแย้งทางอาวุธ แต่เป็นสงครามเชิงลึกที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน การที่ ขบวนการ BRN สามารถสร้างฐานอำนาจที่มั่นคงในชุมชนได้ แสดงให้เห็นว่าปัญหาความมั่นคงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียว แต่ต้องแก้ไขที่ปัญหาจิตใจและรากเหง้าของความขัดแย้ง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและท่าทีของรัฐต่อประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง ความรุนแรงก็อาจยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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