บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พ่าย ชาบับ อัล อาห์ลี 2-3 ในศึกฟุตบอลที่ซาอุดีอาระเบีย

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และ ชาบับ อัล อาห์ลี ที่สนาม ปรินซ์ อับดุลลอฮ์ อัลไฟซอล สปอร์ตส์ ซิตี สเตเดียม ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเกมเป็นไปอย่างสูสีพลิกผัน ก่อนที่ ชาบับ อัล อาห์ลี จะเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 3-2 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ
การแข่งขัน ฟุตบอล ระหว่าง ชาบับ อัล อาห์ลี และ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่สนาม ปรินซ์ อับดุลลอฮ์ อัลไฟซอล สปอร์ตส์ ซิตี สเตเดียม ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นไปอย่างเข้มข้นและพลิกผันตลอดทั้งเกม โดยเกมเริ่มต้นขึ้นเพียง 13 นาทีแรก ชาบับ อัล อาห์ลี เกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะโหม่งของ อิกอร์ โกเมซ ที่ชนเสาอย่างน่าเสียดาย แต่แล้วในนาทีที่ 15 ปีเตอร์ ซูลจ์ ก็สามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้สำเร็จ ทำให้ ชาบับ อัล อาห์ลี ขึ้นนำ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไปก่อน 1-0
ช่วงเวลาที่เหลือของครึ่งแรก ทั้งสองทีมพยายามทำประตูเพิ่ม แต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับของกันและกันได้ จบครึ่งแรก ชาบับ อัล อาห์ลี จึงยังคงนำ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ 1-0
เข้าสู่ครึ่งหลังในนาทีที่ 49 ชาบับ อัล อาห์ลี มาได้ประตูทิ้งห่างออกไปอีกครั้ง จากจังหวะเตะมุม และเป็น ซาอิด เอซาโตลาฮี ที่สังหารประตูเข้าไป ช่วยให้ ชาบับ อัล อาห์ลี นำ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็น 2-0
อย่างไรก็ตาม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไม่ยอมแพ้ และมาได้จุดโทษในนาทีที่ 62 จากจังหวะที่ ศุภชัย ใจเด็ด ได้โหม่งบอลไปโดนแขนผู้เล่นของ ชาบับ อัล อาห์ลี ในกรอบเขตโทษ แม้ผู้ตัดสินจะไม่ได้ให้จุดโทษในตอนแรก แต่หลังจากการตรวจสอบ VAR ผู้ตัดสินได้ชี้ไปที่จุดโทษทันที และเป็น กิลเยร์เม บิสโซลี ที่สังหารจุดโทษเข้าไปไม่พลาด ช่วยให้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไล่ตาม ชาบับ อัล อาห์ลี มาเป็น 1-2
เกมยังคงดำเนินไปอย่างตื่นเต้น และในนาทีที่ 70 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ก็มาตามตีเสมอสำเร็จ จากจังหวะที่ ปีเตอร์ ซูลจ์ ได้บอลทางฝั่งขวา ก่อนจะซัดด้วยเท้าซ้าย บอลพุ่งเบียดเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงาม ทำให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 2-2
อย่างไรก็ตาม ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้ ในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่ 93 ชาบับ อัล อาห์ลี มาได้ประตูชัยจากการเล่นลูกเตะมุม บอลชุลมุนหน้าปากประตู ก่อนจะมาเข้าทาง เรนัน ที่ฉวยโอกาสยิงเข้าไป เป็นประตูชัยให้ ชาบับ อัล อาห์ลี เฉือนเอาชนะ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไปอย่างสุดมันส์ 3-2 ในที่สุด
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เหนือ-อีสานอากาศเย็น อีก 2-3 วันอุณหภูมิจะลดลงอีก ใต้ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงเหนือ-อีสาน อากาศเย็น อีก 2-3 วันอุณหภูมิจะลดลงอีก ใต้ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง เหนือ-อีสาน อากาศเย็น อีก 2-3 วันอุณหภูมิจะลดลงอีก ใต้ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง
Read more »
‘โจนาธาร’ ขอเบรกทีมชาติ 2-3 ปี เผยเป็นเหตุผลส่วนตัว‘โจนาธาร’ ขอเบรกทีมชาติ 2-3 ปี เผยเป็นเหตุผลส่วนตัว โจนาธาร ช้างศึก บอลไทย SEAGames2023 มติชนซีเกมส์2023 . via MatichonOnline
Read more »
ช็อก! แพทย์เผย ใช้ผ้าขนหนูเกิน 3 วัน ไม่ซักสกปรกเหมือนเช็ดตัวด้วยโถส้วมช็อก! แพทย์เผย ใช้ผ้าขนหนูเกิน 3 วัน ไม่ซักสกปรกเหมือนเช็ดตัวด้วยโถส้วม AmarinTV34 อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34 AmarinNews ข่าวamarin ผ้าขนหนู
Read more »
ขนไก่ทีมชายพ่าย ‘ฮ่องกง’ 2-3 คู่ ร่วงรอบแรกแบดมินตัน ‘หางโจวเกมส์’ขนไก่ทีมชายพ่าย ‘ฮ่องกง’ 2-3 คู่ ร่วงรอบแรกแบดมินตัน ‘หางโจวเกมส์’ ขนไก่ทีมชายพ่าย ‘ฮ่องกง’ 2-3 คู่ ร่วงรอบแรกแบดมินตัน ‘หางโจวเกมส์’
Read more »
ช้างศึกจูเนียร์ U16 พ่ายลาว 2-3 จอดป้ายรอบแบ่งกลุ่ม ศึกอาเซียนทีมชาติไทย U16 พ่ายให้กับ สปป.ลาว U16 ด้วยสกอร์ 2-3 ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ทำให้จบอันดับ 3 ของกลุ่ม บี ตกรอบการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย ขณะที่ สปป.ลาว ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม
Read more »
ทีมชาติไทย U16 พ่าย สปป.ลาว 2-3 ตกรอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอลอาเซียน U17ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี พ่ายให้กับ สปป.ลาว ไปด้วยสกอร์ 2-3 ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ทำให้ต้องจบเส้นทางเพียงแค่รอบนี้
Read more »