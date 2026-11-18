บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พ่าย กง อัน โฮจิมินห์ ซิตี้ 0-1 Shopee Cup 2026
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดศึก Shopee Cup 2026 พ่ายต่อกอง อัน โฮจิมินห์ ซิตี้ 0-1 หลังถูกเหญิน ไท้ กว็อก ลงสนามซัดประตูชัย นาที 88 ส่งผลให้เก็บได้เพียง 1 คะแนน
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรในเอเชีย Shopee Cup 2026 /27 ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มของ กลุ่ม เอ โดยในนัดนี้ทัพ "ปราสาทสายฟ้า" จำเป็นต้องเดินทางออกไปเยือนสนามของ กง อัน โฮจิมินห์ ซิตี้ เพื่อเก็บคะแนนสำคัญในการลุ้นผ่านเข้ารอบต่อไป
สถานการณ์ของเกมเป็นไปอย่างตึงเครียดและเปิดเกมแลกกันตั้งแต่แรกเริ่ม โดยในช่วง 45 นาทีแรก ทั้งสองทีมพยายามใช้กลยุทธ์การ pressing และเปิดเกมรุกเข้าใส่กันเพื่อชิงความได้เปรียบในแดนกลาง แต่ไม่สามารถสร้างสรรค์โอกาสทำประตูที่ชัดเจนได้ ทำให้จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ที่เสมอกัน 0-0 ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่มีใครพอใจนักสำหรับทั้งสองฝ่ายAlso readธนาคารกรุงเทพจัดสัมมนา SME for Competitiveness 2026 ยกระดับศักยภาพการแข่งขันในยุค New Economy
นาทีที่ 88 เหงียน ไท้ กว็อก เกื่อง ยิงชนะ
เหงียน ไท้ กว็อก เกื่อง กลายเป็นบุคคลสำคัญของเกมนี้สำหรับ กง อัน โฮจิมินห์ ซิตี้ เมื่อเขาสามารถเจาะตาข่ายบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้สำเร็จในนาทีที่ 88 ซึ่งเป็นจังหวะที่เกมกำลังจะจบลงด้วยการแบ่งแต้ม การยิงประตูนี้ทำให้ กง อัน โฮจิมินห์ ซิตี้ ขึ้นนำ 1-0 และไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้อีก ทำให้สกอร์นี้คงอยู่กับเกมจนกระทั่งหมดเวลาการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รั้งอันดับ 6 ในกลุ่ม
ผลลัพธ์จากการพ่ายแพ้ครั้งนี้ส่งผลโดยตรงต่อตารางคะแนนของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยหลังจากลงสนามไปแล้ว 2 นัด ทัพ "ปราสาทสายฟ้า" มีคะแนนสะสมเพียง 1 คะแนน เท่านั้น ทำให้ตำแหน่งในตารางกลุ่ม เอ หล่นลงมาอยู่ที่อันดับ 6 ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่กดดันสำหรับทีมอย่างมากในการหาทางกลับมาเก็บแต้มในนัดต่อไป
กง อัน โฮจิมินห์ ซิตี้ ขยับขึ้นรองจ่าฝูง
ในขณะที่ กง อัน โฮจิมินห์ ซิตี้ สามารถเก็บเพิ่มเป็น 4 คะแนน จากการชนะเกมนี้ ทำให้พวกเขายกระดับสถานะจากจุดเริ่มต้นขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงของกลุ่ม เอ ซึ่งเป็นการสร้างช่องว่างที่ชัดเจนระหว่างพวกเขากับทีมที่มีคะแนนน้อยกว่า และเปิดโอกาสในการลุ้นผ่านเข้ารอบลึกกว่าเดิม
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