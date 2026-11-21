บุ้ง-เวฟ เปิดใจเรื่องชีวิตคู่ หลังโพสต์พินัยกรรม
บุ้ง ใบหยก และเวฟ สาริน เปิดใจเรื่องชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก หลังกระแสพินัยกรรม โดยระบุไม่เคยคิดเลิกกัน และเคยใช้ยาแก้แพนิก
นักแสดงชื่อดัง บุ้ง ใบหยก และ เวฟ สาริน สามีภรรยาผู้สร้างสีสันในวงการบันเทิง ลงทุนเปิดบ้าน "ถ้ำเสือ" อย่างเต็มที่เพื่อตอบทุกข้อสงสัยและคลี่คลายประเด็นร้อนแรงที่สร้างกระพือโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง หลังจาก เวฟ สาริน ได้ทำการโพสต์ประกาศเรื่อง พินัยกรรม ซึ่งกลายเป็น话题ร้อนที่สาธารณชนจับตามองอย่างใกล้ชิด
การสัมภาษณ์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ออกมาชี้แจงประเด็นต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ได้ปิดบังรายละเอียดสำคัญใดๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างครอบครัวและกฎระเบียบภายในบ้านที่มีลักษณะเฉพาะตัวAlso readนักวิทย์ใช้เกม GTA จำลอง 'วิกฤตน้ำท่วมเมือง' ที่จะเกิดในอนาคต
ชีวิตคู่และการเลี้ยงดูลูก
บุ้ง ใบหยก ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวภายในครอบครัวว่า การเลี้ยงดูลูกของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย เวฟ สาริน หรือที่เรียกขานกันติดปากว่า "จ่าเวฟ" นั้นเป็นคนที่เข้มงวดกับระเบียบวินัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการอบรมบุตรหลาน
ความแตกต่างในมุมมองการเลี้ยงดูระหว่างสามีและภรรยา necessitate ให้ทั้งคู่ต้องมีการเจรจาและปรับจูนแนวคิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อหาจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพัฒนาการของลูกๆ ในครอบครัว
อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือพื้นที่ที่เรียกว่า "ห้องเชือด" ซึ่งเป็นโซนพิเศษภายในบ้านที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับปรับทัศนคติเด็ก ๆ ตามกฎระเบียบที่ครอบครัวกำหนดขึ้น เพื่อปลูกฝังความประพฤติที่ดี
บุ้ง ใบหยก ยังได้พูดถึงวิธีการรับมือกับความดุหรือความเข้มงวดของสามี โดยยอมรับว่าจ่าเวฟมีวิธีเฉพาะตัวในการจัดการเรื่องต่าง ๆ ภายในบ้าน แต่ก็ยังมีความอบอุ่นแฝงอยู่ผ่านเรื่องราวความทรงจำของคุณปู่ที่จากไปไปแล้ว
คลังสมบัติและความเชื่อ
นอกเหนือจากเรื่องครอบครัวแล้ว รายการยังพาผู้ชมไปเยี่ยมชม "คลังแสง" ส่วนตัวของ เวฟ สาริน ซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่าง ๆ โดยภายในเต็มไปด้วยอุปกรณ์และความรู้เรื่องการเอาตัวรอด
ในขณะที่อีกฟากหนึ่งของบ้าน คือโลกของ "บุ้ง ใบหยก" ที่มีความหลงใหลในเรื่องสายมูเตลูอย่างมาก โดยมีการจัดวางของมงคลและเครื่องรางของขลังไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับบ้านและสมาชิกทุกคน
ความเชื่อและศรัทธาถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการดำเนินชีวิตในบ้านนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับและให้เกียรติในความเชื่อของแต่ละคน โดยผสมผสานกับความเชื่อร่วมกันในมิติของครอบครัว
จุดเริ่มต้นความรัก
ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ บุ้ง ใบหยก และ เวฟ สาริน相识กันเพียง 7 วันเท่านั้น แต่บุ้งตัดสินใจบุกตรงๆ ถามเรื่องความสัมพันธ์ทันทีว่า "คบกันไหม?" ซึ่งคำตอบคือใช่ และทั้งสองได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการ
จากจุดเริ่มต้นที่รวดเร็ว การรักที่ยังคงดำเนินมาถึงปัจจุบัน ทั้งคู่ได้สร้างครอบครัวที่มีลูกด้วยกัน และร่วมกันดำเนินชีวิตผ่านอุปสรรคและช่วงเวลาต่างๆ มามากมาย
วิกฤตสุขภาพและคำถามชีวิตคู่
การใช้ชีวิตคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป เวฟ สาริน เคยต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตและอาการแพนิกอันเนื่องมาจากแรงกดดันจากการช่วยเหลือผู้อื่นภายนอกบ้าน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาด้วยยาเพื่อควบคุมอาการ
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อ динамиิกของครอบครัวอย่างมาก ทั้งคู่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลใหม่ให้เกิดขึ้นภายในบ้าน
แม้ เวฟ สาริน จะยอมรับว่าตนเองไม่สามารถหยุดช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ แม้บางครั้งความตั้งใจดีนั้นจะนำไปสู่ประเด็นขัดแย้งในบ้าน แต่ทั้งสองฝ่ายก็พยายามหาทางออกที่ดีที่สุด
คำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้ที่สุดคือ บุ้ง ใบหยก เคยคิดจะเลิกกับสามีไหม? คำตอบคือไม่มีการคิดเช่นนั้น โดยทั้งคู่ยอมรับว่ามีความขี้งอนและความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่บทเรียนจากการเป็นพ่อแม่และร่วมกันผ่านเรื่องราวมารวมกันทำให้ทั้งสองต้องหาจุดตรงกลาง
ผู้สนใจสามารถติดตามทุกคำตอบ ทั้งความฮา ความเข้มข้น และมุมอบอุ่นของครอบครัว "บุ้ง ใบหยก-เวฟ สาริน" ได้ในรายการ "ตีท้ายครัว" ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33
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