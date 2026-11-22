ปฏิทินหุ้น XD 23-30 พ.ย.2569 ไฮไลต์ BKIH 4.50 บาท และ SRICHA
รวมปฏิทินหุ้นขึ้นXD 23-30 พฤศจิกายน2569 ไฮไลต์BKIHจ่าย4.50บาท SRICHA1บาท SPC0.80บาท พร้อมวันจ่ายปันผลจริงรายตัวช่วงธันวาคมนี้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกำหนดให้หุ้นสามัญ 49 บริษัทจดทะเบียนขึ้นเครื่องหมาย XD (Ex-Dividend) เพื่อตัดสิทธิ์รับเงินปันผลระหว่างวันที่ 23 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 การประกาศปฏิทินการจ่ายเงินปันผลนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนที่วางแผนรับผลตอบแทนจากหุ้นปันผล โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเม็ดเงินปันผลต่อบัญชีสูงอย่าง บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH
ไฮไลต์ปันผล BKIH 4.50 บาทและบริษัทชั้นนำ
บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ผลตอบแทนปันผลสูงสุดในรอบนี้ โดยกำหนดจ่ายปันผลที่อัตรา 4.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีกำหนดจ่ายจริงในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามมาด้วย บริษัท ศรีชา อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ SRICHA ที่จ่ายปันผล 1 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายวันที่ 11 ธันวาคมเช่นเดียวกัน รวมถึง บริษัท เอสพีซี จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ที่จ่ายปันผล 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทในการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นAlso readทายนิสัยจากภาพ: คุณเป็นคนหัวแข็งหรืออ่อนไหว?
กลยุทธ์การซื้อขายก่อนวัน XD สองวันทำการ
นักลงทุนที่ต้องการสิทธิในการรับเงินปันผลจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตราฐานการชำระราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบ T+2 โดยหมายความว่า นักลงทุนต้องซื้อหุ้นเป้าหมายก่อนวัน XD อย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อให้กระบวนการบันทึกข้อมูลและโอนกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ก่อนวันตัดสิทธิ การวางแผนซื้อหุ้นก่อนวัน XD อย่างเคร่งครัดจะช่วยป้องกันไม่ให้การลงทุนพลาดโอกาสในการรับเงินปันผลตามเวลาที่กำหนด
กลุ่ม GGC และกลุ่ม WHA จ่ายปลายพฤศจิกายน
กลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในสัปดาห์แรกของช่วงปฏิทินนี้ โดยกลุ่มบริษัท กลุ่มละ มั่นคงพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ GGC มีกำหนดขึ้น XD ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 พร้อมกำหนดจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ในขณะที่กลุ่ม บริษัท วอยซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP มีกำหนดขึ้น XD ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และจ่ายปันผล 0.0669 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2569
รายชื่อหุ้นอื่นๆ และตารางเวลาการจ่ายปันผล
นอกจากกลุ่มใหญ่ข้างต้นแล้ว ยังมีหุ้นอีกจำนวนมากที่มีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ซึ่งรวมถึงกลุ่มบริษัท ไอไอซี จำกัด (มหาชน) หรือ ICN, บริษัท ไอทีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS, บริษัท คิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KISS, บริษัท เมดิคอล ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ MRDIYT, บริษัท เอส11 จำกัด (มหาชน) หรือ S11, บริษัท ทาร์ทเทิร์นเรลเวย์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRT, บริษัท เอเชีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ASIA, บริษัท ดีเอ็มที จำกัด (มหาชน) หรือ DMT, บริษัท เอ็นซีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III, บริษัท แอลเอชเค จำกัด (มหาชน) หรือ LHK, บริษัท พรีเมียร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRM, บริษัท พีทีที แอลพีจีเอ จำกัด (มหาชน) หรือ PTL, บริษัท สตาร์ โปรเกรสซีฟ จำกัด (มหาชน) หรือ STARM, บริษัท แทค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TACC, บริษัท เทสโก้ โก-เลกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFG, บริษัท ทีเคเอ็น จิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TKN และ บริษัท วาณิชธนกิจ จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC
สรุปตารางวันจ่ายปันผลรายตัวสำหรับนักลงทุน
ผู้ถือครองหุ้นจะต้องตรวจสอบวันที่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคม โดย บริษัท เมดิคอล ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ MRDIYT จ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 0.06 บาท, บริษัท ไอไอซี จำกัด (มหาชน) หรือ III จ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 0.18 บาท, บริษัท จัสมิน มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน) หรือ JMART จ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 0.21 บาท, บริษัท สตาร์ โปรเกรสซีฟ จำกัด (มหาชน) หรือ STARM จ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 0.03 บาท, บริษัท ทีเคเอ็น จิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TKN จ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 0.09 บาท, บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH จ่ายวันที่ 11 ธันวาคม 4.50 บาท, บริษัท จำเนียร มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน) หรือ KAMART จ่ายวันที่ 11 ธันวาคม 0.11 บาท, บริษัท เอสเอไอไอโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL จ่ายวันที่ 11 ธันวาคม 0.10 บาท, บริษัท วอยซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHA จ่ายวันที่ 11 ธันวาคม 0.0669 บาท, บริษัท เอสเคเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ SKN จ่ายวันที่ 11 ธันวาคม 0.25 บาท และ บริษัท ศรีชา อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ SRICHA จ่ายวันที่ 11 ธันวาคม 1.00 บาท
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy