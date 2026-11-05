บุ๋ม ปนัดดา ซื้อที่ดินคลอง 8 สร้างกำแพงสูง 6 เมตร ชาวบ้านร้องเสี่ยงอุบัติเหตุ
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซื้อที่ดินคลอง 8 ให้ ก๊อต อธิป สร้างกำแพงสูงเกินมาตรฐาน ชาวบ้านกังวลความปลอดภัยและการจราจรติดขัด
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานจากแหล่งข่าวว่ามีการก่อสร้างกำแพงล้อมรั้วสูงมากกว่า 6 เมตร บนที่ดินแปลงหนึ่งขนาดเกือบ 1 ไร่ บริเวณ ถนนเลียบคลอง 8 หน้าทางเข้า มูลนิธิองค์กรทำดี ตำบลลำผักกูก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ดินแปลงนี้ชาวบ้านในย่านคลอง 8 ยืนยันว่าเป็นทรัพย์สินของ นายอธิป อนันทวรรณ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ก๊อต อธิป ซึ่งเป็นสามีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดินดังกล่าวคือเตรียมมอบให้เป็นของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ บุ๋ม ปนัดดา
รายละเอียดการถือครองและวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน
ที่ดินแปลงนี้มีประวัติการเปลี่ยนมือเจ้าของมาก่อน โดยมีเจ้าของเดิมชื่อ ปัญญา ซึ่งได้ขายต่อให้บุคคลอื่น ก่อนจะเสียชีวิตลง และต่อมา ก๊อต อธิป ได้เข้ามาซื้อต่อในราคาประมาณ 3.5 ล้านบาท แหล่งข่าวเปิดเผยว่าแผนการใช้งานพื้นที่นี้ไม่ได้มีเพียงการสร้างที่อยู่อาศัย แต่ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการทางน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการเตรียมพื้นที่ส่วนหนึ่งให้มารดาของ ก๊อต อธิป เข้ามาพักอาศัยเนื่องจากเห็นว่าทำเลที่ตั้งมีความสะดวกต่อการดูแลรักษาสุขภาพAlso readช่างเอ๋ แจ้งความเอาผิดก๊อต อธิป จงใจปลอมลายเซ็นเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท จี้สอบเข้ม หลังบุ๋ม ปนัดดา ถูกออกหมายจับ
นอกจากการใช้งานส่วนตัวแล้ว ยังมีการวางแผนให้ มูลนิธิองค์กรทำดี เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการบริเวณที่ดินแปลงนี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ บุ๋ม ปนัดดา มักจะดำเนินการในพื้นที่ใกล้เคียง โดยก่อนหน้านี้เคยเห็น บุ๋ม ปนัดดา นำสิ่งของบริจาคไปวางรวมกันที่ลานโล่งตรงข้ามที่ดินแปลงนี้ก่อนลำเลียงขึ้นรถเพื่อนำไปแจกจ่าย ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวถูกปิดล้อมด้วยกำแพงสูงจนไม่สามารถใช้เป็นที่จอดรถหรือจุดรวบรวมสิ่งของได้อีกต่อไป
ข้อโต้แย้งเรื่องความสูงกำแพงและความปลอดภัย
ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชุมชนคือความสูงของกำแพงซึ่งถมดินสูงประมาณ 1 เมตร และมีโครงสร้างกำแพงสูงกว่า 6 เมตร ทั้งๆ ที่ตามระเบียบการก่อสร้างกำแพงทั่วไปควรมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร การก่อสร้างกำแพงที่สูงลิบเช่นนี้ส่งผลโดยตรงต่อทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางโค้งหักศอกที่ต้องเลี้ยวหลายจุด ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นยานพาหนะที่กำลังสัญจรมาจากทิศทางตรงข้ามได้ไม่ชัดเจน
นางดวง อายุ 62 ปี ชาวบ้านคลอง 8 เปิดเผยว่า กำแพงที่สูงตระหง่านทำให้เธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่หน้าคุก และบดบังมุมมองในการขับขี่อย่างมาก เธอระบุว่าไม่เคยเห็นใครตรวจสอบหรือขออนุญาตก่อสร้างกำแพงที่สูงเกินมาตรฐานนี้เลย และยังไม่ทราบว่าเจ้าของที่ดินมีวัตถุประสงค์แท้จริงอย่างไร นอกจากการอยู่อาศัยแล้วยังมีการสร้างกำแพงสูงอีกฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าที่มีแคมป์คนงาน ซึ่งชาวบ้านขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่
ผลกระทบต่อการจราจรและมาตรการตรวจสอบ
ปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างกำแพงสูงและถมดินทับเส้นทางการจราจรทำให้ผู้ใช้รถบนถนนเลียบคลอง 8 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน พื้นที่จึงมืดสลัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้ เทศบาลธัญบุรี เข้ามาตรวจสอบกรณีการก่อสร้างกำแพงที่สูงเกินกำหนดว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ และควรจะมีการแก้ไขหรือรื้อถอนบางส่วนเพื่อให้การจราจรเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่า เทศบาลธัญบุรี ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบหรือจัดการกับกรณีการก่อสร้างกำแพงสูงเกินมาตรฐานแต่อย่างใด แม้ว่าการก่อสร้างกำแพงน่าจะเริ่มขึ้นหลังช่วงต้นปี 2569 ก็ตาม ความเงียบงันของหน่วยงานท้องถิ่นสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความโปร่งใสและการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
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