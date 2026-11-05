บุ๋ม-ปนัดดา ยืนยันรถ 22 คัน กระเป๋าแบรนด์เนม ซื้อเงินส่วนตัวไม่ใช่มูลนิธิ
บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์พุฒี ชี้แจงกรณีปอศ.อายัดทรัพย์สิน ยืนยันรถ 22 คันและกระเป๋าแบรนด์เนซซื้ดเงินตัวเอง ไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ พร้อมแจงรายละเอียดการเจรจา
กรณีความสงสัยเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินของดาราสาวระดับท็อปอย่าง บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์พุฒี ได้เข้าสู่ช่วงของการชี้แจงอย่างเป็นทางการ เมื่อทางสำนักข่าวได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภาษีและการตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองในสังคมออนไลน์และสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมา
ความชัดเจนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีกระแสข่าวลือและข้อกล่าวอ้างมากมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งที่อาจจะไม่สอดคล้องกับรายได้ที่แจ้งต่อรัฐ ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สังคมได้รับทราบความจริง คือการที่ บุ๋ม-ปนัดดา ได้ออกมาชี้แจงด้วยตนเองพร้อมด้วยทีมกฎหมายเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยเหล่านี้Also readอัปเดตโครงการ AVATAR: หลัง Artemis II กลับโลก งานวิจัยเดินหน้าต่ออย่างไร
เหตุการณ์เผชิญหน้ากับอนุวัตและทนายเพชร
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เมื่อ อนุวัต จัดให้ ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กเพจส่วนตัว "อนุวัต จัดให้" ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เขาได้เดินทางไปพบเจอกับ บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์พุฒี และ ทนายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ หรือ "ทนายเพชร" ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลาดพร้าว
ในคลิปวิดีโอนั้น อนุวัต ได้ทักทาย บุ๋ม-ปนัดดา โดยตรงว่า "มาทำอะไร" ซึ่งเธอก็ตอบกลับมาอย่างสั้น ๆ ว่า "มายื่นสรรพากร" จากนั้น อนุวัต ได้หันไปสอบถาม ทนายเพชร ว่าสามารถพูดคุยหรือสัมภาษณ์ได้หรือไม่ ทนายเพชร ตอบกลับว่า "ได้สั้น ๆ" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่ค่อนข้างตึงเครียดและมีการควบคุมข้อมูลอย่างเข้มงวดในขณะนั้น
การชี้แจงเรื่องรถยนต์และกระเป๋าแบรนด์เนม
หลังจากเหตุการณ์เผชิญหน้าดังกล่าว อนุวัต จัดให้ ได้ลงคลิปเพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยเนื้อหาการสนทนา โดยได้ถาม บุ๋ม-ปนัดดา เกี่ยวกับกรณีที่ถูกอายัดทรัพย์สิน ซึ่งเธอยืนยันว่าที่ยึดอายัดจริง ๆ มีเพียงบัญชีเงินฝากเท่านั้น ส่วนบ้านและรถยนต์นั้นยังไม่ถูกอายัดแต่อย่างใด
เมื่อถูกถามถึงรายละเอียดของรถยนต์จำนวน 22 คัน ที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างหนัก บุ๋ม-ปนัดดา ได้ออกมาชี้แจงว่า รถยนต์ทั้ง 22 คันดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ "ก๊อต" ซึ่งเป็นเจ้าของเต็นท์รถยนต์ โดยเขาซื้อรถมาจากช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ในอดีต
ในส่วนของเธอเอง บุ๋ม-ปนัดดา ยืนยันว่าเธอเป็นเจ้าของรถยนต์เพียง 3 ถึง 4 คันเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่จำนวน 22 คันตามที่หลายฝ่ายคาดเดา นอกจากนี้ เรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีข่าวลือว่ามีการสะสมจำนวนมาก เธอยืนยันว่ามีเพียง 4 ถึง 5 ใบเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดซื้อมาจากการตัดบัตรเครดิตของตัวเอง
เธอเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า กระเป๋าเหล่านั้นไม่ได้ซื้อมาจากเงินของมูลนิธิ หรือเงินที่เกิดจากการระดมทุนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการตัดช่อง窄 ๆ เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนระหว่างเงินส่วนตัวและเงินขององค์กรการกุศลที่เธอก่อตั้งขึ้น
ผลกระทบและทิศทางในอนาคต
การออกมาชี้แจงในครั้งนี้อาจจะเป็นการลดทอนความร้อนแรงของกระแสสังคมลงบ้าง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังว่ากระบวนการทางกฎหมายและตรวจสอบของกรมสรรพากร จะดำเนินต่อไปอย่างไร สำหรับประเด็นทางภาษีอากรที่ยังคงมีอยู่
ทั้งนี้ บุ๋ม-ปนัดดา ได้แสดงท่าทีว่าการไม่ตอบคำถามหรือการเงียบไว้ก่อน อาจเป็นเพราะต้องการให้กระบวนการทางกฎหมายและทีมกฎหมายได้ดูแลรายละเอียดอย่างครบถ้วน ก่อนจะออกมาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้สาธารณชนรับทราบในลำดับต่อไป
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