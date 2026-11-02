บูม ธราธร ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข่าวลือความสัมพันธ์กับ GMMTV
บูม ธราธร ออกมาชี้แจงและปฏิเสธข่าวลือว่ามีความสัมพันธ์ปัญหา với GMMTV พร้อมเตือนดำเนินการทางกฎหมายหากยังมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
บูม ธราธร นักร้องและนักแสดงในสังกัด GMMTV ออกมาชี้แจงกรณีกระแส ข่าวลือ ที่กล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์อันไม่ดีกับค่ายเดิมของตน โดยระบุว่าทุกข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงและต้องการสยบกระแสดราม่าที่กำลังเกิดขึ้นใน วงการบันเทิง สายวายอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องชื่อเสียงและสุขภาพจิตของตนเอง
จุดเริ่มต้นของกระแสข่าวลือ
กระแสข่าวลือดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อแฟนคลับสายตาดีสังเกตพบความผิดปกติหลายประการรอบตัว บูม ธราธร และต้นสังกัดเดิม ได้แก่ GMMTV จนทำให้ชาวเน็ตเกิดข้อสงสัยและเริ่มมีการเม้าต์กันหนักขึ้น โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนั้นมีที่มาจากความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของทางค่ายและตัวของนักแสดงAlso readเช็กรายละเอียด 'GMMTV POCKY IDOL' สานฝันศิลปินใหม่อายุ 15-24 ปี
มีการรายงานว่าข้อมูลและรูปโปรไฟล์ของหนุ่มบูมได้หายไปจากเว็บไซต์ทางการของ GMMTV อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของค่ายและเพจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ยังได้กดเลิกติดตามบัญชีส่วนตัวของเจ้าตัวไปอีกด้วย ความเปลี่ยนแปลงนี้สร้างความสับสนให้กับผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตัดความสัมพันธ์ดังกล่าวได้
นอกจากการหายตัวของข้อมูลบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว บรรยากาศในงานโปรโมตต่างๆ ของทางค่ายก็ดูเย็นชาลงโดยไม่มีเงาอิโมจิประจำตัวปรากฏให้เห็น ซึ่งต่างจากพฤติกรรมปกติที่เคยทำมา นอกจากนี้ หนุ่มบูมยังเลือกโพสต์แค่หัวใจสีม่วงเพียงอย่างเดียว แทนที่จะร่วมแชร์ภาพโปรโมตของค่ายเหมือนกับเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่นๆ สร้างความไม่พอใจและความสงสัยให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก
แถลงการณ์ชี้แจงความเป็นจริง
ท้ายที่สุด บูม ธราธร ไม่ได้ปล่อยให้ข่าวลือลุกลามใหญ่โตขึ้นไปมากกว่านี้ จึงได้ออกมาเขียนแถลงการณ์ชี้แจงด้วยตนเองอย่างชัดเจน เพื่อปกป้องชื่อเสียงและสยบดราม่าทั้งหมดที่กำลังตกใส่เขา โดยระบุใจความสำคัญว่า เจ้าตัวออกมายืนยันหนักแน่นว่าข้อมูลและกระแสข่าวเชิงลบที่ถูกปล่อยออกมาเกี่ยวกับเขาทั้งหมดนั้น ไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใด
นักแสดงหนุ่มได้เรียกร้องให้ผู้ติดตามและสาธารณชนทุกคน ระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลรอบด้านก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบนั้น อาจสร้างความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และกระทบต่อสภาพจิตใจในการใช้ชีวิตของเขาได้อย่างมาก ซึ่งเขาต้องการให้สังคมเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของข่าวปลอม
ในส่วนของบทสรุปและคำเตือนทิ้งท้าย บูม ธราธร ได้เน้นย้ำว่า หากยังมีการเผยแพร่ข้อความเท็จที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลของเขา เจ้าตัวจะพิจารณาเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ซึ่งเป็นมาตรการเด็ดขาดที่จะใช้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนจากการกระทำที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือสร้างความเสียหายทางวิชาชีพ
ผลกระทบต่อบรรยากาศวงการบันเทิง
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้วงการบันเทิงสายวายระอุขึ้นทันที โดยมีแฟนคลับจำนวนมากแสดงความห่วงใยในสถานะของบูม ธราธร และเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของเขาในวงการ แม้เจ้าตัวจะพยายามชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง แต่ความเสียหายที่เกิดจากการถูกกล่าวหาในลักษณะนี้ อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และโอกาสในการทำงานในอนาคตหากไม่ได้รับการจัดการที่ดี
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับค่ายบันเทิงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อน การหายไปของโปรไฟล์และการไม่ร่วมโปรโมตร่วมกัน อาจถูกตีความได้หลายแง่มุม ซึ่งในกรณีนี้ บูม ธราธร เลือกที่จะสื่อสารด้วยตนเองผ่านแถลงการณ์ แทนที่จะปล่อยให้สื่อหรือผู้ติดตามตีความผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
กรณีนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบข่าวลือก่อนการแพร่กระจายข้อมูลในโซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและจิตใจของบุคคลได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงเพียงใด การมีแถลงการณ์จากเจ้าตัวถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดวงจรข่าวลือ และขอให้สังคมให้พื้นที่กับความชัดเจนจากแหล่งข้อมูลหลักมากกว่าการเชื่อข่าวลือที่ไม่มีหลักฐานรองรับ
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