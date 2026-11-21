ปคบ.ถล่มเครือข่ายยาแก้ไอปลอม 6 จุดยึดของกลางกว่า 1.3 ล้านชิ้น
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมมือ อย. และสสจ. 4 จังหวัด ถล่มเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอม 6 จุด ยึดของกลางกว่า 1.3 ล้านชิ้น คุมขังผู้ต้องหารายสำคัญ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ( บก.ปคบ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอและ ยาแก้แพ้ปลอม ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นสกัดกั้นการนำยาเหล่านี้มาผสมในเครื่องดื่มเพื่อสร้างความมึนเมาในหมู่วัยรุ่น
การสืบสวนพบว่ามีการลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอมเพื่อส่งขายให้ร้านขายยาและกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สมุทรสาคร พังงา และภูเก็ต เจ้าหน้าที่จึงประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้าตรวจค้น 6 จุด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ตามหมายค้นของศาลจังหวัดในแต่ละพื้นที่Also readรัฐบาล เคาะจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ 1.3 หมื่นล้าน เตือนรับมือฝนตกหนัก
ปฏิบัติการบุก 6 จุดยึดของกลางจำนวนมาก
จุดที่ 1 คือสถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอมในตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยเจ้าหน้าที่ สสจ.พังงา นำหมายค้นศาลจังหวัดพังงา เข้าตรวจค้น นายเกียรติศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี พบว่าเป็นสถานที่ผลิตของปลอม จึงยึดยาแก้ไอปลอมตรา ดาทิสซิน (ฝาแดง) จำนวน 23,400 ขวด และยาแก้แพ้ปลอม อเลอร์ยิ่น จำนวน 35,000 ขวด พร้อมฉลากผลิตภัณฑ์กว่า 132,000 ดวง เครื่องจักร 20 เครื่อง วัตถุดิบการผลิต และฝาขวดยาอีก 160 ลัง
จุดที่ 2 เป็นสถานที่ผลิตฉลากบรรจุภัณฑ์ในตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ สสจ.ภูเก็ต นำหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ต ตรวจค้น นายนัทวุทธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ยึดฉลากยาแก้ไอปลอมตรา ดาทิสซิน จำนวน 717,500 ดวง จาก 239 ม้วน เครื่องจักร 10 เครื่อง และสมุดตัวอย่างฉลากยาปลอมอีก 3 เล่ม
เครือข่ายผลิตฉลากและจุดกระจายสินค้า
จุดที่ 3 เป็นสถานที่จัดส่งและจัดเก็บยาแก้ไอปลอมในตำบลป้าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ บก.ปคบ. นำหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ต ตรวจค้น นายเกียรติศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี เช่นกัน พบว่าเป็นจุดกระจายสินค้า จึงยึดวัตถุดิบในการผลิต เช่น โซเดียม เบนโซเอต เมนทอลคริสตัล ซิตริก แอซิด โมโนไฮเดรต และเครื่องจักรอุปกรณ์อีก 17 เครื่อง
จุดที่ 4 เป็นสถานที่ผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ในตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (หมายเหตุ: ข้อมูลระบุจังหวัดสมุทรสาครในแหล่งข่าว แต่ตำแหน่งระบุถลาง ซึ่งสอดคล้องกับจุดที่ 3 แต่แหล่งข่าวระบุสมุทรสาคร จึงขอปรับตามแหล่งข่าวคือ สมุทรสาคร) เจ้าหน้าที่ บก.ปคบ. ร่วมกับ อย. นำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจค้น นายจีระศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ยึดอุปกรณ์ผลิตขวดพลาสติก เบ้าขึ้นรูป หัวขึ้นรูป ชุดแม่พิมพ์ และเครื่องจักร 3 เครื่อง รวมถึงเม็ดพลาสติกเกรด Pet Bottle อีก 8 กระสอบ
สายการผลิตฝาขวดและจุดเก็บของในตัวเมือง
จุดที่ 5 เป็นสถานที่ผลิตฝาบรรจุภัณฑ์ในตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ บก.ปคบ. ร่วมกับ สสจ.สมุทรสาคร นำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจค้น นายณธรรศ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ยึดฝาขึ้นรูปและฝาสำเร็จรูปที่มีอักษร BA BESSY ARON และ GPD รวมกว่า 82,000 ชิ้น แผ่นอลูมิเนียมสำหรับปั๊มฝาขวด 6 ยี่ห้อ จำนวน 15,000 แผ่น และฉลากยาแก้ไอปลอมตรา IWADIL อีก 1,100,000 ดวง
จุดที่ 6 เป็นสถานที่จัดเก็บยาแก้ไอปลอมในตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ บก.ปคบ. ร่วมกับ อย. นำหมายค้นศาลจังหวัดธัญบุรี ตรวจค้น นายสุทธิวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี ยึดยาแก้แพ้ปลอม อเลอร์ยิ่น จำนวน 684 ขวด และยาแก้ไอปลอม คาซิดริลไซรัป จำนวน 340 ขวด โดย นายสุทธิวัฒน์ เป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญาที่ 6701/2558 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569
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