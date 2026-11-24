บุกยึดไอซ์ 200 กก. ซุกกระบะ ผู้ต้องหา รับจ้าง 1 แสน บาท ที่สระบุรี
ตำรวจบุกจับชาย 40 ขนไอซ์ 200 กก. ในรถกระบะที่สระบุรี รับค่าจ้าง 1 แสนบาท ประวัติเคยมีคดีค้ายาแต่ยังกระทำผิดซ้ำ ส่งส่งพนักงานสอบสวนบช.ปส.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.น.6 สืบสวนจนสามารถจับกุม นายไผ่ อายุ 40 ปี พร้อมของกลางยา ไอซ์ น้ำหนักรวม 200 กิโลกรัม ภายในรถยนต์กระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน 1 คัน บริเวณริมถนนบายพาส สระบุรี ฝั่งตะวันตก ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง สระบุรี จ. สระบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2569
ปฏิบัติการสลายซ่องซุกซ่อนยา 200 กิโลกรัม
การจับกุมครั้งนี้เกิดจากการสืบสวนของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา ผบก.น.6 ที่ร่วมกันประสานงานกับ พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 และชุดสืบสวนนครบาล 6 หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบกAlso readประมงพื้นบ้านยื่น 4 ข้อใหญ่ จี้แก้น้ำมันแพง-อวนลาก ทบทวนแลนด์บริดจ์
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบสวนพบว่า กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ได้นัดหมายลักลอบส่งมอบยาเสพติดที่ริมถนนบายพาสสระบุรี จึงนำกำลังไปซุ่มเฝ้าสังเกตการณ์และสะกดรอยอย่างใกล้ชิด
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่า จะมีการเคลื่อนย้ายและนำยาเสพติดล็อตดังกล่าวไปส่งมอบให้กับลูกค้าบริเวณริมถนนบายพาสสระบุรี ฝั่งตะวันตก จึงได้สนธิกำลังกระจายกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ตามเส้นทางเป้าหมายอย่างรัดกุม
เมื่อรถยนต์กระบะเป้าหมายขับขี่มาบนถนนบายพาสสระบุรี ฝั่งตะวันตก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สะกดรอยติดตามอย่างใกล้ชิด และเมื่อรถเป้าหมายชะลอความเร็ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สกัดรถเป้าหมาย แล้วแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมเข้าจู่โจมตรวจค้นทันที โดยมี นายไผ่ ผู้ต้องหา เป็นผู้ขับขี่
จากการตรวจค้นภายในห้องโดยสารของรถยนต์กระบะ พบของกลางยาไอซ์ ซุกซ่อนอยู่ภายในรถ น้ำหนักรวมมากถึง 200 กิโลกรัม โดยแบ่งเป็นบรรจุในถุงชาสีเขียว 125 กิโลกรัม และถุงชาสีทอง 75 กิโลกรัม พร้อมยึดมือถือ 2 เครื่อง และรถยนต์ที่ใช้ขนลำเลียงไว้
สารภาพรับจ้างขนยาครั้งละ 100,000 บาท
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายไผ่ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยยอมรับว่ารับจ้างทำหน้าที่ขับรถขนยาเสพติดล็อตดังกล่าวจากผู้ว่าจ้าง เพื่อนำไปส่งมอบให้กับลูกค้าตามจุดนัดหมาย
ผู้ต้องหาได้ระบุชัดเจนว่าได้ค่าจ้างสูงถึงครั้งละ 100,000 บาท สำหรับงานขับรถขนส่งยาเสพติดครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่สูงมากและจูงใจให้กระทำความผิด
การรับจ้างขนยาเสพติดในปริมาณมหาศาลขนาดนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ารายใหญ่ที่ต้องการกระจายยาเข้าสู่ตลาดผ่านจุดนัดพบบนถนนสายหลัก
ประวัติผิดซ้ำและข้อหาทางกฎหมายใหม่
จากการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของ นายไผ่ พบว่า ในปี พ.ศ.2560 ถูกดำเนินคดีครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เพื่อจำหน่าย ที่ สน.สามเสน
แม้จะมีประวัติการกระทำผิดด้านยาเสพติดมาก่อนแต่ นายไผ่ ก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และยังคงรับจ้างขนยาเสพติดอีกครั้งในปริมาณที่มากขึ้นถึง 200 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหา "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาไอซ์) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป"
ส่งคดีต่อพนักงานสอบสวนบช.ปส.ดำเนินการ
หลังทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว นายไผ่ พร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนบช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของการบูรณาการกำลังตำรวจระดับพื้นที่และหน่วยงานพิเศษ ในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดปริมาณมากเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
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