ปกรณ์ ชี้ ศาล รธน. เรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปม พ.ร.ก. กู้เงิน เป็นเรื่องปกติ ย้ำไม่กังวล

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นเพิ่มเติมในคดี พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่าเป็นขั้นตอนปกติ รัฐบาลไม่กังวล เพราะได้ชี้แจงครบถ้วนแล้ว
นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ เรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพิ่มเติมในคดีการออกพระราชกำหนด (พ.
ร. ก.
) กู้เงินจำนวน 4 แสนล้านบาท โดยนายปกรณ์ชี้ว่าเป็นขั้นตอนปกติของกระบวนการยุติธรรม และรัฐบาลไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆ เนื่องจากได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปแล้วตามที่กฎหมายกำหนด นายปกรณ์กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วนแล้ว และจากการติดตามสถานการณ์ส่วนตัวก็เห็นว่าศาลฯ ได้มีมติให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์จำนวน 4-5 คนให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นในทุกคดี โดยเฉพาะคดีที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ รายละเอียดของคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ นายปกรณ์ระบุว่า เมื่อศาลได้รับความเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ศาลจะนัดประชุมเพื่อลงมติต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการปกติที่ต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย รัฐบาลยังคงมั่นใจในความถูกต้องของการออกพระราชกำหนดครั้งนี้ เพราะมาจากสถานการณ์ที่จำเป็นและเร่งด่วน ณ ขณะนั้น โดยเฉพาะภาวะทางการเงินและเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในช่วงวิกฤต ทำให้ต้องมีมาตรการที่รวดเร็วเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ความกังวลของรัฐบาลในตอนนั้นคือการตัดสินใจออกกฎหมายให้ทันการณ์ แต่หลังจากที่ได้ดำเนินการไปแล้วและมีกฎหมายบังคับใช้ รัฐบาลก็พร้อมรับผิดชอบและเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์และผลประโยชน์ของชาติ นายปกรณ์ยังย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลต่อการตรวจสอบของศาล เพราะเชื่อมั่นในข้อกฎหมายและความจำเป็นของมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้
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