บูม สหรัฐ' คว้าแชมป์ 'The Star Idol' คนแรก หลังทำการเฟ้นหากันอย่างเข้มข้นตลอด 2 ปี จากผู้สมัครนับหมื่นชีวิต ก็เดินทางมาถึงวันที่คนไทยทั้งประเทศรอคอย กับการประกาศผล The Star Idol คนแรกของเมืองไทย ณ แอ็กซ์สตูดิโอ ปทุมธานี ก่อนเริ่มการแข่งขันครั้งสุดท้ายของ ภูมิ-พงศ์รชตะ ไชยศิวามงคล หมายเลข 4 และ บูม-สหรัฐ เทียมปาน หมายเลข 7 เหล่าเพื่อนๆ The Star Idol อีก 6 คน โอ, เอินเอิน, คอปเปอร์, กรณ์, พิม และ แมดดอค ก็แท็คทีมออกมาร้องเพลงเพื่อดาวดวงนั้น เรียกพลังให้ 2 คนสุดท้าย ก่อนทั้งคู่จะมาโชว์ร้องเพลงปิดการแข่งขัน
เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ ที่ ศิลปินไทย จะได้ไปเฉิดฉายสู่สายตาชาวต่างชาติ กับงาน "Seowon Valley Green Concert 2026 ครั้งที่ 22" งานการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ที่จะมีศิลปิน-วงไอดอลชื่อดัง มาร่วมเวทีนี้กันอย่างมากมาย และเชิญศิลปินต่างชาติมาเข้าร่วมโชว์กันทุกปี เพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ยากไร้ และผู้พิการ จากมูลนิธิต่าง ๆ ทั่วประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นงานที่เปิดให้บุคคลทั่วไป มาร่วมงานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พ.
ค. 69 ณ สนามกอล์ฟ Seowon Valley C เมืองพาจู ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในปีนี้ บูม-สหรัฐ เทียมปาน ได้รับเชิญในฐานะศิลปินต่างชาติให้มาร่วมโชว์ในงานการกุศลครั้งนี้ โดยหนุ่มบูม ได้นำอัลบั้มของตัวเองพร้อมลายเซ็นต์ และของพรีเมี่ยมจากช่องวัน 31 ไปร่วมขายที่บูธร่วมกับศิลปินท่านอื่น ๆ โดยทางผู้จัดงานจะนำเงินจากการขายของทั้งหมด ไปร่วมทำบุญกับมูลนิธิเด็กกำพร้าต่างๆ ในประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้หนุ่มบูม ยังได้ขึ้นเวทีไปร่วมโชว์พิเศษ โดยนำเพลงฮิต อย่างเพลง ฉันมันเป็นคนแบบนี้ และ Special Song ที่เตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ กับเพลง 사람 사랑 (ซารัม ซารัง) Person Love พร้อมทักทายผู้ชมที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตนับหมื่นคนด้วยภาษาเกาหลี ซึ่งก็เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้อย่างประทับใจ นอกจากนี้ยังมีศิลปินชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมงานในเวทีนี้อย่างมากมาย อาทิ จาง มินโฮ, LSS (อีทึก, ชินดง, ชีวอน), ซอน แทจิน, Say My Name ฯลฯ ถือเป็นการโชว์ศักยภาพของศิลปินไทยบนเวทีระดับสากล และกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้
