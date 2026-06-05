นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญ ให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมเรื่องการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ภายใน 7 วัน
ปกรณ์ ชี้ศาลรธน. เรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปม 'พ. ร. ก.
กู้เงิน' เรื่องปกติ ย้ำไม่กังวล ต้องเชื่อใจกระทรวงคลัง ประเมินสถานการณ์มีความจำเป็นเร่งด่วน 5 มิ. ย. 2569 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญ ให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมเรื่องการออกพระราชกำหนด (พ. ร. ก.
) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ภายใน 7 วันว่า ในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติม เพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้ว และจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4 - 5 คน ตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติม ถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดี ส่วนคำชี้แจงของรัฐบาลไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนหลังจากนี้ เมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ศาลจะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไป ย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติ เมื่อถามว่า รัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้กังวล และส่วนตัวไม่กังวล เพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดคือ ก่อนออก พ.
ร. ก.
และกฎหมายทุกฉบับ เพราะการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบ รัฐบาลมั่นใจว่า สถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศ เพราะขณะนั้นเราไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดี ฉะนั้น จึงต้องใช้วิธีดังกล่าว และต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็สามารถพูดได้หมด นายปกรณ์ ระบ
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