บุ๋ม ปนัดดา ถูกควบคุมตัวที่ตำรวจสอบสวนกลาง ก่อนฝากขังศาลอาญา 7 พ.ย. 2569
ทนายความเข้าพบบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมแผนฝากขังที่ศาลอาญาและการคัดค้านการประกันตัวในคดีนี้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 06.30 น. นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ หรือ ทนายเพชร ทนายความของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เดินทางมายัง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อเข้าพบลูกความและพนักงานสอบสวน หลังพนักงานสอบสวนสอบปากคำบุ๋มตลอดทั้งคืนก่อนหน้า
ก่อนหน้านั้น พนักงานสอบสวนนำตัวบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ไปควบคุมไว้ที่ห้องควบคุมภายในอาคารด้านหน้า ซึ่งเป็นศูนย์รับแจ้งความของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ช่วงเช้าของวันเดียวกัน พนักงานสอบสวนมีแผนสอบปากคำเพิ่มเติม ขณะที่ทนายเพชรระบุว่ายังไม่ได้พบกับลูกความAlso readกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้า Sandbox ข้าวและมันสำปะหลัง เชื่อม Big Data เกษตรแม่นยำ
เหตุนี้ทำให้ทนายเพชรยังไม่ทราบว่าบุ๋มมีอาการเครียด กังวล หรือได้พักผ่อนนอนหลับบ้างหรือไม่ การตรวจสอบสภาพของผู้ถูกควบคุมตัวจึงยังเป็นประเด็นที่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันในขณะนั้น
ขั้นตอนควบคุมตัวและฝากขังผู้ต้องหาที่ศาลอาญา
เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน ได้แก่ นายก๊อต อธิป อนันทวรรณ และบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ไปฝากขังที่ศาลอาญาในเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569
ในการฝากขัง พนักงานสอบสวนจะยื่นคัดค้านการประกันตัว โดยให้เหตุผลว่าเกรงผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และคดีนี้มีอัตราโทษสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีหากได้รับการประกันตัว
ส่วนเรื่องการประกันตัว ทนายเพชรระบุว่าจะต้องหารือกับบุ๋มอีกครั้งก่อนนำตัวไปส่งศาล จึงยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องการยื่นคำร้องประกันตัวจากฝ่ายจำเลยในขณะที่รายงานนี้จัดทำขึ้น
จุดยืนของทนายความและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ทนายเพชรระบุว่าบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี สามารถทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้ว และพร้อมรับมือกับทุกอย่างที่จะตามมา ท่าทีดังกล่าวเป็นมุมมองของทนายความที่สื่อสารจากการพูดคุยก่อนเข้าพบลูกความ
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และกำชับให้การดำเนินคดีมีความรอบคอบและรัดกุม
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เน้นย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้การดำเนินคดีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน แนวทางนี้เป็นกรอบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวางไว้สำหรับการทำงานของพนักงานสอบสวนในคดีนี้
ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนถัดไปคือการนำตัวนายก๊อต อธิป อนันทวรรณ และบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ไปฝากขังที่ศาลอาญาในเวลาประมาณ 10.00 น. พร้อมการยื่นคัดค้านการประกันตัวตามเหตุผลที่พนักงานสอบสวนแจ้งไว้
การคัดค้านการประกันตัวทำให้ศาลอาญาต้องพิจารณาเหตุผลเรื่องการเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และอัตราโทษของคดี ก่อนตัดสินว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่
สำหรับประชาชนที่ติดตามคดีนี้ ข้อมูลที่ได้รับยืนยันได้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 คือขั้นตอนการสอบปากคำ การควบคุมตัวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และแผนฝากขังที่ศาลอาญา ส่วนรายละเอียดอื่นควรติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการแจ้งเพิ่มเติม
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