บุ๋ม-ก๊อต ปรับตัวดีในเรือนจำ คืนแรกนอนหลับสบาย ยังไม่ร้องขอสิ่งเพิ่มเติม
ทีมโฆษกกรมราชทัณฑ์เผยสถานะสุขภาพและจิตวิทยาของ 'บุ๋ม-ก๊อต' หลังเข้าเรือนจำคืนแรก โดยทั้งสองปรับตัวได้ดี นอนหลับปกติ และยังไม่ร้องขอสิ่งเพิ่มเติมใดๆ
ทีมโฆษกประจำ กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยรายงานสรุปสถานการณ์การดูแล นายอธิป อนันทวรรณ หรือ ก๊อต และ นางสาวปนัดดา วงศ์ผุดี หรือ บุ๋ม หลังเข้าสู่กระบวนการพักพิงในเรือนจำเป็นคืนแรกเมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2569 โดยรายงานระบุชัดเจนว่าทั้งคู่นอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติ ยังไม่มีการร้องขอสิ่งเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือพิเศษจากเจ้าหน้าที่ผู้คุมแต่อย่างใด
รายละเอียดการตรวจสุขภาพและประวัติการแพทย์
ด้านนายอธิป อนันทวรรณ หรือ ก๊อต ได้รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากพยาบาลประจำเรือนจำพบว่า身体状况โดยรวมแข็งแรงดี สามารถพูดคุยตอบโต้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้เข้าใจตามปกติ และช่วยเหลือตัวเองในการดำรงชีวิตประจำวันได้ปกติทั่วไป โดยไม่ปรากฏอาการเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก หรือมีอาการแพ้อาหารแต่อย่างใดAlso readแกร็บยันไม่ขอใบอนุญาต BNPL หลังธปท.เตรียมออกมาตรการกำกับดูแล อัตราดอกเบี้ย 15% ต่ำเกินไป เสี่ยงหนี้นอกระบบเพิ่ม
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประวัติการรักษาทางการแพทย์ นายอธิปได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตนเองมีโรคประจำตัวที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ โรคเกาต์และโรคไต ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี
นอกจากโรคประจำตัวแล้ว เจ้าตัวยังระบุว่ายังมีรอยฟกช้ำตามร่างกายบางส่วน โดยเป็นการบาดเจ็บจากการผ่าตัดและเย็บเอ็นบริเวณต้นแขนขวา ซึ่งได้ดำเนินการรักษาไปแล้วก่อนหน้านี้ ส่วนเรื่องพฤติกรรมการบริโภคพบว่าเขาปฏิเสธการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด แต่ยอมรับว่ามีการดื่มสุราบ้างในบางโอกาสเท่านั้น และยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการใช้สารเสพติดใดๆ ทั้งสิ้น
สถานะทางจิตวิทยาและการกักโรค
สำหรับ นางสาวปนัดดา วงศ์ผุดี หรือ บุ๋ม เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตใจตามขั้นตอนมาตรฐานการรับตัวผู้ต้องขังใหม่อย่างเคร่งครัด ผลการตรวจพบว่าร่างกายของเธอแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ และสภาพจิตใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ยังคงมีความกังวลและความเป็นห่วงอยู่บ้าง โดยเฉพาะความวิตกเรื่องบุตรและแม่ที่อาศัยอยู่นอกเรือนจำ
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจประเมินเบื้องต้น เจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดำเนินการส่งตัวทั้ง 2 คนเข้าพักอาศัยในแดนระหว่างพิจารณาคดี เพื่อเป็นการกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อและสร้างความปลอดภัยเบื้องต้นภายในสถาบันจำคุก
เรื่องอาหารการกินในมื้อเย็นของคืนแรก ทางเรือนจำได้จัดเตรียมเมนูแกงจืดวุ้นเส้นกับไข่ต้มให้ โดยนางสาวปนัดดาสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติและไม่แสดงอาการرفضหรือมีปฏิกิริยาต่อต้านแต่อย่างใด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและการปรับตัวที่ดีจากทั้งสองฝ่าย
การปรับตัวและมาตรการติดตามผล
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เรือนจำระบุสรุปเบื้องต้นว่า ผู้ต้องขังทั้งสองคนสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในเรือนจำได้ค่อนข้างดี สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ตลอดคืนแรกยังไม่พบสัญญาณความเครียดในระดับสูง หรือมีอาการวิตกกังวลอย่างรุนแรงที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดพิเศษทางจิตเวช
อย่างไรก็ตาม ตามมาตรการมาตรฐานความปลอดภัยของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นายอธิปได้ถูกส่งไปกักโรคผู้ต้องขังใหม่เป็นเวลา 5 วัน ในแดน 2 เพื่อตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อ ในขณะที่นางสาวปนัดดาได้พักอยู่ในแดนระหว่างพิจารณาคดีตามขั้นตอนที่กำหนด
สถานะปัจจุบันของทั้งคู่ยังอยู่ในช่วงระยะปรับตัวแรกเริ่ม ซึ่งทีมดูแลผู้ต้องขังจะติดตามสังเกตพฤติกรรมและสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเบื้องต้นยังไม่มีการร้องขอความสะดวกหรือสิทธิพิเศษใดๆ เพิ่มเติมจากทางเรือนจำ
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