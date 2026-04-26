บุรีรัมย์บุกจับแก๊งยาบ้าต่อเนื่อง พบพระเพิ่งสึกเสพยาบ้าถูกจับพร้อมของกลาง 4,000 เม็ด

ตำรวจบุรีรัมย์ขยายผลจับกุมเครือข่ายยาบ้าต่อเนื่อง จับกุมชายวัย 18 และ 24 ปี พร้อมยาบ้า 4,000 เม็ด ผู้ต้องหาคนหนึ่งเพิ่งสึกจากการเป็นพระมาไม่นาน อ้างเสพยาบ้าเพราะคิดถึงแฟนสาว
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 พ. ต. ท. สุวัฒน์ นามมงคล รอง ผกก.
สส. ฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปราบยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ชุดสืบสวน สภ. บ้านด่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชปส. กก.
ตชด.21, ชปส. ร้อย ตชด.215, ชปส. ร้อย ตชด.216, เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยปราบปรามยาเสพติด ขกท. ศปก.
ทบ. (นฝด.22,ขกท. กกล. สุรนารี) และเจ้าหน้าที่ทหาร สขว.
กอ. รมน.
ร่วมกันจับกุม นายจักรกฤษ หรือแซ็ก อ่อนห้างหว้า อายุ 18 ปี และ นายพายุ หรือเดี่ยว นาควงศ์ อายุ 24 ปี ทั้งคู่เป็นชาวตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 4,000 เม็ด ในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะที่ทั้งสองกำลังเก็บยาบ้าหลังจากที่ถูกซ่อนไว้ การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ชุดจับกุมได้จับกุม นายเกียรติณรงค์ หรือฟิล์ม พลสยม อายุ 19 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 8,222 เม็ด จากการสอบสวนพบว่า นายฟิล์มมีหน้าที่รับยาบ้าจากเครือข่ายที่นำมาวางไว้ตามจุดต่างๆ และส่งต่อให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง โดยมีผู้ค้ายาบ้าชาวบุรีรัมย์ที่หลบหนีไปอยู่ สปป.
ลาว เป็นผู้สั่งการและติดต่อซื้อขายยาบ้ากับลูกค้าในพื้นที่ นายฟิล์มได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนจับกุมผู้ต้องหาที่จะมารับยาบ้าตามคำสั่งของผู้ค้ายาบ้าใน สปป.
ลาว เจ้าหน้าที่จึงขออนุญาตครอบครองยาเสพติดเพื่อทำลายเครือข่าย และวางแผนการจับกุมในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน จนสามารถจับกุม นายแซ็ก และ นายเดี่ยว ได้พร้อมของกลาง จากการสอบสวน นายพายุ หรือเดี่ยว นาควงศ์ ให้การว่าตนเองเพิ่งสึกจากการเป็นพระเมื่อช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้ โดยบวชมาเพียง 10 กว่าวันเท่านั้น เนื่องจากมีความกระวนกระวายใจ คิดถึงแฟนสาว และอยากเสพยาบ้า จึงให้พ่อแม่มาติดต่อเจ้าอาวาสเพื่อทำการสึก เมื่อสึกออกมาแล้วก็เกิดความต้องการเสพยาบ้ามากกว่า จึงซื้อยาบ้าจากคนในหมู่บ้านมาเสพ ก่อนที่ นายแซ็ก จะมาชวนไปเป็นเพื่อนเก็บยาบ้าที่รุ่นพี่สั่งซื้อจากชาวลาวไว้ โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือจะได้ยาบ้าไว้เสพฟรี แต่สุดท้ายก็ถูกจับกุมตัวได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ชุดปฏิบัติการปราบปราบยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ. บ้านด่าน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมา
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
อานิสงส์ดอกเบี้ยขึ้น แบงก์รับรายได้เพิ่ม ปีละ 1.2 หมื่นล้านกรุงไทยระบุ กนง.ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% แบกรับต้นทุนจ่าย 4,000 ล้านบาท อานิสงส์แบงก์มีรายได้เพิ่ม 4,000 ล้านเช่นกัน รวม 3 ครั้ง 1.2 หมื่นล้าน
Read more »
'พรรคไทยธรรม'ชูนโยบาย 18 ปีกู้ได้หาเงินจุนเจือครอบครัว“พรรคไทยธรรม”ชูนโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจ 1 แสน 1 อาชีพ 18 ปีกู้ได้ เล็งยกเลิกเครดิตบูโร เพิ่มเบี้ยบำนาญคนชรา 4,000 บาทต่อเดือน พร้อมช่วยเหลือคนจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
Read more »
“บีทีเอส” เปิดแคมเปญแจกต้นไม้ ฉลองบริการครบ 4,000 ล้านเที่ยวคน“บีทีเอส” จัดแคมเปญแจกต้นไม้ฟอกอากาศ 4,000 ต้น ฉลองให้บริการผู้โดยสารครบ 4,000 ล้านเที่ยวคน หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลภาวะโลกเดือด
Read more »
ศรีสะเกษน้ำท่วมแล้ว 3 อำเภอ พื้นที่เกษตรจมกว่า 4,000 ไร่ ผู้ว่าฯป้ายแดงเร่งช่วยเหลือศรีสะเกษ- จ.ศรีสะเกษน้ำท่วมแล้ว 3 อำเภอ 5 ตำบล 18 หมู่บ้าน พื้นที่เกษตรจมเสียหายกว่า 4,000 ไร่ ผู้ว่าฯป้ายแดงมาทำงานวันแรกหอบถุงยังชีพฝ่าน้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
Read more »
AIS ผู้นำ Verticaltainment จับมือ ReelShort เสิร์ฟซีรีส์สั้นกว่า 4,000 เรื่องAIS ร่วมมือกับ ReelShort แพลตฟอร์มระดับโลก นำเสนอซีรีส์สั้นแนวตั้งกว่า 4,000 เรื่อง พร้อมแพ็กเกจราคา 39 บาทต่อเดือน ตอบโจทย์ลูกค้า 9 ล้านรายที่นิยมคอนเทนต์สั้นและใช้งานแอปพลิเคชันซีรีส์แนวตั้งที่เติบโตขึ้น 56%
Read more »
อนุทิน เผย 'ไทยช่วยไทยพลัส' เตรียมเข้า ครม. พ.ค. เริ่มโครงการ มิ.ย.นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เปิดเผยรายละเอียดโครงการ 'ไทยช่วยไทยพลัส' ซึ่งเป็นนโยบายช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องจากโครงการคนละครึ่งพลัส โดยจะเสนอเข้า ครม. ในเดือนพฤษภาคม และเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน จ่ายเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน รวมเป็นเงิน 4,000 บาท
Read more »