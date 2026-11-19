ปกครองบางละมุง ล่อซื้อมาตรการเด็ด จับผู้ค้ายาบ้าเมืองพัทยา
ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง จัดปฏิบัติการล่อซื้อยาบ้าในพื้นที่จอมเทียน พัทยา จับผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมยึดของกลาง 5 เม็ด และจับผู้เสพอีก 7 ราย เร่งบำบัดรักษาตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอบางละมุง ร่วมกับชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินคดีผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นแหล่งมั่วสุมและจำหน่ายยาบ้า สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการล่อซื้อยาบ้ากลางเมืองพัทยา
เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง ได้สั่งการให้ นายคำไพร เหลาแสน ปลัดอำเภอบางละมุง นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบพฤติการณ์กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างใกล้ชิด โดยดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีAlso readวิกฤต “ยาสูบ” กำไรวูบ 94% เหลือหลักร้อยล้าน จี้คลังรื้อโครงสร้างด่วน
เจ้าหน้าที่ได้วางแผนเข้าจับกุมโดยใช้วิธีแฝงตัวอย่างแนบเนียน โดยปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนเก็บขยะ เพื่อคลุกคลีและสังเกตความเคลื่อนไหวภายในพื้นที่ ก่อนจะทำทีเข้าไปติดต่อขอซื้อยาเสพติดจากผู้ต้องสงสัย เพื่อให้ได้หลักฐานอันแข็งแรงในการดำเนินคดี
จับกุมผู้ค้ายาบ้าและยึดของกลาง 5 เม็ด
ผลจากการปฏิบัติการดังกล่าว เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อล่อซื้อยาบ้าได้จำนวน 5 เม็ด พร้อมใช้ธนบัตรที่เตรียมไว้เป็นหลักฐานในการล่อซื้อ เมื่อการซื้อขายยาเสพติดเกิดขึ้นตามแผน เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย ทราบชื่อคือ นายสุรเชษฐ์ พร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการล่อซื้อไว้เป็นหลักฐาน
จับผู้เสพยาเสพติดอีก 7 ราย เข้ากระบวนการบำบัด
นอกจากการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดแล้ว เจ้าหน้าที่ยังดำเนินการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด จึงสามารถตรวจพบและจับกุมกลุ่มผู้เสพยาเสพติดได้อีกจำนวน 7 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด
ฝ่ายปกครองยืนยันปราบปรามปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง
ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงยืนยันจะเดินหน้ากวดขันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ช่วยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบจำหน่ายและมั่วสุมยาเสพติด เพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยและสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับชุมชน
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