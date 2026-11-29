บุ๋ม ปนัดดา มูลนิธิองค์กรทำดี โดนคดี挪用เงิน 527 ล. ชี้ขาดธรรมาภิบาลสำคัญกว่าเจตนาดี
กรณีบุ๋ม ปนัดดา และมูลนิธิองค์กรทำดี โดนจับกุม挪用เงินบริจาครวมกว่า 527 ล้านบาท สะท้อนวิกฤตธรรมาภิบาลและบทเรียนสำคัญของการกำกับดูแลองค์กรที่ยอมรับไม่ได้
กรณีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ มูลนิธิองค์กรทำดี กลายเป็นประเด็นร้อนที่สะเทือนสังคมไทยในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2569 หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอท.) ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและพบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ
ผลการตรวจสอบชี้ว่า แม้มูลนิธิจะได้รับความไว้วางใจและเงินบริจาคจากประชาชนจำนวนกว่าสามล้านสองแสนครั้ง รวมมูลค่ากว่าแปดร้อยสิบห้าล้านบาท แต่กลับพบช่องโหว่ในการบริหารที่นำไปสู่การ挪用เงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และปะปนกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นจำนวนเงินกว่าห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาท ซึ่งเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตความเชื่อมั่นที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรด้านกุศลอย่างรุนแรงAlso readปอศ.แฉ 'บุ๋ม ปนัดดา' ยักยอกเงินมูลนิธิองค์กรทำดี 527 ล.
ช่องโหว่ธรรมาภิบาลและกลไกการตรวจสอบ
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการ挪用เงินดังกล่าว คือการขาดระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ โดยมูลนิธิองค์กรทำดีเปิดโอกาสให้ใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินบริจาคควบคู่ไปกับบัญชีของมูลนิธิอย่างเป็นทางการ ซึ่งขัดกับหลักการบริหารองค์กรทั่วไป
นอกจากนี้ โครงสร้างอำนาจนิยมที่รวมศูนย์ไว้ที่มือของผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียว ยังทำให้เกิดข้อยกเว้นในการเบิกจ่ายงบประมาณในกรณีเร่งด่วน โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทำให้เส้นแบ่งระหว่างทรัพย์สินส่วนตัวและส่วนรวมBlur ลงจนยากต่อการแยกแยะ
การใช้อำนาจเบ็ดเสร็จและกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ ทำให้เงินจำนวนกว่าห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทหลุดรอดออกไปจากวงจรการตรวจสอบปกติ และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมูลนิธิ ตามที่พนักงานสอบสวนพบเห็นในเอกสารและหลักฐานทางการเงิน
บทวิเคราะห์จากงานวิจัยและมุมมองผู้นำสากล
ประเด็นนี้สอดคล้องกับบทความวิชาการในวารสาร Harvard Business Review ที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2026 โดย เดนนิส แครีย์ ไมเคิล ยูซีม และ แม็กกี้ ไวลเดอรอตเตอร์ ซึ่งศึกษาเรื่อง How Boards Detect and Prevent Internal Misconduct ที่เน้นย้ำว่ากลไกการกำกับดูแลต้องเข้มแข็งเท่ากับความน่าเชื่อถือของผู้นำ
สอดคล้องกับมุมมองของ ศาสตราจารย์ แซนดรา ซูเชอร์ จาก Harvard Business School ในบทความ Can Nvidia's Jensen Huang Rebuild Trust ที่ชี้ให้เห็นว่า ความเสียหายด้านจริยธรรมมักทวีความรุนแรงเมื่ออำนาจของผู้นำเติบโตเร็วกว่าระบบตรวจสอบภายใน จนทำให้การทักท้วงหรือตรวจสอบกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบาก
กรณีดังกล่าวเป็นตัวอย่างชัดเจนของทักษะ Earning Trust ใน IMPACT Leadership Model ที่ สลิงชอท กรุ๊ป ได้ทำวิจัยร่วมกับ Center for Creative Leadership (CCL) ซึ่งระบุว่าผู้นำต้องเป็น Prover ที่แสดงออกถึงความโปร่งใสและการแยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากส่วนรวมอย่างเด็ดขาด
บทเรียนการบริหารและแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อมั่น
เหตุการณ์ครั้งนี้ให้ข้อสรุปสำคัญสองประการประการแรกคือ เจตนาดีไม่สามารถทดแทนธรรมาภิบาลได้ การบริหารองค์กรต้องอาศัยหลักฐานและกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน ไม่ใช่เพียงความไว้ใจในตัวบุคคล
ประการที่สองคือ ความไว้วางใจเป็นสินทรัพย์ที่สร้างยากและพังทลายง่ายที่สุด การกำหนดวงเงินอนุมัติสูงสุดและบังคับให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการแม้ในกรณีเร่งด่วน เป็นเกราะป้องกันความผิดพลาดที่จำเป็นสำหรับทุกองค์กร
หากเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้น ผู้นำควรวางแผนรับมือ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การหยุดความเสียหายทันทีโดยให้ผู้เกี่ยวข้องพักหน้าที่ การสื่อสารด้วยความจริงใจกับทุกฝ่าย และการรื้อโครงสร้างการกำกับดูแลใหม่เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
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