บุกบ้านพักมีบุรี พบศพ เมตตา รุ่งรตน เสียชีวิต จากกระสุนปืน ยิงขมับ
พบศพนางดารา เมตตา รุ่งรตน วัย 84 ปี นอนจมกองเลือดในบ้านพัก เขตมีบุรี กทม. จากแผลถูกยิง 1 นัดที่ขมับ ด้านน้องชายเผยเคยบ่นตัดพ้อเรื่องสุขภาพ
พบศพ นางดาราวดี กิจสุวรรณ หรือ เมตตา รุ่งรตน อดีตดาราชื่อดังวัย 84 ปีเสียชีวิต ภายในบ้านพักส่วนตัวซอยคุ้มเกล้า 4/1 แขวงแสนแสบ เขตมีบุรี กรุงเทพมหานคร เหตุเกิดเมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 3 พ.ย.69 มีรายงานว่าหญิงรายนี้ใช้อาวุธปืนยิงตนเองจนเสียชีวิต
รายละเอียดการเสียชีวิตในห้องนอน
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนฉลองกรุง นำโดย พ.ต.ต.(หญิง) วรดา ชูหน้า สว.(สอบสวน) ได้รับแจ้งเหตุและประสานงานกับ พ.ต.อ.ธนากร งามเย็น ผกก.สน.ฉลองกรุง พร้อมกำลังตำรวจสายตรวจ ตำรวจฝ่ายสืบสวน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที สถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวยกพื้นสูง เมื่อเข้าตรวจสอบในห้องนอนพบศพนางดาราวดีนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่บนเตียง มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ขมับขวา 1 นัด พบนัดปืนสั้นตกอยู่ข้างๆ ภายในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อค้นแต่อย่างใดAlso read“รัตโก มลาดิช” เพชฌฆาตแห่งบอสเนีย เสียชีวิตในคุกยูเอ็นด้วยวัย 84 ปี
ปมปัญหาสุขภาพและความเครียดสะสม
นางสาวรมย์ชรี อายุ 65 ปี พี่เลี้ยงให้การกับตำรวจว่า ก่อนเกิดเหตุเวลา 16.00 น. ตนได้ออกไปส่งเพื่อนที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง เมื่อกลับมาถึงบ้านช่วง 16.30 น. ไม่พบนางดาราวดีอยู่ใต้ถุนบ้าน จึงขึ้นไปดูในห้องนอนและพบศพในสภาพดังกล่าว จึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันที นางดาราวดีมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ ความดัน เบาหวาน และไทรอยด์ ต้องไปหาหมออยู่บ่อยครั้ง อาจเกิดอาการเครียดจนก่อเหตุ
คำบอกเล่าของน้องชายและแหล่งที่มาของอาวุธ
นายสุเมธ อายุ 65 ปี น้องชายของนางดาราวดีเปิดเผยว่า โดยปกติพี่สาวจะเป็นอารมณ์ดี แต่ก็จะบ่นเรื่องสุขภาพบ้างเวลาที่ไม่แวะมาเยี่ยม เคยพูดเปรยว่าถ้ามันไม่ไหวก็จะฆ่าตัวตาย แต่ไม่คิดว่าจะทำจริง คิดว่าเป็นการพูดด้วยอารมณ์ตัดพ้อเนื่องจากมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ ความดัน เบาหวาน วันนี้อยู่บ้านพักเพราะพี่สาวได้ไปหาหมอหลังจากกลับจากโรงพยาบาล ส่วนแม่นางซึ่งเป็นผู้ดูแลชื่อน้อยได้โทรมาแจ้งว่าพี่สาวของตนยิงตัวตายเสียชีวิต
ทิศทางกระบวนการสอบสวนและพิธีทางศาสนา
สำหรับอาวุธปืนที่ก่อให้เกิดเหตุเป็นปืนลูกเดี่ยวขนาด .38 ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสาวๆ แต่ไม่คิดว่าจะยังเก็บไว้จนมาถึงปัจจุบัน มาทราบจากผู้ดูแลว่าพี่สาวจะวางปืนไว้ใต้หมอนที่หัวนอนอยู่เป็นประจำ นายสุเมธกล่าวว่าไม่ติดใจการเสียชีวิตในครั้งนี้ เนื่องจากแม่นางซึ่งเป็นผู้อ ดูแลมานานนับ 10 ปี และดูแลพี่สาวตนเป็นอย่างดีมาตลอด พิธีทางศาสนาจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดทองสัมฤทธิ์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
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