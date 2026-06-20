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บ๊อบบี้ บาริสตาแห่งฟุตบอลโลก

กีฬา News

บ๊อบบี้ บาริสตาแห่งฟุตบอลโลก
บ๊อบบี้บลูสโตนเลนฟุตบอลโลก
📆6/20/2026 3:29 AM
📰thestandardth
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บลูสโตนเลน ได้ตัดสินใจส่ง บ๊อบบี้ หรือ โรเบิร์ต วูดเวิร์ด บาริสตาชาวเมลเบิร์น ให้ไปรับหน้าที่ดูแลบริการภายในแคมป์ทีมชาติโดยตรง

ภายใต้ดีลนี้ บลูสโตนเลน ได้ตัดสินใจส่ง บ๊อบบี้ หรือ โรเบิร์ต วูดเวิร์ด บาริสตา ชาวเมลเบิร์น ให้ไปรับหน้าที่ดูแลบริการภายในแคมป์ทีมชาติโดยตรง บ็อบบี้ ต้องเดินทางไปในทุกสถานที่พร้อมกับทัพซ็อกเกอร์รูส์ เขาจะตื่นเช้ามาก่อนใคร เพื่อมา Setup บาร์กาแฟของเขาให้พร้อมเพื่อบริการนักเตะทุกคนที่จะเดินมารับอาหารเช้า การอยู่กับทีมมากว่า 2 สัปดาห์ ทำให้ บ็อบบี้ แค่มองหน้า ก็รู้แล้วว่าใครจะรับเมนูอะไร และไม่ว่าจะเป็น เอสเปรสโซ แฟล็ตไวท์ หรือ อเมริกาโน และอื่นๆ เขาจะเป็นคนจัดการให้อย่างพิถีพิถัน บ็อบบี้ เข้ามาทำงานที่ บลูสโตนเลน ตั้งแต่ปี 2022 ก่อนมารับหน้าที่ต่อเนื่องเป็น Event Specialist ควบคู่ไปกับการเป็น บาริสตา ในตำแหน่งนี้เอง ที่ทำให้เขาต้องเดินทางไปในหลายสถานที่ พบปะผู้คนมากมาย และทำกาแฟที่หลากหลาย อาจจะถึงกับพูดได้ว่า บ็อบบี้ คือคนที่ถนัดที่สุดในการทำกาแฟนอกสถานที่ของ บลูสโตนเลน ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ที่เมื่อเป็นอีเวนต์อย่าง ฟุตบอลโลก และต้องมีใครสักคนจาก บลูสโตนเลน เดินทางไปพร้อมกับทีม โอกาสนั้นจะตกมาอยู่กับเขากิจวัตรประจำวันของบ็อบบี้ นอกจากจะเตรียมกาแฟให้กับนักเตะตอนเช้าแล้ว เขายังต้องเตรียมกาแฟให้กับ สตาฟฟ์โค้ช และทีมงานคนอื่นๆ ด้วยแน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะดื่มกาแฟวันละแก้ว เพราะทีมงานหลายคน มักจะดื่มกาแฟวันละ 2 แก้ว ส่วนนักเตะบางคน จะดื่มเอสเปรสโซ ถึงวันละ 6 ช็อตนั่นทำให้บ็อบบี้ อาจจะต้องชงกาแฟถึง 70-80 แก้ว ภายใน 1 วัน แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่บ็อบบี้รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำ และไม่มีปัญหาใดๆ ที่จะเสิร์ฟกาแฟให้กับนักเตะของเขาอย่างไรก็ตาม บ็อบบี้ ยังมีผู้ช่วยฝีมือดี นั่นคือ วินิ คาโปวิลลา เชฟประจำทีมชาติ ที่คอยดูแลเรื่องอาหาร (มื้อเช้า กลางวัน และเย็น) ให้กับทีมงานกว่า 60 ชีวิต นอกจากเป็น บาริสตา แล้ว บ็อบบี้ ยังต้องเดินทางไปกับสตาฟฟ์ทีมทุกครั้งที่ทีมชาติลงสนาม เพื่อไปเชียร์ทัพออสซีรูส์อย่างใกล้ชิดในทุกๆ นัด เพราะเขาก็ถูกนับว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของทีมชาติเช่นเดียวกันอันที่จริงแล้ว การพา บาริสตา ไปกับทีมด้วย ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ ทีมชาติออสเตรเลีย เพราะพวกเขาก็ได้ทำเรื่องนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ใน ฟุตบอลโลก 202.

ภายใต้ดีลนี้ บลูสโตนเลน ได้ตัดสินใจส่ง บ๊อบบี้ หรือ โรเบิร์ต วูดเวิร์ด บาริสตาชาวเมลเบิร์น ให้ไปรับหน้าที่ดูแลบริการภายในแคมป์ทีมชาติโดยตรง บ็อบบี้ ต้องเดินทางไปในทุกสถานที่พร้อมกับทัพซ็อกเกอร์รูส์ เขาจะตื่นเช้ามาก่อนใคร เพื่อมา Setup บาร์กาแฟของเขาให้พร้อมเพื่อบริการนักเตะทุกคนที่จะเดินมารับอาหารเช้า การอยู่กับทีมมากว่า 2 สัปดาห์ ทำให้ บ็อบบี้ แค่มองหน้า ก็รู้แล้วว่าใครจะรับเมนูอะไร และไม่ว่าจะเป็น เอสเปรสโซ แฟล็ตไวท์ หรือ อเมริกาโน และอื่นๆ เขาจะเป็นคนจัดการให้อย่างพิถีพิถัน บ็อบบี้ เข้ามาทำงานที่ บลูสโตนเลน ตั้งแต่ปี 2022 ก่อนมารับหน้าที่ต่อเนื่องเป็น Event Specialist ควบคู่ไปกับการเป็นบาริสตาในตำแหน่งนี้เอง ที่ทำให้เขาต้องเดินทางไปในหลายสถานที่ พบปะผู้คนมากมาย และทำกาแฟที่หลากหลาย อาจจะถึงกับพูดได้ว่า บ็อบบี้ คือคนที่ถนัดที่สุดในการทำกาแฟนอกสถานที่ของบลูสโตนเลน ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ที่เมื่อเป็นอีเวนต์อย่างฟุตบอลโลก และต้องมีใครสักคนจากบลูสโตนเลนเดินทางไปพร้อมกับทีม โอกาสนั้นจะตกมาอยู่กับเขากิจวัตรประจำวันของบ็อบบี้ นอกจากจะเตรียมกาแฟให้กับนักเตะตอนเช้าแล้ว เขายังต้องเตรียมกาแฟให้กับ สตาฟฟ์โค้ช และทีมงานคนอื่นๆ ด้วยแน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะดื่มกาแฟวันละแก้ว เพราะทีมงานหลายคน มักจะดื่มกาแฟวันละ 2 แก้ว ส่วนนักเตะบางคน จะดื่มเอสเปรสโซ ถึงวันละ 6 ช็อตนั่นทำให้บ็อบบี้ อาจจะต้องชงกาแฟถึง 70-80 แก้ว ภายใน 1 วัน แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่บ็อบบี้รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำ และไม่มีปัญหาใดๆ ที่จะเสิร์ฟกาแฟให้กับนักเตะของเขาอย่างไรก็ตาม บ็อบบี้ ยังมีผู้ช่วยฝีมือดี นั่นคือ วินิ คาโปวิลลา เชฟประจำทีมชาติ ที่คอยดูแลเรื่องอาหาร (มื้อเช้า กลางวัน และเย็น) ให้กับทีมงานกว่า 60 ชีวิต นอกจากเป็นบาริสตาแล้ว บ็อบบี้ ยังต้องเดินทางไปกับสตาฟฟ์ทีมทุกครั้งที่ทีมชาติลงสนาม เพื่อไปเชียร์ทัพออสซีรูส์อย่างใกล้ชิดในทุกๆ นัด เพราะเขาก็ถูกนับว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของทีมชาติเช่นเดียวกันอันที่จริงแล้ว การพาบาริสตาไปกับทีมด้วย ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับทีมชาติออสเตรเลีย เพราะพวกเขาก็ได้ทำเรื่องนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ในฟุตบอลโลก 202

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บ๊อบบี้ บลูสโตนเลน ฟุตบอลโลก บาริสตา ทีมชาติออสเตรเลีย

 

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