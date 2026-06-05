Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ปกรณ์ ชี้ ศาล รธน. เรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปม พ.ร.ก. กู้เงิน เป็นเรื่องปกติ ย้ำไม่กังวล

การเมือง News

ปกรณ์ ชี้ ศาล รธน. เรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปม พ.ร.ก. กู้เงิน เป็นเรื่องปกติ ย้ำไม่กังวล
ปกรณ์ นิลประพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงิน
📆6/5/2026 3:14 AM
📰INNNEWS
67 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 63%

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นเพิ่มเติมในคดี พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่าเป็นขั้นตอนปกติ รัฐบาลไม่กังวล เพราะได้ชี้แจงครบถ้วนแล้ว

นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ เรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพิ่มเติมในคดีการออกพระราชกำหนด (พ.

ร. ก.

) กู้เงินจำนวน 4 แสนล้านบาท โดยนายปกรณ์ชี้ว่าเป็นขั้นตอนปกติของกระบวนการยุติธรรม และรัฐบาลไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆ เนื่องจากได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปแล้วตามที่กฎหมายกำหนด นายปกรณ์กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วนแล้ว และจากการติดตามสถานการณ์ส่วนตัวก็เห็นว่าศาลฯ ได้มีมติให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์จำนวน 4-5 คนให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นในทุกคดี โดยเฉพาะคดีที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ รายละเอียดของคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ นายปกรณ์ระบุว่า เมื่อศาลได้รับความเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ศาลจะนัดประชุมเพื่อลงมติต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการปกติที่ต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย รัฐบาลยังคงมั่นใจในความถูกต้องของการออกพระราชกำหนดครั้งนี้ เพราะมาจากสถานการณ์ที่จำเป็นและเร่งด่วน ณ ขณะนั้น โดยเฉพาะภาวะทางการเงินและเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในช่วงวิกฤต ทำให้ต้องมีมาตรการที่รวดเร็วเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ความกังวลของรัฐบาลในตอนนั้นคือการตัดสินใจออกกฎหมายให้ทันการณ์ แต่หลังจากที่ได้ดำเนินการไปแล้วและมีกฎหมายบังคับใช้ รัฐบาลก็พร้อมรับผิดชอบและเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์และผลประโยชน์ของชาติ นายปกรณ์ยังย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลต่อการตรวจสอบของศาล เพราะเชื่อมั่นในข้อกฎหมายและความจำเป็นของมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INNNEWS /  🏆 18. in TH

ปกรณ์ นิลประพันธ์ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ร.ก.กู้เงิน ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ รัฐบาล

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-05 06:15:02