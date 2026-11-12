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Crime

บุ๋ม ปนัดดา ครบกักโรค 13 พ.ย. นี้ เตรียมเข้าเยี่ยมญาติ แยกแดนเข้า 1 ใน 3 บ้าน

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
บุ๋ม ปนัดดา ครบกักโรค 13 พ.ย. นี้ เตรียมเข้าเยี่ยมญาติ แยกแดนเข้า 1 ใน 3 บ้าน
บุ๋ม ปนัดดา · ทาสถานหญิงกลาง · วลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น
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ผู้ต้องขังคดีฉ้อโกงบุ๋ม ปนัดดา ครบกำหนดกักโรค 5 วัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 พร้อมเปิดรายชื่อญาติเข้าเยี่ยมและเตรียมจัดสรรแดนพักอาศัยใหม่

น.ส. วลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผอ. ทาสถานหญิงกลาง ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ปนัดดา ผู้ต้องขังคดีฉ้อโกงเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี จะครบกำหนดการกักโรคเป็นเวลา 5 วัน ในวันที่ 12 พ.ย. 2569 และเตรียมอนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมในวันที่ 13 พ.ย. นี้

แผนการเข้าเยี่ยมและจัดสรรแดนพักอาศัยใหม่

หลังจากที่ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ครบกำหนดการกักโรคในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และร่วมฟอกเงิน ทางทาสถานหญิงกลางจะดำเนินการจำแนกตำแหน่งที่พักอาศัย โดยผู้ต้องขังจะต้องถูกย้ายไปอยู่ในแดนระหว่างใน 3 บ้าน ได้แก่ บ้านทับทิม บ้านเพชร และบ้านมุกดา

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การตัดสินใจเลือกบ้านพักอาศัยใดบ้านหนึ่ง จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 13 พ.ย. นี้ เพื่อความเหมาะสมกับสถานะของผู้ต้องขัง ขณะเดียวกัน รายชื่อญาติที่เตรียมเข้าเยี่ยมในวันดังกล่าวมีอยู่ 3 ราย ประกอบด้วย แม่และน้องอันดามัน ส่วนอีก 1 รายไม่มีการเปิดเผยชื่อ

สถานะจิตใจและการปรับตัวของผู้ต้องขัง

น.ส.วลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี สามารถปรับตัวกับการอยู่ภายในเรือนจำได้ดีระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังยังมีความเครียดอยู่บ้างเนื่องจากคิดถึงลูก ซึ่งเป็นเรื่องปกติทางอารมณ์ของแม่ที่ต้องแยกจากบุตร

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ในส่วนที่มีกระแสข่าวออกมาว่า น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ร้องไห้โฮเนื่องจากความโหยหาลูกนั้น น.ส.วลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ชี้ว่าข้อมูลดังกล่าวคาดว่ามีต้นตอมาจากทนายความเป็นแหล่งข่าว แต่ในมุมมองส่วนตัวของผู้อำนวยการเรือนจำเชื่อว่าอาจไม่ได้มีความรุนแรงจนถึงขั้นร้องไห้หนักขนาดนั้น

ปัดข่าวลือ ภุวนาท คุณผลิน เข้าเยี่ยม พร้อมเตรียมกิจกรรมฝึกอาชีพ

มีกระแสข่าวแพร่กระจายว่า นายภุวนาท คุณผลิน หรือ อั๋น ภุวนาท จะมีแผนจะเดินทางเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังภายในเรือนจำ แต่เมื่อผู้สื่อข่าวติดต่อสอบถามยืนยันกับ นายภุวนาท คุณผลิน โดยตรง ผู้สื่อข่าวได้รับคำตอบยืนยันชัดเจนว่าข่าวดังกล่าวไม่จริง และนายภุวนาท คุณผลิน ไม่มีแผนจะเข้าเยี่ยม น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นายภุวนาท คุณผลิน ย้ำว่าการเยี่ยมเยียนลำดับแรกควรเป็นครอบครัว ทนายความ หรือบุคคลที่ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อนุญาตเท่านั้น ขณะที่ด้านกิจกรรมภายในเรือนจำ หากผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถด้านภาษาหรือทักษะอื่นๆ จะนำความรู้เหล่านั้นมาทำประโยชน์ให้ผู้อื่นในช่วงที่ถูกคุมขัง

แนวทางต่อสู้คดีและกระบวนการยึดทรัพย์

นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ หรือ ทนายเพชร ได้เปิดเผยว่า การครบกำหนดกักโรคเป็นไปตามกรอบเวลาและระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งวันที่ 13 พ.ย. นี้ จะเป็นวันสำคัญที่ญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามกระบวนการ ส่วนรายละเอียดว่าใครในครอบครัวจะมาเยี่ยมจริงนั้น ยึดตามความยินยอมและไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ทั้งหมด

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นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ยืนยันว่าจะไม่เปิดเผยแนวทางการต่อสู้คดีในชั้นศาล แต่พร้อมจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับอาการและสภาพจิตใจของลูกความให้กับสื่อมวลชนบ้างเป็นบางโอกาส นอกจากนี้ การตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกรวมอายัดโดยพนักงานสอบสวน จะดำเนินการชี้แจงที่มาของทรัพย์สินต่อไปตามขั้นตอนกฎหมาย

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

บุ๋ม ปนัดดา ทาสถานหญิงกลาง วลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ภุวนาท คุณผลิน เอกสิทธิ์ ศรีสังข์

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