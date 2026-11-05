บุ๋ม ปนัดดา เข้าชี้แจงสรรพากร นำเอกสารมูลนิธิฯ ตรวจสอบภาษี
บุ๋ม ปนัดดา และทนายเพชร เข้าพบสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 8 เพื่อดำเนินการตรวจสอบภาษีอากร พร้อมนำหลักฐานการเงินและเอกสารประกอบการดำเนินงานของมูลนิธิแสดงต่อเจ้าหน้าที่
นายเอกสิทธ์ ศรีสังข์ หรือ ทนายเพชร ทนายความส่วนตัวของ บุปผา วรฉัตร หรือ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้เปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายล่าสุด โดยระบุว่าในเช้าของวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2569) ตนเองได้นำ บุ๋ม ปนัดดา เดินทางไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 เพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ระบุในหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการของ กรมสรรพากร
ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารภาษีอากร
การเข้าพบเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องภาษีอากรตามคำสั่งของทางราชการ โดย บุ๋ม ปนัดดา และทีมกฎหมายได้เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งเป็นองค์กรที่ บุ๋ม ปนัดดา ดำรงตำแหน่งประธาน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรอย่างครบถ้วนตามระเบียบAlso readบุ๋ม ปนัดดา พร้อมทนาย เข้าพบสรรพากรชี้แจงภาษีมูลนิธิองค์กรทำดี
ก่อนหน้านี้ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังมูลนิธิองค์กรทำดี ให้เข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบบัญชีและเอกสารทางภาษี โดยในหนังสือแจ้งดังกล่าวได้ระบุรายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมไว้อย่างชัดเจนหลายประการ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส
รายการเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดง
ในระหว่างการเข้าชี้แจง ทนายเพชร ได้ระบุว่ามีการนำเสนอเอกสารสำคัญหลายประเภท ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย รวมถึงใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีที่มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อประกอบการตรวจสอบรายได้และการใช้จ่ายขององค์กร
นอกจากนี้ ยังมีการนำรายงานสินค้า วัตถุดิบ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหลักฐานการรับ-จ่ายเงินจากบัญชีธนาคารมาแสดงด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมของการหมุนเวียนเงินในองค์กรอย่างชัดเจน โดยเอกสารเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพิสูจน์ความถูกต้องของการทำรายการทางบัญชี
ประเด็นการเสียค่าปรับและกระบวนการพิจารณา
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามูลนิธิองค์กรทำดี มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม (ภ.ง.ด.55) และการนำส่งเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ดำเนินการกำหนดค่าปรับเป็นเงินจำนวน 4,000 บาท และมีการลงลายมือชื่อรับทราบในเอกสารดังกล่าวเรียบร้อย
ทั้งนี้ การเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ในวันนี้มุ่งเน้นไปที่การนำข้อมูลและเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาชี้แจงเพื่อให้กรมสรรพากรได้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้าน โดยทนายเพชร ยืนยันว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการอย่างเคร่งครัด และขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วนเพื่อความถูกต้องยุติธรรม
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