ปชป. เผยโฉมว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พร้อม 50 สก. 16 พ.ค.นี้ มั่นใจสู้ ชัชชาติ-ดร.โจ ได้ พร้อมงัดแผนความแตกต่างเมืองหลวงในอีก 4 ปีข้างหน้า

นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยความพร้อมในการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมเสนอแผนความแตกต่างเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครในอีก 4 ปีข้างหน้า มั่นใจสู้กับคู่แข่งอย่างนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ ได้
นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยถึงความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์ในการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก.
โดยระบุว่า พรรคฯ ได้ผู้สมัคร สก. ครบ 50 เขตแล้ว และจะมีการสัมมนาในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ. ศ. 2567 นี้ ส่วนการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.
ศ. 2567 ที่พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งจะมีการเปิดให้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงวิสัยทัศน์ รวมถึงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สก. ทั้ง 50 เขตด้วย นอกจากนี้ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ. ศ. 2567 เวลา 15.00 น.
พรรคประชาธิปัตย์จะมีการจัดเสวนาเรื่อง AI ซึ่งคาดว่าว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคฯ ก็อาจจะมาร่วมงานด้วย นายสกลธี ยังกล่าวถึงนโยบายการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ของพรรคประชาธิปัตย์ว่า จะมีมาจากหลายส่วนประกอบกัน ทั้งโยบายเก่าของตนเอง ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ครั้งที่แล้ว และนโยบายของพรรคฯ ซึ่ง 4 ปีที่ผ่านมา ตนไม่ปฏิเสธการทำงานของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.
คนปัจจุบัน ที่ทำงานได้ดี ประชาชนจำนวนมากพอใจ แต่ตนคิดว่า ยังมีประชาชนบางส่วน ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง หรือการขยับของเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ยังแทบจะไม่เห็นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เช่น การทำระบบรถขนส่งจากจุดเล็ก ๆ หรือตรอก ซอกซอย หรือ Feeder มาสู่ระบบขนส่งสาธารณะ, การพัฒนาการเก็บและกำจัดขยะ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ตนเห็นเป็นโครงการใหญ่ ที่มีผลต่อชีวิตของคนกรุงเทพฯ โดยจะมีการนำเสนอจากว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
พรรคประชาธิปัตย์ สู่คนกรุงเทพฯ ต่อไป และจะเสนอความแตกต่างว่า อีก 4 ปีข้างหน้า หากได้ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ที่เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ จะมีภาพกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ส่วนการประเมินคู่แข่งทั้งพรรคประชาชน ที่ส่งนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.
โจ ลงสมัคร และนายชัชชาติ ที่เคยได้คะแนนการเลือกตั้งมากที่สุดจนทุบสถิติในการเลือกตั้งที่ผ่าน ๆ มา พรรคประชาธิปัตย์จะสู้ไหวหรือไม่นั้น นายสกลธี กล่าวว่า ทั้ง 2 คนมีความโดดเด่น อย่าง ดร. โจ จากพรรคประชาชน ก็มีความได้เปรียบ เพราะในการเลือกตั้ง สส.
ที่ผ่านมา พรรคประชาชน ก็ได้พื้นที่ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด และการสนับสนุนคงยังมีต่อเนื่องมาถึงสนามท้องถิ่นด้วย ส่วนนายชัชชาตินั้น การเป็นแชมป์เก่า ก็น่ากลัวอยู่แล้ว เพราะประชาชนเห็นการทำงานต่อเนื่องมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา แต่ยังมีจุดที่พรรคประชาธิปัตย์ ยังสู้ได้อยู่ โดยเฉพาะการพัฒนากรุงเทพฯ อย่างมีนัยยะ หรือโครงการที่มีผลกระทบกับกรุงเทพฯ ในทางที่ดี ยังตนไม่เห็น ดังนั้น จุดนี้ยังมีโอกาสให้พรรคการเมืองอื่น โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ สามารถนำเสนอสิ่งที่แตกต่างให้ชาวกรุงเทพฯ ได้ พร้อมยังประเมินว่า กระแสของพรรคประชาธิปัตย์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา รวมถึงตัวผู้สมัครเองจะเป็นแต้มต่อสำคัญ และการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพฯ แตกต่างจากระดับชาติพอสมควร ทั้งเขตเลือกตั้งที่เล็กลง ความยึดโยงของผู้สมัครกับประชาชนก็จะมีผลมากกว่าการเลือกตั้ง สส.
ดังนั้น คนที่ทำงานผูกพันกับพื้นที่ ก็จะสามารถฝ่ากระแสเข้ามาได้หลายค
