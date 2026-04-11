บ่อวินเปลี่ยนไป? สำรวจร้านอาหารจีนรสเด็ดท่ามกลางอากาศร้อนระอุ พร้อมทริปดับร้อนกาญจนบุรี

พาไปสำรวจบ่อวิน เมืองแห่งวัฒนธรรมจีนในชลบุรี ชิมอาหารจีนรสเด็ด พร้อมแนะนำเมนูดับร้อน และทริปดับร้อนที่กาญจนบุรี
ที่ร้านโวลคาโน่นี้ยังมีหอยอบไวน์ขาวให้เลือกรับประทานเบาๆ จะเลือกหอยลายหรือหอยแมลงภู่ก็ได้ตามสะดวก จิ้มกับขนมปังกระเทียมโดนน้ำซุปอบหอยก็อร่อยเข้ากันมากๆ อากาศร้อน ๆ แบบนี้ เลี่ยงแอลกอฮอล์ดีกว่า หันมาดื่มน้ำแร่เย็นๆ หรือน้ำอัดลมเบาๆ อย่างโค้กไลท์ เป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลก็ดี ตัดด้วยน้ำแข็งอีกแก้ว ชลบุรีตอนนี้ อากาศร้อน อบอ้าวผิดปกติ รัฐบาลเตือนว่าอุณหภูมิที่เห็นอาจหลอกตา อากาศจริงอาจสูงถึง 37 องศาเซลเซียส ต้องระวังลมแดด การไปนั่งรับลมทะเลต้องระมัดระวัง ผู้สูงอายุควรเลี่ยงแดดจัด
ไปสำรวจบ่อวินยามเย็น\บ่อวินเป็นแหล่งชุมชนนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คล้ายกับศรีราชาที่มีชาวญี่ปุ่น บ่อวินเป็นของคนจีน ป้ายเป็นภาษาจีน โรงงานจีน โชว์รูมรถยนต์จีน ธนาคารจีน ราวกับอยู่เมืองจีนจริงๆ ต้องลองเสี่ยงโชคด้วยการเลือกร้านอาหารจีนเพื่อเดาทางว่าอาหารจะถูกปากหรือไม่ บ่อวินเปลี่ยนไปราวกับเมืองจีน อาหารบ่อวินอร่อยต้องฝีมือเถ้าแก่ชาวจีน ทำลูกชิ้นเอง น้ำซุปอร่อย มีสโลแกนว่า Eat For Good ที่แปลว่ากินให้อร่อย หรือกินตลอดไป เมนูแนะนำคือ แกงจืดซุปใส่ลูกชิ้นกับยอดผักโต๊เหมี่ยวที่ปลูกเอง รสชาติดี ผัดถั่วฝักยาว ผัดหมูสับ มะระผัดไข่ ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว ซี่โครงหมูอบหม้อดิน ยำไข่เยี่ยวม้า ยำจีนต้องเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชู มันจากไข่เยี่ยวม้า หอมมันจากถั่วงา มีผักชี แตงกวาทุบเพิ่มความกรุบกรอบ ผักปวยเล้งผัดไฟอ่อนๆ พ่อครัวจีนเป็นคริสเตียน มีโบสถ์ มีเมนูหนักๆ อย่างซี่โครงแกะอบ ต้องจองล่วงหน้า\เมื่ออากาศร้อน น้ำมันดีเซลทะลุ 50 บาท น้ำมันพรีเมี่ยมทะลุ 70 บาท ต้องไปกาญจนบุรี กาญจนบุรีมีภูเขาหินอัคนีแข็งแกร่งต่างจากหินปูน อาหารอะไรในกาญจนบุรีที่ดับร้อนได้ถือว่าเก่งมาก มีร้านอาหารบนถนนสายขึ้นเหนือจากเมืองไปไทรโยค บรรยากาศ rustic มีชนชาติต่างๆ มีพระธาตุเจ้าจอมมอญ มีเส้นทางรถไฟสายมรณะ เห็นชาวมอญ กะเหรี่ยงนำดอกดาหลามาถวาย เกิดความชุ่มชื่นใ
