ปกรณ์ เผยผลหารือ กกร. ตั้งทีมรัฐ-เอกชน ลุยปรับกฎหมายลำดับรอง 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยมติร่วมภาครัฐและเอกชนจัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไขอุปสรรคทางธุรกิจใน 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เสนอ 3 แนวทางหลัก และกำหนดแผนชัดเจนให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนเพื่อเสนอ ครม.
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้เปิดเผยผลการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.
) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะใน 7 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การแพทย์ครบวงจร การเกษตรและอาหารแห่งอนาคต พลังงานหมุนเวียน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกที่รวดเร็ว ภาคเอกชนได้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญหลายประการ อาทิ ความยุ่งยากซับซ้อนของกฎหมายที่ล้าสมัย การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการขาดระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ ที่ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอกสารซ้ำซ้อน นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันระบบ Data Sharing หรือ Single Gateway เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงการปรับปรุงมาตรการปกป้องทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องปลดล็อคข้อจำกัดด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบโจทย์บริบทโลกที่มุ่งสู่ความยั่งยืน นายปกรณ์ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นแรก ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการออกแบบกฎหมายทั้งระบบ ไม่ใช่แก้ไขเฉพาะจุด เพราะกฎหมายที่มีอยู่เป็นกฎหมายของโลกเก่าที่กำลังถูก Disrupt การแก้ไขเพียงบางจุดจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง แต่ต้องออกแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ ประเด็นที่สอง เร่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐให้เป็นระบบเดียว (Data Sharing/Open Data) เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน ลดภาระประชาชน และเพิ่มความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันได้ในตัว ประเด็นที่สาม ต้องร่วมกันหาเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ (New Engine) โดยให้ภาคเอกชนช่วยกันคิดว่านอกจากการแก้ปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจเดิมแล้ว ประเทศไทยควรมีเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ๆ อะไรบ้าง เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ การบินและอวกาศ หรือเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมกฎหมายรองรับและสร้างรากฐานให้กับคนรุ่นต่อไป สำหรับแผนงานและเวลาที่ชัดเจน ได้กำหนดไว้ดังนี้ ขั้นตอนแรก ตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.
พ. ร. ) เป็นประธาน และมีตัวแทนจาก กกร. 3 คน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3 คน และ ก. พ.
ร. 3 คน รวม 9 คน เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและคัดกรองข้อเสนอทั้งหมด ขั้นตอนที่สอง คณะทำงานจะนำเสนอข้อเสนอทั้งหมดมาคัดกรองจัดลำดับความสำคัญ และเลือกประเด็นที่สามารถทำได้ทันทีหรือประเด็นที่แก้ปัญหาได้หลายด้าน (Quick Wins) มาเป็นเรื่องนำร่อง ขั้นตอนที่สาม นำข้อเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นส่วนกลางเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และขั้นตอนสุดท้าย ตั้งเป้าหมายว่ากระบวนการทั้งหมดจะต้องได้ข้อสรุปเป็นรูปธรรม เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.
) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือนจากนี้ หรือประมาณเดือนสิงหาคม 2569 โดยหวังว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยปลดล็อคข้อจำกัดทางกฎหมาย สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยื
ปรับปรุงกฎหมาย 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย การเชื่อมโยงข้อมูล เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ Quick Wins