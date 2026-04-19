บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คว้าเงินรางวัลปลอบใจเกือบ 60 ล้านบาท แม้พลาดท่าตกรอบ ACL อีลิท

แม้ 'ปราสาทสายฟ้า' จะอกหักพลาดการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร แต่ก็ยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจจำนวนมหาศาลกว่า 57 ล้านบาท จากผลงานในฤดูกาลนี้ ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจและสะท้อนถึงศักยภาพของทีมไทยในเวทีระดับทวีป
พลพรรค 'ปราสาทสายฟ้า' บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทย ต้องผิดหวังอย่างน่าเสียดาย หลังไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึก ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ฤดูกาล 2025/26 ได้สำเร็จ หลังพ่ายแพ้ให้กับ ชาบับ อัล อาห์ลี ทีมแกร่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปด้วยสกอร์ 2-3 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ทำให้ความฝันในการก้าวไปสู่รอบลึกสุดของสโมสรต้องยุติลงเพียงเท่านี้ อย่างไรก็ตาม แม้จะพลาดเป้าหมายสูงสุด แต่ 'ปราสาทสายฟ้า' ยังคงได้รับข่าวดีจากผลประกอบการในรายการนี้ โดยทีมจะได้รับ เงินรางวัล รวมที่สะสมมาตั้งแต่รอบลีกเฟส จนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,800,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 57,816,000 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 เมษายน) ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลและเป็นเครื่องยืนยันถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมตลอดทั้งฤดูกาล.
การเงินรางวัลดังกล่าวได้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามความสำเร็จในแต่ละรอบ เริ่มต้นจากการเป็นทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของรายการนี้ จะได้รับค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวน 800,000 เหรียญสหรัฐ จากนั้นผลงานในรอบลีกเฟส ก็สร้างรายได้เพิ่มเติมได้อย่างงดงาม โดยบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สามารถเก็บชัยชนะได้ถึง 4 นัด ซึ่งแต่ละนัดจะได้รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐ รวมเป็น 400,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ การผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ยังนำมาซึ่งเงินรางวัลอีก 200,000 เหรียญสหรัฐ และการทะลุเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ซึ่งเป็นรอบที่ทีมต้องตกรอบในครั้งนี้ ก็ยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจอีกถึง 400,000 เหรียญสหรัฐ รวมเม็ดเงินรางวัลทั้งหมดที่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้รับจากการแข่งขันในฤดูกาลนี้ จึงสูงถึง 1,800,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 57.8 ล้านบาท.
สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพที่สม่ำเสมอในระดับทวีป ด้วยการสามารถผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายของรายการเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ถ้วยใหญ่ที่สุดของการแข่งขันฟุตบอลสโมสรอันทรงเกียรติของเอเชีย ได้ถึง 2 ฤดูกาลติดต่อกัน ซึ่งความสำเร็จอันยาวนานนี้ ส่งผลให้ทัพ 'ปราสาทสายฟ้า' ทำรายได้รวมจากการแข่งขันในเวทีเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ในช่วง 2 ฤดูกาลหลังสุดไปแล้วทั้งสิ้น 3,600,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 115,632,001 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 เมษายน) ตัวเลขดังกล่าวไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสำเร็จทางด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงการยกระดับของวงการฟุตบอลไทยในระดับสโมสร ให้สามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำอื่นๆ ในทวีปเอเชียได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสโมสรอื่นๆ ในประเทศให้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติ ต่อไป
United States Latest News, United States Headlines
