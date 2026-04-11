บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปะทะ อยุธยา ยูไนเต็ด: ศึกชิงชัยบนเวทีฟุตบอลไทย
📆4/11/2026 2:20 PM
📰siamsport_news
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมนำจ่าฝูง เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ อยุธยา ยูไนเต็ด ในศึกฟุตบอลที่น่าจับตา โดยมีสถิติการพบกันล่าสุดเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของบุรีรัมย์ ข้อมูลเจาะลึก ผลงานของทั้งสองทีม วิเคราะห์เกม และคาดการณ์ผลการแข่งขัน

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ อยุธยา ยูไนเต็ด ในการแข่งขัน ฟุตบอล ที่น่าจับตามอง เวลา 19.00 น.

ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY ช่อง Play Sports 1 โดยเป็นการพบกันระหว่างทีมอันดับ 1 ของตารางอย่างบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับ อยุธยา ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 9 ซึ่งเป็นเกมที่แฟนบอลให้ความสนใจอย่างมาก จากสถิติการพบกันล่าสุดเมื่อวันที่ 27-09-68 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สามารถเอาชนะ อยุธยา ยูไนเต็ด ไปได้ 4-1 ทำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน \เมื่อพิจารณาจากผลงานในช่วงหลัง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะ 3 เสมอ 2 และแพ้เพียง 1 นัดจาก 6 นัดหลังสุด โดยสามารถทำประตูได้ถึง 12 ประตู และเสียเพียง 4 ประตูเท่านั้น ส่วนทางด้าน อยุธยา ยูไนเต็ด ชนะ 3 แพ้ 3 จาก 6 นัดหลังสุด ยิงได้ 4 ประตู และเสีย 6 ประตู ผลงานในบ้านของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แข็งแกร่งอย่างมาก ชนะ 3 เสมอ 1 และแพ้ 1 จาก 5 นัดหลังสุด โดยยิงได้ 13 ประตู และเสียเพียง 2 ประตูเท่านั้น ในขณะที่ผลงานการเล่นนอกบ้านของ อยุธยา ยูไนเต็ด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 จาก 5 นัดหลังสุด ยิงได้ 4 ประตู และเสีย 5 ประตู จากข้อมูลเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีความได้เปรียบอย่างมากทั้งในด้านคุณภาพทีม ฟอร์มการเล่น และผลงานในบ้านที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมรุกที่เฉียบคม และแนวรับที่แข็งแกร่ง ทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้อย่างสูง \ด้วยความได้เปรียบทั้งในด้านศักยภาพทีมและเสียงเชียร์จากแฟนบอลในบ้าน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด น่าจะเดินเกมบุกเข้าใส่ อยุธยา ยูไนเต็ด อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเกม โดยมีเป้าหมายที่จะคว้าชัยชนะและฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาเอง ในขณะที่ อยุธยา ยูไนเต็ด แม้ว่าผลงานในช่วงหลังจะไม่แย่นัก แต่ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในการรับมือกับเกมบุกที่ดุดันของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเล่นเป็นทีมเยือน การแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และสร้างความสุขให้กับแฟนบอลของพวกเขา ในขณะที่ อยุธยา ยูไนเต็ด ก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ และคว้าผลการแข่งขันที่ดีที่สุดกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม จากศักยภาพโดยรวมแล้ว บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ดูเหมือนจะมีภาษีเหนือกว่าอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้ไปได

