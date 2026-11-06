บุกห้องเย็นสมุทรสาคร ยึดไส้หมูหมักเกลือ 24 ตัน มูลค่ากว่า 5 ล้าน
ศพร.กษ. ร่วมกับ ปศุสัตว์ และ ปคบ. บุกตรวจค้นห้องเย็นสมุทรสาคร ยึดไส้หมูหมักเกลือผิดกฎหมาย 154 ถัง น้ำหนักรวมกว่า 24,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ห้ามเคลื่อนย้าย 7 วัน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณ หรือ ศพร.กษ. นำโดยนายสรวุฒิ เนืองจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกตรวจค้นห้องเย็นย่านอำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร เนื่องจากได้รับเบาะแสว่ามีวงจรลักลอบเก็บสะสมและจำหน่าย ไส้หมูหมักเกลือ ที่ผลิตหรือนำเข้าผิดกฎหมายในพื้นที่ดังกล่าว
รายละเอียดการตรวจค้นและสินค้าที่ยึดได้
การปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมปศุสัตว์ นำโดยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล อธิบดีกรมปศุสัตว์, กองควบคุมอาหารและยาสัตว์, ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นจากศาลจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าแห่งหนึ่งในตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาครAlso readสหพันธ์ขนส่งทางบกยื่น 10 ข้อเรียกร้อง ลดราคาน้ำมัน-แก้โครงสร้าง
ผลการตรวจค้นพบว่ามีการเก็บรักษาสินค้าผิดกฎหมาย berupaไส้หมูหมักเกลือ ที่บรรจุอยู่ในถังพลาสติกขนาดใหญ่ความจุ 160 กิโลกรัม จำนวนทั้งสิ้น 154 ถัง เมื่อชั่งน้ำหนักพบว่าสินค้ามีน้ำหนักรวมกันสูงถึง 24,640 กิโลกรัม ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงกว่า 5 ล้านบาท ตามการประเมินมูลค่าทางกฎหมาย
เหตุผลของการอายัดและกระบวนการตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย โดยเฉพาะใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ได้เปิดเผยว่าผู้ดูแลห้องเย็นไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้อย่างครบถ้วน โดยอ้างว่าสถานที่แห่งนี้เป็นห้องเย็นที่รับฝากสินค้าของ บริษัท แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และอ้างว่าเป็นแหล่งผลิตไส้หมูหมักเกลือ
ด้วยเหตุที่เอกสารไม่สมบูรณ์และแหล่งที่มาไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างไส้หมูหมักเกลือจำนวนหนึ่ง เพื่อนำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้นการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์ เพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคจากโรคติดต่อจากสัตว์
ในขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ได้สั่งการอายัดสินค้าทั้งหมดจำนวน 154 ถัง ให้คงอยู่ที่ห้องเย็นดังกล่าวเป็นระยะเวลา 7 วัน นับจากวันจับกุม เพื่อให้กระบวนการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามขั้นตอน
ผลกระทบต่อนักกฎหมายและการดำเนินการขั้นต่อไป
ภายในระยะเวลาอายัด 7 วัน ผู้ที่อ้างตนว่าเป็นเจ้าของสินค้าหรือผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องนำเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อพิสูจน์แหล่งที่มาที่ชัดเจนและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทันที
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีทางอาญาต่อผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด โดยอ้างอิงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทลงโทษหนัก เพื่อเป็นการป้องปรามและสร้าง deterrent effect ต่อผู้กระทำผิดรายอื่น
นายสรวุฒิ เนืองจำนงค์ ได้เน้นย้ำว่าหลังจากการยึดของกลางแล้ว เจ้าหน้าที่จะขยายผลสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายทุกราย ในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้รับฝาก ไปจนถึงผู้จัดจำหน่าย เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางอาหาร
ปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งหวังหลักสำคัญสามประการ คือการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง, การควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ในพื้นที่, และการปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาที่ไม่เป็นธรรมจากสินค้าเถื่อน
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