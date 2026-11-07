บุ๋ม ปนัดดา ถูกกล่าวหาโอนเงินมูลนิธิองค์กรทำดีกว่า 581 ล้านบาท
ตำรวจ ปอศ. เปิดรายละเอียดบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี พบเงินบริจาคกว่า 581 ล้านบาทถูกโอนไปใช้ส่วนตัว ทั้งบัญชีของ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี สามี และบุคคลใกล้ชิด
ในวันที่ 7 พ.ย. 2569 ตำรวจแถลงข่าวการดำเนินคดีกับ น.ส. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ปนัดดา อดีตประธาน มูลนิธิองค์กรทำดี และนาย อธิป อนันทวรรณ หรือ ก๊อต สามีของ น.ส.ปนัดดา โดยทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกัน ฉ้อโกงประชาชน ร่วมกัน ฟอกเงิน และกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ในการแถลงข่าว พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ หรือ ผบก.ปอศ. เปิดเผยรายละเอียดการเคลื่อนไหวของบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดีทั้ง 3 บัญชี ซึ่งเป็นการสอบสวนของตำรวจ ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลในคดีนี้Also readกกต. สวน 'ชูวิทย์' ปล่อยข่าวเท็จ เลือกตั้งล่วงหน้าหาดใหญ่ ไม่มีคนใช้สิทธิเกิน
รายละเอียดการโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี
ตำรวจระบุว่า ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ทั้ง 3 บัญชีหลักได้รับการบริจาคกว่า 3.2 ล้านครั้ง จากผู้บริจาคกว่า 1 ล้านบัญชี รวมเป็นเงินบริจาคทั้งหมด 815 ล้านบาท
จากเงินจำนวนดังกล่าว ตำรวจพบว่าส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมกว่า 581 ล้านบาท โดยบัญชีชื่อมูลนิธิองค์กรทำดี มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา เป็นจำนวน 243 ล้านบาท
ขณะที่ก๊อต อธิป ได้รับโอนเงินจากบัญชีเดียวกันจำนวน 99 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการโอนให้พ่อของ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเงิน 4.6 ล้านบาท และโอนให้ช่างเอ๋ 18 ล้านบาท
ตำรวจยังระบุว่า มีการโอนเงิน 36 ล้านบาทให้กรรมการมูลนิธิคนหนึ่ง และโอนเงิน 19.4 ล้านบาทให้นิติบุคคลที่จัดตั้งโดยช่างเอ๋ ส่วนการซื้อประกันชีวิตมูลค่า 10 ล้านบาท มี บุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้รับผลประโยชน์
การใช้เงินซื้อสินทรัพย์และการถอนเงินสด
ในบัญชีเดียวกัน มีการโอนซื้อกองทุน 6 กองทุน รวม 24 ล้านบาท และซื้อเครื่องประดับกับกระเป๋าแบรนด์เนม รวม 2.7 ล้านบาท
นอกจากนี้ มีการถอนเงินจากเคาน์เตอร์ธนาคาร 30 ครั้ง รวม 42 ล้านบาท และจ่ายค่าบัตรเครดิต 2 ใบ จำนวน 251 ครั้ง รวม 19 ล้านบาท
ส่วนบัญชีชื่อองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ตำรวจพบการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา 6 ล้านบาท โอนให้ก๊อต อธิป 23 ล้านบาท และถอนเงินจากเคาน์เตอร์ธนาคาร 21 ล้านบาท
บัญชีดังกล่าวยังมีรายการค่าผ่อนชำระที่พักอาศัยกว่า 3 แสนบาท ขณะที่บัญชีชื่อสมทบทุนสร้างมูลนิธิองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พบการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา 12 ล้านบาท โอนให้ก๊อต 5 แสนกว่าบาท และโอนไปให้นักธุรกิจที่เชียงใหม่ 8 แสนบาท
ข้อกล่าวหาและขั้นตอนการดำเนินคดีต่อไป
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาต่อ บุ๋ม ปนัดดา และก๊อต อธิป ในฐานะผู้ต้องหา ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยทั้งสองยังไม่ถือเป็นผู้กระทำความผิดจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา
การเปิดเผยตัวเลขครั้งนี้ทำให้ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิองค์กรทำดีจำนวนมากทราบว่า เงินที่บริจาคไปถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในสัดส่วนที่สูงมาก ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อส่งสำนวนต่ออัยการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
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