บุกทลายคลินิกจัดฟันเถื่อนยะลา ยึดอุปกรณ์ จับกุมหญิงวัย 25
ตำรวจ สภ.เมืองยะลา สนธิกำลังบุกทลายคลินิกจัดฟันเถื่อนกลางเมือง ยึดอุปกรณ์ครบมือ จับกุมหญิงวัย 25 ดำเนินคดี เสี่ยงติดเชื้อ สูญเสียฟัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา นำโดย พ.ต.ท.รัชพล เจะซู รอง ผกก.สส. และ พ.ต.ท.สุรเดช ถนอมคล้าย สว.สส.สนธิกำลังร่วมกับ ชุดปฏิบัติการวายุ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา บุกตรวจค้นบ้านพักในตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 พบ หญิงวัย 25 ปี กำลังให้บริการจัดฟันให้ลูกค้าโดยผิดกฎหมาย พร้อมยึดอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
รายละเอียดการบุกจับกุมคลินิกเถื่อน
การปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อปราบปรามการลักลอบให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา หลังจากได้รับเบาะแสว่ามีการให้บริการจัดฟันอย่างผิดกฎหมายภายในบริเวณดังกล่าวAlso readความล้มเหลวของรัฐในการจัดการวิกฤตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนสารพิษ
ระหว่างการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบหญิงสาวอายุ 25 ปี กำลังให้บริการจัดฟันลูกค้าอยู่ภายในบ้านพัก พร้อมกันนี้ยังพบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟันหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทำหัตถการทางทันตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกยึดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไป
อันตรายต่อสุขภาพและมุมมองทางกฎหมาย
การให้บริการจัดฟันโดยผู้ไม่มีความรู้และคุณสมบัติทางทันตกรรมที่ถูกต้อง อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพปากและฟันที่รุนแรงได้ เนื่องจากขาดมาตรฐานในการรักษาและการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆ ที่อาจติดต่อผ่านเลือดหรือสารคัดหลั่งในช่องปาก
หากใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี ผู้รับบริการอาจเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เหงือกอักเสบรุนแรง ฟันเคลื่อนผิดตำแหน่งจนเสียรูปทรงฟัน หรือในกรณีร้ายแรงที่สุดอาจทำให้ฟันโยกและสูญเสียฟันในที่สุด ซึ่งเป็นผลเสียระยะยาวที่ซ่อมแซมได้ยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษา
ผลกระทบต่อสังคมและข้อควรระวัง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลาและตำรวจยังคงอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานยังดำเนินอยู่ แต่เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่ากรณีนี้เป็นการละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจน
ทางเจ้าหน้าที่จึงฝากเตือนไปยังผู้ปกครองและวัยรุ่นที่กำลังวางแผนจัดฟันให้ตระหนักถึงความปลอดภัย โดยควรเลือกใช้บริการจากคลินิกทันตกรรมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าผู้ให้บริการคือนักทันตแพทย์หรือแพทย์ทันตกรรมที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ legitimately เพื่อความปลอดภัยของตนเองและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
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