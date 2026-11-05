บุ๋ม ปนัดดา ยืนรอรับหมายจับที่บ้าน นท.เพ็ชร ชี้แจงการยอมรับความผิด
น.ส.ปนัดดา วงศ์ผุดี หรือบุ๋ม เตรียมเข้ากระบวนการยุติธรรมที่บ้าน พร้อมชี้แจงเรื่องมูลนิธิและสายทางการเงินโดยนท.เพ็ชร อธิบายเจตนาและขั้นตอนทางกฎหมาย
น.ส.ปนัดดา วงศ์ผุดี หรือบุ๋ม พร้อมนายเอกสิทธิ์ ศรีสุข ทนายความส่วนตัว ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ที่บริเวณด้านหน้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการยืนยันจุดยืนที่จะรออยู่ในบ้านเพื่อเข้า กระบวนการยุติธรรม อย่างเต็มที่
จุดยืนการรอรับหมายจับที่บ้าน
นท.เพ็ชร ศรีสุข ให้ข้อมูลชัดเจนว่า เหตุผลที่ไม่ได้เดินทางไปมอบตัวทันทีเนื่องจากไม่ทราบสถานะว่าหมายจับออกแล้วหรือไม่ หากเดินทางออกมาแล้วถูกจับกุมระหว่างทาง อาจถูกตีความว่าเป็นการหลบหนี ซึ่งเป็นผลเสียต่อคดี จึงสื่อสารมาตลอดว่าพร้อมรออยู่ในบ้านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดAlso readอนุทิน ปฏิเสธ 'น้ำเงินกินรวบ' เผยรัฐบาลพร้อมชี้แจง กมธ. ตามกฎหมาย
น.ส.ปนัดดา วงศ์ผุดี เปิดใจว่าขณะนี้เตรียมความพร้อมด้านจิตใจไว้แล้ว และฝากลูกทั้งสองคนอายุ 2 ขวบและ 4 ขวบไว้กับคุณแม่ เนื่องจากตนเองเป็นเสาหลักของครอบครัว อีกทั้งยังห่วงน้องอันดา คุณแม่วัย 76 ปี และลูกเล็กทั้งสองคน ซึ่งเป็นความกังวลหลักเรื่องการรักษาครอบครัวหลังจากนี้
รายละเอียดความรับผิดชอบทางการเงิน
กรณีประเด็นสายทางการเงิน นายเอกสิทธิ์ ศรีสุข ระบุว่าเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจ โดยได้แจ้งแก่น.ส.ปนัดดา วงศ์ผุดี ไปแล้วว่าต่อให้มีทนายความเก่งเพียงใดก็ไม่สามารถแก้ไขข้อเท็จจริงได้ ดังนั้นเรื่องเส้นทางการเงินต้องยอมรับความจริงและให้ข้อมูลตามความเป็นจริงกับพนักงานสอบสวน
เมื่อถามถึงการก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาระหว่างทางว่านับเป็นก้าวที่ผิดพลาดตั้งแต่แรกหรือไม่ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผุดี ตอบสั้นๆ ว่าไม่ แต่ทนายความเสริมว่าในวันแรกอาจมีเจตนาดี แต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างยังไม่สามารถยืนยันได้ ต้องพิจารณาเรื่องเจตนาหรือความประมาทตามรายละเอียดอีกมาก
การตีความคำรับผิดทางกฎหมาย
นายเอกสิทธิ์ ศรีสุข ชี้แจงกรณีที่น.ส.ปนัดดา วงศ์ผุดี เคยระบุว่ายอมรับผิดฝ่ายเดียว ว่าในช่วงนั้นคณะกรรมการมูลนิธิอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจ ยืนยันว่าไม่เคยปฏิเสธคำว่าผิดตั้งแต่แรก แต่คำว่าผิดมีหลายลักษณะ ทั้งผิดระเบียบ ผิดข้อบังคับ หรือมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินคืนมูลนิธิ ซึ่งยอมรับว่ามีส่วนที่ต้องรับผิดชอบอยู่
ส่วนจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์หรือฉ้อโกงหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าน.ส.ปนัดดา วงศ์ผุดี ปฏิเสธความรับผิดชอบ แต่การยอมรับผิดต้องแยกให้ชัดเจนว่าเป็นความผิดในส่วนใด
แนวทางขออนุญาตประกันตัว
เรื่องความกังวลเรื่องการได้รับการประกันตัวนั้น ทนายความระบุว่ายึดมั่นในหลักกฎหมาย และการแสดงตัวต่อเนื่องจะเป็นเหตุให้สามารถใช้สิทธิขอประกันตัวตามกฎหมายได้ ทั้งนี้อยู่กับดุลยพินิจของศาล และพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการทุกอย่าง
สำหรับบุคคลใกล้ชิดที่ทยอยเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดี น.ส.ปนัดดา วงศ์ผุดี ระบุสั้นๆ ว่าถือเป็นสิทธิของเขาคู่ ส่วนตัวพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง และขอโทษสังคม คณะกรรมการมูลนิธิ คนรัก และคนที่เชื่อมั่น โดยไม่มีคำอื่นนอกจากขอโทษ
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