บุ๋ม ปนัดดา แจ้งความ บก.สอท. จัดการเพจปลอมแอบอ้างชื่อโจมตี ผบ.ตร. และโปรโมตเว็บพนัน

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เดินทางแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่สร้างเพจปลอมแอบอ้างชื่อและรูปภาพเพื่อโพสต์โจมตีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และใช้หลอกลวงให้คนเข้าเว็บพนัน พร้อมจี้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มความเข้มงวดในการจัดการเพจปลอม
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาการถูกแอบอ้างตัวตนหรือการสร้างบัญชีผู้ใช้งานปลอมเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างได้กลายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับกรณีล่าสุดที่สร้างความเดือดร้อนอย่างมากให้กับ ดร.
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือที่รู้จักกันในนาม บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยล่าสุดเธอได้ตัดสินใจเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.
สอท.2 เพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับกลุ่มมิจฉาชีพที่ทำการปลอมแปลงเพจเฟซบุ๊ก โดยใช้ชื่อว่า ดร บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งเป็นการจงใจนำภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และข้อมูลส่วนตัวของเธอไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความปั่นป่วนและให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นในสังคมอย่างร้ายแรง รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีความน่ากังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากมิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เพียงแค่สร้างเพจเพื่อหลอกลวงทั่วไป แต่ได้มีการโพสต์ข้อความในลักษณะโจมตี พล.
ต. อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผบ. ตร.
ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในองค์กรตำรวจ โดยเนื้อหาที่โพสต์นั้นมีเจตนาสร้างความเสียหายและทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากที่ติดตามหรือพบเห็นโพสต์ดังกล่าวเกิดความสับสนและเชื่อว่าข้อความเหล่านั้นมาจากตัวของ ดร. ปนัดดา จริงๆ เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับทาง ผบ.
ตร. เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบย้อนกลับมายังตัวของ ดร.
ปนัดดา เอง ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ตและผู้ที่หลงเชื่อข้อมูลเท็จดังกล่าว ทำให้เธอต้องเผชิญกับกระแสสังคมในเชิงลบทั้งที่เธอไม่ได้เป็นผู้กระทำการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการทำลายชื่อเสียงและเกียรติยศที่เธอสั่งสมมาอย่างยาวนานในการทำงานเพื่อสังคมและสาธารณกุศล นอกจากเรื่องการโจมตีบุคคลสำคัญแล้ว ดร.
ปนัดดา ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า เพจปลอมเหล่านี้มีพฤติกรรมที่ซับซ้อนและอันตรายยิ่งขึ้น โดยมีการนำรูปภาพของเธอไปโพสต์สลับกับการด่าทอผู้อื่นในถ้อยคำที่หยาบคาย และที่ร้ายแรงที่สุดคือการนำลิงก์ของเว็บไซต์การพนันออนไลน์มาแปะไว้ในโพสต์ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปร่วมเล่นการพนัน ซึ่งถือเป็นการนำชื่อเสียงของเธอไปสนับสนุนธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน สิ่งที่น่ากังวลใจมากที่สุดคือ เมื่อเธอพยายามรายงานเพจปลอมเหล่านี้ไปยังแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กหลายครั้ง ระบบกลับตอบกลับมาว่าเพจดังกล่าวเป็นเพียง เพจแฟนคลับ ซึ่งเป็นข้ออ้างทางเทคนิคที่ทำให้มิจฉาชีพสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ถูกปิดกั้นหรือระงับการใช้งาน ดร.
ปนัดดา จึงขอเรียกร้องให้ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกมีมาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาดมากกว่านี้ในการตรวจสอบและจัดการกับเพจที่แอบอ้างตัวตน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในลักษณะนี้กับบุคคลอื่นอีกในอนาคต ในตอนท้าย ดร. ปนัดดา ได้เน้นย้ำและยืนยันกับสาธารณชนว่า เธอมีเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการเพียงเพจเดียวเท่านั้น คือเพจที่ใช้ชื่อว่า ดร.
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 5 ล้านคน ขอให้ประชาชนทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบแหล่งที่มาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเชื่อหรือแชร์ข้อมูลใดๆ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพที่จ้องจะหาผลประโยชน์จากความเข้าใจผิด การดำเนินการทางกฎหมายในครั้งนี้เธอตั้งใจจะติดตามเรื่องให้ถึงที่สุด เพื่อให้เป็นบทเรียนแก่ผู้ที่คิดจะใช้เทคโนโลยีในการทำลายผู้อื่น และเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมคืนมาสู่ตนเอง พร้อมทั้งหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ บก.
สอท. จะสามารถติดตามร่องรอยทางดิจิทัลเพื่อจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ให้กับสังคมไทยและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดในรูปแบบต่าง
บุ๋ม ปนัดดา เพจปลอม บก.สอท ฉ้อโกงออนไลน์ ผบ.ตร