ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูลสำคัญจากญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2569

ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2569 ตลาดการเงินทั่วโลกเตรียมพร้อมรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต ตั้งแต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นไปจนถึงตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ นักลงทุนควรติดตามข้อมูลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
ในวันที่ 14 เมษายน 2569 (ตามเวลาประเทศไทย) ตลาดการเงิน ทั่วโลกจะจับตาดูข้อมูล เศรษฐกิจ สำคัญจากหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา ข้อมูลเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุนและแนวโน้ม เศรษฐกิจ ในอนาคต เริ่มต้นที่ ญี่ปุ่น เวลา 11.30 น.
จะมีการเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูลนี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินสถานะของภาคอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ หากการผลิตออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น และดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกา เวลา 17.00 น. จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนมีนาคม จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ (NFIB) ดัชนีนี้จะสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หากความเชื่อมั่นสูงขึ้น แสดงว่าธุรกิจมีความมั่นใจในการลงทุนและขยายกิจการ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อตลาดหุ้นและเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ นอกจากนี้ เวลา 19.15 น. จะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการจ้างงานก่อนที่จะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานของภาครัฐในภายหลัง ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นและอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกในวันพุธที่ 15 เมษายน 2569 ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าจับตาจะยังคงทยอยเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นที่ญี่ปุ่น เวลา 06.50 น. จะมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การลงทุนในภาคธุรกิจ หากยอดสั่งซื้อสูงขึ้น แสดงถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนและแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต จากนั้น ในสหรัฐอเมริกา เวลา 19.30 น. จะมีการรายงานราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนมีนาคม ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในประเทศ หากราคานำเข้าและส่งออกสูงขึ้น อาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ในเวลาเดียวกัน 19.30 น. จะมีการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนเมษายน จากเฟดนิวยอร์ก ดัชนีนี้จะสะท้อนภาวะของภาคการผลิตในรัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถ้าดัชนีออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลดีต่อตลาดหุ้นและเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ ต่อมา เวลา 21.00 น. จะมีการประกาศดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนเมษายน จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ดัชนีนี้จะบ่งบอกถึงความต้องการที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากดัชนีสูงขึ้น แสดงว่าตลาดที่อยู่อาศัยมีการฟื้นตัว ซึ่งอาจส่งผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ เวลา 21.30 น. จะมีการรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ข้อมูลสต็อกน้ำมันมีความสำคัญต่อตลาดพลังงาน หากสต็อกน้ำมันลดลง อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและเศรษฐกิจโดยรวม ปิดท้ายวันพุธ เวลา 01.00 น. จะมีการเผยแพร่รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะเป็นการประเมินภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในขณะนั้น และเป็นข้อมูลสำคัญที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจะยังคงมีออกมาต่อเนื่อง โดยญี่ปุ่นจะเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนกุมภาพันธ์ในเวลา 06.50 น. และสหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในเวลา 19.30 น. คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภาวะตลาดแรงงานและอาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและเศรษฐกิจโดยรวม และเวลา 20.15 น. จะมีการประกาศการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในภาพรว
เศรษฐกิจ ข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ดัชนี การผลิต การจ้างงาน อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ
เริ่มแล้ว! Maha Songkran World Water Festival 2026 ขบวนพาเหรด คอนเสิร์ตสุดปังเริ่มแล้ว! Maha Songkran World Water Festival 2026 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2569 ททท.จัดเต็มขบวนพาเหรด คอนเสิร์ตสุดปัง วันที่ 11-15 เมษายน 2569 ณ สวนเบญจกิติ
เดินทางสงกรานต์ 2569 ไม่สะดุด เช็ก 4 เส้นทางแนะนำ เลี่ยงรถติดเดินทางช่วงสงกรานต์ 2569 ต้องวางแผน แนะ 4 เส้นทางเลี่ยงจราจรติดขัดขากลับ ช่วยลดเวลา ประหยัดพลังงาน ครอบคลุมสระบุรี บุรีรัมย์ กาญจนบุรี ถึงโคราช เทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน บรรยากาศการเดินทางเป็นไปอย่างคึกคัก หลายคนเลือกเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ท่ามกลางปริมาณจราจรที่คาดว่าจะหนาแน่นในหลายเส้นทางหลัก...
ครม. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณปี 2570 เน้นงบฐานศูนย์แก้ปัญหา ปชช.ครม. อนุมัติปฏิทินงบประมาณปี 2570 พร้อมนำระบบงบประมาณฐานศูนย์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาประชาชนและรักษาวินัยการคลัง โดยมีกำหนดการสำคัญเริ่มมอบนโยบายงบประมาณในเดือนเมษายน 2569 และเข้าสู่การพิจารณาในสภาฯ ในเดือนมิถุนายน 2569
รวมพิกัดงาน 'วันไหลสงกรานต์ 2569' มีจังหวัดไหนจัดบ้างเตรียมตัวให้พร้อม ใครยังเล่นน้ำไม่จุใจ ปีนี้ปักหมุดลุยต่อกับ 'วันไหลสงกรานต์ 2569'ชวนออกไปเปียกให้สุดกับพิกัด ชลบุรี, บางแสน, พัทยา เทศกาลสงกรานต์ 2569 ความชุ่มฉ่ำไม่ได้หยุดแค่วันที่ 13–15 เมษายนเท่านั้น สำหรับใครที่ยังเล่นน้ำไม่จุใจ หรือเพิ่งมีเวลาว่างหลังวันหยุดใหญ่ บอกเลยว่าไปสนุกต่อได้ กับอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของภาคตะวันออกอย่าง ประเพณี 'วันไหล'...
ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569วันที่ 12 เมษายน 2569 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สงกรานต์ 2569 อร่อยแต่ต้องปลอดภัย แนะเลี่ยงดิบ-ดอง ลดเสี่ยง 'อาหารเป็นพิษ'สงกรานต์ 2569 เล่นน้ำเพลิน ๆ อย่าลืมระวังเรื่องกิน สภาพอากาศร้อนจัดส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียในอาหารเจริญเติบโตได้เร็ว แนะเลี่ยงของดิบ ปรุงสุกสะอาด ก็ช่วยลดความเสี่ยง 'อาหารเป็นพิษ' เทศกาลสงกรานต์ 2569 นอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความชุ่มฉ่ำแล้ว หลายคนออกไปเล่นน้ำคลายร้อนกันเต็มที่ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจไม่แพ้ความสนุก คือ...
