ปค.ผนึก สตม.ปิดน่านฟ้าล่าขบวนการพ่อทิพย์เพิกถอนสัญชาติ
กรมการปกครองและสตม.ผนึกกำลังปิดขบวนการพ่อทิพย์ พบเบาะแสในเมืองพัทยา เพิกถอนบัตรประชาชนเด็กต่างด้าวและดำเนินคดีอาญาบิดามารดาชายไทยที่ร่วมฉ้อโกงสัญชาติ
นายนิรชา โฆษาศิวาลินทร์ อธิบดี กรมการปกครอง พร้อมด้วย พลตำรวจโท นพดล พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวผลการปฏิบัติการณ์พิเศษภายใต้โครงการปิดน่านฟ้า ล่า ขบวนการพ่อทิพย์ เพื่อจัดการปัญหาการหลอกลวงระบบ ทะเบียนราษฎร และการแสวงหาประโยชน์จาก สัญชาติไทย อย่างเด็ดขาด โดยเป็นการบูรณาการกำลังระหว่างภาครัฐในการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมทางทะเบียนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ
ปฏิบัติการครั้งนี้นับเป็นการขยายผลการตรวจสอบเครือข่ายที่นำชายสัญชาติไทยมาแอบอ้างหรือรับรองสถานะการเป็นบิดาของบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่เป็นชาวต่างชาติ โดยมีเป้าหมายให้เด็กเหล่านี้ได้รับสถานะสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือเป็นความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารและกระทำความผิดทางทะเบียนราษฎรอย่างร้ายแรงAlso read“ภัสริน” สส.ปชน.โวยประธานสภา รวบโควตา AIPA
กลไกการฉ้อฉลสัญชาติและการปราบปราม
กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับนโยบายการปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติอย่างจริงจัง ตามคำสั่งของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมอำพราง การใช้เอกสารและหลักฐานอันเป็นเท็จ เพื่อให้นบุคคลได้รับสิทธิหรือสถานะทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบข้อมูลสาธารณะ
การปฏิบัติการณ์ดังกล่าวได้เจาะจงไปยังขบวนการที่เรียกว่า พ่อทิพย์ ซึ่งเป็นการนำชายไทยมาแอบอ้างว่าเป็นบิดาทางกฎหมายของเด็กต่างด้าว เพื่อขอรับสัญชาติไทยผ่านบิดาโดยมิชอบ กรมการปกครองได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่มิชอบด้วยกฎหมาย และเตรียมดำเนินการทางคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบวงจร
รายละเอียดคดีเมืองพัทยาและข้อกล่าวหา
กรณีการดำเนินการในพื้นที่เมืองพัทยา พบหลักฐานการแอบอ้างชายสัญชาติไทยเป็นบิดาของเด็กที่มีบิดามารดาเป็นสัญชาติจีน เพื่อขอรับสัญชาติไทยตามบิดา โดยสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาได้ดำเนินการยกเลิกและเพิกถอนบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กคนดังกล่าว พร้อมจำนิมนต์รายการทางทะเบียนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกจากระบบ
เจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บิดาชาวจีน มารดาชาวจีน และชายสัญชาติไทยที่ถูกนำมาแอบอ้างสถานะเป็นบิดา ในความผิดฐานร่วมกันทำ ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
บทสรุปและผลสะเทือนต่อความมั่นคง
การจับกุมและเพิกถอนสิทธิในกรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการปกป้องระบบทะเบียนราษฎรจากกลุ่มผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำลายความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศในมิติของการควบคุมประชากรและสิทธิพลเมือง นายวิฑูรย์ สิริณุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งร่วมแถลงผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ละเว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
ผลการปฏิบัติการณ์ครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังเครือข่ายอาชญากรรมทางทะเบียนทั่วประเทศว่าการบูรณาการการทำงานระหว่างกรมการปกครองและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะมีความเข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิพลเมืองและสัญชาติไทยจะถูกมอบให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
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