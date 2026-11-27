บุกโรงแรมเถื่อนนิมมานฯ เชียงใหม่ ยึด 43 ห้อง ค่าห้องหลักพัน
ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ บุกตรวจสถานประกอบการหรูย่านนิมมานเหมินทร์ พบเปิดบริการโรงแรมเถื่อน 43 ห้อง ค่าบริการคืนละหลายพันบาท tanpaใบอนุญาต
เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ปฏิบัติภารกิจบุกตรวจค้นสถานประกอบการ疑似เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณ ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับข้อมูลว่ามีการเปิดให้บริการที่พักแบบรายวันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยมีการโฆษณาและรับจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์อย่างกว้างขวาง
รายละเอียดการตรวจค้นและสถิติห้องพัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ภายในอาคารดังกล่าวอย่างละเอียด โดยเบื้องต้นพบพนักงานต้อนรับจำนวน 3 คน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกำลังเข้าพักอยู่ในห้องบางห้อง จากการ清点จำนวนห้องพักพบว่า สถานประกอบการนี้มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 43 ห้อง เปิดให้บริการในรูปแบบห้องพักรายวันAlso readคกก.จริยธรรม ตั้ง'นิพัทธ์ ทองเล็ก'นั่งปธ.อนุฯ เร่งสอบ43เรื่อง
สำหรับการคิดค่าบริการนั้น มีการกำหนดราคาแตกต่างกันไปตามประเภทห้อง โดยราคาต่ำสุดเริ่มต้นที่คืนละ 2,380 บาท และราคาสูงสุดอยู่ที่คืนละ 4,880 บาท ในขณะเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบว่ามีห้องพักที่เปิดให้บริการและมีผู้เข้าพักอยู่จริงจำนวน 14 ห้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการเข้าพักในขณะนั้น
การตรวจสอบใบอนุญาตและข้อกฎหมาย
หลังจากตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบ i-Service ของกรมการปกครอง เพื่อหาข้อมูลการขึ้นทะเบียนหรือขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของสถานประกอบการแห่งนี้ ผลปรากฏว่าไม่พบข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแต่อย่างใด ส่งผลให้เป็นการยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้ดำเนินงานโดยผิดกฎหมาย
เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากผู้ดำเนินการ สถานประกอบการไม่สามารถนำเสนอเอกสารหลักฐานใด ๆ มาแสดงได้ เพื่อยืนยันความชอบธรรมในการดำเนินงาน ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
บทบาทหน่วยงานปกครองและฝ่ายตำรวจ
นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด นายธันยา สุธาพันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้ร่วมกำกับดูแลการปฏิบัติการณ์ดังกล่าว โดยมีการระดมกำลังประกอบด้วย ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่
การปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจ ในการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างถนนนิมมานเหมินทร์ ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมักเดินทางมาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก
ผลกระทบต่อผู้บริโภคและแนวทางปฏิบัติถัดไป
กรณีการตรวจพบโรงแรมเถื่อนครั้งนี้ มีนัยสำคัญต่อผู้บริโภคที่อาจเสียสิทธิในการคุ้มครองหากเกิดเหตุไม่คาดคิดระหว่างเข้าพัก住宿 เนื่องจากสถานประกอบการเหล่านี้ไม่อยู่ในระบบการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของภาครัฐ การไม่มีใบอนุญาตหมายความว่าอาจขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม หรือการรับประกันสิทธิ์ทางการท่องเที่ยว
สำหรับขั้นตอนถัดไป พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาบทลงโทษที่เหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม และอาจมีการสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราวหรือถาวรขึ้นอยู่กับผลสอบสวน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
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