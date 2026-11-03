บุ๋ม ปนัดดา ยืนยันเตรียมแจ้งความ ก๊อต จรัล หลังถูกกล่าวหาหลอกใช้เงินมูลนิธิ
บุ๋ม ปนัดดา ยันจะแจ้งความ ก๊อต จรัล จริงใจเปิดใจแบกรับความเครียดสะสม รวบรวมพยานหลักฐานเตรียมเคลียร์ประเด็นข้อกล่าวหาทางการเงินอย่างละเอียด
บุ๋ม ปนัดดา ประกาศเตรียมดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็วที่สุด หลังจากเผชิญกับกระแสความกดดันและข้อกล่าวหาหลายด้าน ทั้งเรื่องการดำเนินงานของ มูลนิธิ และสถานการณ์ส่วนตัวที่ยากลำบาก ขณะนี้กำลังรวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อไปยังสถานีตำรวจ โดยยืนยันว่าจะไม่หลบหนีและยินดีเข้ากระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
เปิดใจแบกรับความเครียดและข้อกล่าวหา
บุ๋มเปิดใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่ารู้สึกเครียดมากเนื่องจากต้องแบกรับหลายสถานะและความรับผิดชอบในเวลาเดียวกัน ทั้งข่าวลือต่างๆ และคนที่กระหน่ำกดดัน ในอดีตเธอได้รับคำแนะนำจากหลายฝ่ายให้เงียบ ไม่ควรออกมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้หรือไม่ควรออกรายการสื่อมวลชนAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
แม้จะมีคำแนะนำให้เงียบ แต่บุ๋มรู้สึกขอบคุณผู้ที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ โดยเฉพาะในยามที่เธอตามหาลูก แต่ในตอนนี้เธอต้องการแสดงความจริงใจต่อสาธารณชน จึงตัดสินใจออกมาพูดตรงๆ ว่าตนพร้อมจะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และจะชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
ประเด็นก๊อต จรัล และปัญหาทางการเงิน
ประเด็นสำคัญที่นำมาสู่การเตรียมแจ้งความเกี่ยวข้องกับบุคคลชื่อ ก๊อต จรัล โดยบุ๋มชี้แจงว่าในอดีตเคยมีคนแจ้งว่าเป็นช่างเอเอ็ม แต่หลังจากนั้นเปลี่ยนสถานะเป็นช่างเอ๋ ซึ่งตนรับทราบข้อมูลและต้องเตรียมเอกสารจำนวนมาก
บุ๋มอธิบายว่าไม่ใช่การตัดสินใจแจ้งความแบบหุนหันพลันแล่นหรือไม่มีหลักฐาน แต่เนื่องจากมีใบวางบิลและเอกสารต่างๆ ที่ส่งมาจากก๊อต รวมถึงมีการถ่ายรูปหลักฐานส่งมาให้ ซึ่งตนจำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้นอย่างละเอียด
สำหรับกระแสที่ว่าก๊อตตามติดบุ๋มอยู่นั้น บุ๋มยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวติดตามตนผ่านก๊อตเป็นรายบุคคล ทำให้ตนต้องพยายามเคลียร์และติดตามทุกเรื่องอย่างใกล้ชิด โดยก่อนหน้านี้ไม่ดำเนินการใดเพราะรอเอกสารและหลักฐานยืนยัน ไม่ใช่การกระโดดออกมาพูดโดยไม่มีความพร้อม
การตรวจสอบบัญชีและการทำงานของมูลนิธิ
มีประเด็นจากทนายสายหยุดและพี่ยิปโซ ที่ระบุว่ามูลนิธิมีการปิดกิจการไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2567 และ 2568 โดยให้ก๊อตดำเนินการต่อ ซึ่งทนายรายหนึ่งเปิดเผยว่าเพื่อนที่เป็นกรรมการชื่อพี่เปิ้ลกำลังเดือดร้อน แต่จากการสอบถามพี่เปิ้ลทราบว่าการดำเนินงานยังไม่สามารถปิดลงได้
บุ๋มชี้แจงเพิ่มเติมว่าบทบาทของพี่เปิ้ลในสมัยก่อนอยู่ที่ฝ่ายเอกสารและช่วยเหลือคดี แต่ส่วนบัญชีมีบุคคลอื่นดูแล ดังนั้นตนจึงให้ทางนั้นติดตามกับก๊อตโดยตรง ซึ่งพี่เปิ้ลอาจไม่ทราบเรื่องทั้งหมดในรายละเอียดการเงิน การตัดพี่เปิ้ลออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยหรือผู้รับผิดชอบด้านบัญชีจึงเป็นการเคลียร์ความเข้าใจเบื้องต้น
บุ๋มยืนยันว่ามีการประกาศไว้ยาวนานแล้วว่ามูลนิธิมีสองบัญชี คือบัญชีหลักและบัญชีที่ใช้มาอย่างยาวนาน ซึ่งทุกครั้งที่มีการโอนเงินหรือใช้งานจำเป็นต้องมีการสแกนใบหน้าเพื่อความปลอดภัย และทุกขั้นตอนตนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
การเตรียมพร้อมทางกฎหมายและความจริงใจ
หลังจากฟังข้อชี้แจงและปรึกษาทนายความอย่างละเอียด บุ๋มตัดสินใจว่าจะไปแจ้งความทันทีในวันนี้ โดยทนายความแนะนำให้ใจเย็นและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการ เพราะการกระทำใดๆ ในขณะนี้อาจส่งผลทางกฎหมาย
บุ๋มกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ารู้สึกไม่สามารถรับดราม่าหรือความกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้อีกแล้ว จึงต้องการยุติเรื่องนี้ด้วยการแจ้งความ เพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใสและชัดเจน เธอจะจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเพราะตนเองไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายลงได้
สำหรับการดำเนินงานของมูลนิธิในสถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติ บุ๋มยืนยันว่าตนเองอยู่หน้างานตลอดเวลาที่ชายแดนและพื้นที่ประสบภัย ไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพฯ ทุกครั้งที่ต้องส่งถุงยังชีพ ข้าวสาร หรือของจำเป็น ต้องทำงานอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาพแวดล้อมที่โหดร้าย
ในขณะเดียวกัน บุ๋มยอมรับว่าอาจขาดความระมัดระวังในขั้นตอนการประชุมหรือการโอนเงินตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เนื่องจากทุกคนให้ความไว้ใจและต้องการช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเธอไม่มีการหลีกเลี่ยงความจริง และพร้อมรับผลทางกฎหมายทั้งหมดหากมีการพิสูจน์ว่ามีความผิด
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