บ้านปู ขยาย Biomass Co-firing ในจีน ลดคาร์บอน 148,000 ตัน/ปี
บ้านปู ขยายโครงการ Biomass Co-firing ในจีน เพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม ตั้งเป้าลดคาร์บอน 148,000 ตันภายในปี 2570 และขายสิทธิ์คาร์บอน 435,000 ตันในปี 2569
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดย นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศความพร้อมขยายโครงการการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลร่วม (Biomass Co-firing) ไปยัง โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม (Combined Heat and Power Plant) ในประเทศ จีน อีก 2 แห่ง เพื่อเสริมแกร่งความยั่งยืนและการลดก๊าซเรือนกระจก
การขยายโครงการนี้ครอบคลุมโรงไฟฟ้าทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้าโจวผิง และโรงไฟฟ้าหลวนหนาน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุนเชื้อเพลิง และสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบ้านปูให้มากกว่า 20% ภายในปี 2573Also read3 นักษัตรหญิงบุคลิกโดดเด่น ฉลาด เด็ดเดี่ยว ไม่ยอมถูกบงการ
กลไกการทำงานและเป้าหมายลดคาร์บอน
โครงการ Biomass Co-firing ในประเทศจีนใช้เศษวัสดุชีวมวลจากท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิงผสมกับเชื้อเพลิงหลักในสัดส่วน 10% เพื่อผลิตไฟฟ้าและส่งเข้าสู่โครงข่ายระบบไฟฟ้า รวมถึงจ่ายไอน้ำให้ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและระบบทำความร้อนสำหรับชุมชนในฤดูหนาว ซึ่งช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปพร้อมกับการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงอย่างมีวินัย
บริษัทตั้งเป้าสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมได้ประมาณ 148,000 ตันต่อปี ภายในปี 2570 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและปฏิบัติตามข้อกำหนดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมพลังงานโลก
ผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าทางการเงิน
โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของบ้านปูในจีนที่เริ่มดำเนินโครงการ Biomass Co-firing เชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 ข้อมูลการดำเนินงานจนถึงเดือนกันยายน 2569 ชี้ให้เห็นว่าสามารถลดการปล่อยคาร์บอนสะสมได้มากกว่า 47,000 ตัน และคาดว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนได้ 70,000 ตันต่อปีในปี 2570
ในแง่ของประโยชน์ทางการเงิน การลดการใช้เชื้อเพลิงหลักยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ประมาณ 1 ล้านหยวน หรือเทียบเท่า 4.7 ล้านบาท ทำให้โครงการนี้มีความคุ้มค่าทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพทางธุรกิจของโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม
โอกาสทางธุรกิจและตลาดคาร์บอนในจีน
ภาครัฐจีนมีกลไกการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยคาร์บอน หรือ Carbon Emission Allowances (CEAs) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำสิทธิ์การปล่อยคาร์บอนส่วนเกินไปจำหน่ายให้กับบริษัทที่ต้องการสิทธิ์เพิ่มเติม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการบริหารจัดการการปล่อยคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทบ้านปูได้กำหนดเป้าหมายปริมาณการขายสิทธิ์การปล่อยคาร์บอน CEAs รวม 435,000 ตัน ในปี 2569 ผ่านกลไกตลาดนี้ ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้เสริมและยืนยันความสำเร็จในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจผลิตพลังงาน
ทิศทางการขยายผลและผลกระทบระยะยาว
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ระบุว่าโครงการนี้สะท้อนแนวทางการดำเนินงานอย่างมีวินัยของบ้านปูในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลร่วมช่วยรักษาเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในการจ่ายความร้อนและไฟฟ้าให้กับลูกค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายความยั่งยืน
การขยายไปยังโรงไฟฟ้าโจวผิงและโรงไฟฟ้าหลวนหนานจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูในจีนมีโครงสร้างการผลิตที่สะอาดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับแนวโน้มโลกที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวและมาตรการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเคร่งครัด
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