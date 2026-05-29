Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจปม นาย ณภัทร ตัดขาดแม่หมู ชี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของแต่ละครอบครัว

บันเทิง News

บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจปม นาย ณภัทร ตัดขาดแม่หมู ชี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของแต่ละครอบครัว
แม่บุ๋มนาย ณภัทรแม่หมู
📆5/29/2026 5:46 AM
📰daradaily
96 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 63%

บุ๋ม ปนัดดา ออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีนาย ณภัทรตัดขาดแม่หมู พิมพ์ผกา โดยขอไม่แสดงความคิดเห็นเพราะไม่รู้รายละเอียด แต่ในฐานะแม่ลูกหลาย บอกเข้าใจความรู้สึกของแม่หมูที่ต้องปล่อยวาง พร้อมส่งกำลังใจให้ทั้งสองฝ่าย

ประเด็นร้อนในวงการ บันเทิง ที่สร้างความ shock ให้กับแฟนละครและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องคือกรณีของ " นาย ณภัทร " ที่ออกมายอมรับว่าตนไม่ได้ติดต่อกับ " แม่หมู พิมพ์ผกา" มานานถึง 2 ปีแล้ว โดยมีสาเหตุจากความขัดแย้งภายในครอบครัวที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจน แต่ การตัดขาด ครั้งนี้ได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขว้าง ทั้งในแง่ของการให้กำลังใจ นาย ณภัทร และการแสดงความเห็นใจต่อ แม่หมู ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว หลายฝ่ายต่างตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำของ นาย ณภัทร อาจเป็นผลมาจากความต้องการอิสระในการใช้ชีวิตหรือการประกาศสถานะความรักกับแฟนสาว ซึ่งทำให้เกิดคำถามถึงบทบาทของครอบครัวในยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ล่าสุด "บุ๋ม ปนัดดา" นักแสดงและพิธีกรชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยมุมมองของตนเองเกี่ยวกับกรณีนี้ผ่านสื่อ โดยบุ๋มระบุว่าไม่กล้าออกความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพราะไม่รู้ข้อมูลทั้งหมด แต่ในฐานะที่เป็นแม่ของลูกหลายคน เธอเข้าใจความรู้สึกของคุณ แม่หมู ที่ต้องพยายามปล่อยวางเมื่อลูกเติบโตขึ้น และชื่นชมที่คุณ แม่หมู พยายามทำใจยอมรับการตัดสินใจของลูกชาย บุ๋มยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "ความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน การพูดแทนกันเป็นเรื่องยาก แต่สำหรับตัวบุ๋มเอง ถ้าลูกประกาศตัดขาดแม่ก็คงเจ็บปวดมาก ไม่ว่าจะเป็นลูกแท้ๆ หรือลูกบุญธรรม" บุ๋มยังเล่าถึงความรู้สึกของตนเองในฐานะแม่ยุคใหม่ที่พยายามโอบกอดลูกในขณะที่ยังพอทำได้ แต่ก็ต้องยอมปล่อยให้ลูกยืนด้วยขาของตัวเองเมื่อถึงเวลา ในมุมมองของบุ๋ม เธอมองว่า นาย ณภัทร อาจถึงจุดที่ต้องการประกาศความเป็นตัวของตัวเอง และการตัดสินใจตัดขาดแม่อาจเป็นทางเลือกของเขาเอง ซึ่งไม่ควรถูกตัดสินจากภายนอกมากนัก บุ๋มยังกล่าวถึงความกลัวของเธอที่มีต่อลูกชายคนเล็กอย่าง "น้องอเล็กซ์" ที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าสนใจของหลายครอบครัว โดยบุ๋มบอกว่า "ทุกวันนี้กลัวมากกว่าว่าน้องอเล็กซ์จะประกาศมีแฟนอายุเท่าไหร่ กลัวว่าจะเด็กมาก เพราะเขาหล่อมาก มีแต่คนมาจองให้ลูกสาว แต่สุดท้ายถ้าลูกมีความสุข เราก็มีความสุข" คำพูดของบุ๋มสะท้อนถึงความเป็นแม่ที่เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของลูกในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทั้งคุณ แม่หมู และ นาย ณภัทร ผ่านความสัมพันธ์ที่อาจกลับมาดีกันได้ในอนาค.

ประเด็นร้อนในวงการบันเทิงที่สร้างความ shock ให้กับแฟนละครและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องคือกรณีของ "นาย ณภัทร" ที่ออกมายอมรับว่าตนไม่ได้ติดต่อกับ "แม่หมู พิมพ์ผกา" มานานถึง 2 ปีแล้ว โดยมีสาเหตุจากความขัดแย้งภายในครอบครัวที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจน แต่การตัดขาดครั้งนี้ได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขว้าง ทั้งในแง่ของการให้กำลังใจนาย ณภัทร และการแสดงความเห็นใจต่อแม่หมูที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว หลายฝ่ายต่างตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำของนาย ณภัทรอาจเป็นผลมาจากความต้องการอิสระในการใช้ชีวิตหรือการประกาศสถานะความรักกับแฟนสาว ซึ่งทำให้เกิดคำถามถึงบทบาทของครอบครัวในยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ล่าสุด "บุ๋ม ปนัดดา" นักแสดงและพิธีกรชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยมุมมองของตนเองเกี่ยวกับกรณีนี้ผ่านสื่อ โดยบุ๋มระบุว่าไม่กล้าออกความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพราะไม่รู้ข้อมูลทั้งหมด แต่ในฐานะที่เป็นแม่ของลูกหลายคน เธอเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่หมูที่ต้องพยายามปล่อยวางเมื่อลูกเติบโตขึ้น และชื่นชมที่คุณแม่หมูพยายามทำใจยอมรับการตัดสินใจของลูกชาย บุ๋มยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "ความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน การพูดแทนกันเป็นเรื่องยาก แต่สำหรับตัวบุ๋มเอง ถ้าลูกประกาศตัดขาดแม่ก็คงเจ็บปวดมาก ไม่ว่าจะเป็นลูกแท้ๆ หรือลูกบุญธรรม" บุ๋มยังเล่าถึงความรู้สึกของตนเองในฐานะแม่ยุคใหม่ที่พยายามโอบกอดลูกในขณะที่ยังพอทำได้ แต่ก็ต้องยอมปล่อยให้ลูกยืนด้วยขาของตัวเองเมื่อถึงเวลา ในมุมมองของบุ๋ม เธอมองว่านาย ณภัทรอาจถึงจุดที่ต้องการประกาศความเป็นตัวของตัวเอง และการตัดสินใจตัดขาดแม่อาจเป็นทางเลือกของเขาเอง ซึ่งไม่ควรถูกตัดสินจากภายนอกมากนัก บุ๋มยังกล่าวถึงความกลัวของเธอที่มีต่อลูกชายคนเล็กอย่าง "น้องอเล็กซ์" ที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าสนใจของหลายครอบครัว โดยบุ๋มบอกว่า "ทุกวันนี้กลัวมากกว่าว่าน้องอเล็กซ์จะประกาศมีแฟนอายุเท่าไหร่ กลัวว่าจะเด็กมาก เพราะเขาหล่อมาก มีแต่คนมาจองให้ลูกสาว แต่สุดท้ายถ้าลูกมีความสุข เราก็มีความสุข" คำพูดของบุ๋มสะท้อนถึงความเป็นแม่ที่เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของลูกในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทั้งคุณแม่หมูและนาย ณภัทรผ่านความสัมพันธ์ที่อาจกลับมาดีกันได้ในอนาค

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

daradaily /  🏆 11. in TH

แม่บุ๋ม นาย ณภัทร แม่หมู ความสัมพันธ์ครอบครัว การตัดขาด

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 08:46:57