บุกที่พัวพันบุ๋ม ปนัดดา หนองเสือ พบถมดิน-สร้างรั้วผิดกฎ
สื่อมวลชนบุกตรวจสอบพื้นที่ 1 ไร่ เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ที่พัวพันบุ๋ม ปนัดดา พบมีการถมดินและสร้างกำแพงสูง 3 เมตร ข้ามถนนคลองหลวง-หนองเสือ อย่างเร่งด่วน โดยเจ้าของที่ดินเคยขายให้แล้วกว่า 30 ไร่
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในบริเวณหมู่บ้าน 1 ถนนเลียบคลองแอน คลอง 9 ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี หลังได้รับข้อมูลเชื่อมโยงกับพื้นที่ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งปรากฏว่ามีการถมดินและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ว่างเปล่าขนาดกว่า 1 ไร่ อย่างเร่งด่วน
รายละเอียดการถมดินและโครงสร้างกำแพง
จากการเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่ว่างที่มีการถมดินเต็มพื้นที่ ข้างเคียงมีแคมป์คนงานก่อสร้างตั้งอยู่ ขณะที่อีกด้านหนึ่งกำลังดำเนินการสร้างกำแพงคอนกรีตสูงประมาณ 3 เมตร โดยมีคานและเสาก่อตั้งไว้แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ สื่อมวลชนที่เดินเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่พบรถบรรทุก 1 คัน และรถกระบะอีก 1 คัน โดยมีคนงานกำลังเร่งเก็บข้าวของขึ้นรถ ก่อนขับออกจากพื้นที่ไปตามเส้นทางถนนคลองหลวง-หนองเสือ อย่างรวดเร็วAlso read“อรรถวิชช์” ให้กำลังใจม็อบขนส่ง หนุน รมว.พลังงานเดินหน้าให้สุดซอย ดันดีเซล–เบนซินไม่เกิน 35 บาท
พยานหลักฐานและขยะพบล้นในพื้นที่
นอกจากนี้ เมื่อสำรวจบริเวณโดยรอบยังพบขยะที่ถูกทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก สิ่งที่น่าสะดุดตาคือขวดน้ำดื่มแบบแพ็ก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับน้ำดื่มที่ได้รับบริจาค รวมถึงถุงกระสอบข้าวสารวางอยู่ในพื้นที่ ส่วนบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าพบว่าเป็นการขอใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการใช้งานที่อาจไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวด
คำให้การเจ้าของที่ดินและประวัติการซื้อขาย
ด้าน นายเอ เจ้าของที่ดินรายเดิม ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้มีผู้ซื้อที่ดินจากตนไปจำนวนกว่า 30 ไร่ ในราคาไร่ละ 800,000 บาท จากนั้นผู้ซื้อได้นำที่ดินไปแบ่งขายเป็นล็อกย่อย โดยตนไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งขายหรือราคาซื้อขายในแต่ละแปลง อย่างไรก็ตาม เจ้าของที่ดินรายเดิมระบุว่า ทราบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ บุ๋ม ปนัดดา เนื่องจากตนเคยเป็นผู้ดำเนินการโอนที่ดินให้ โดยมีตัวแทนเดินทางมาซื้อซึ่งได้รับมอบอำนาจจากฝ่าย บุ๋ม ปนัดดา แต่ไม่ได้พบตัว บุ๋ม ปนัดดา ด้วยตนเอง ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายและการถือครองที่ดินในตนเองไม่ทราบรายละเอียด
ปฏิกิริยา อบต.บึงบอนต่อกรณีการถมดิน
ต่อมาสื่อมวลชนได้เดินทางไปที่ทำการอบต. บึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งถมที่ดินและการแจ้งก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว โดยในเบื้องต้นทางด้านผู้อำนวยการกองช่างอบต. บึงบอน ให้ข้อมูลว่าได้พบขณะที่รถแบคโฮกำลังดำเนินการถมดินอยู่ พบว่าเป็นคนงานอยู่ในระหว่างการทำงานในพื้นที่ดังกล่าว จากนั้นคนงานได้ให้ติดต่อกลับนายจ้างที่รับเหมาถมดิน จึงทราบว่าเจ้าของที่ดินไม่มีการแจ้งการถมที่ดิน จึงได้พูดคุยเจรจาขอให้ออกหนังสือ คถด 3 เพื่อแจ้งกับทางเจ้าของที่ให้ออกมาดำเนินการแจ้ง
คำสั่งระงับและสถานะการก่อสร้างปัจจุบัน
นายศุภชัย โภคาพาณิช ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน กล่าวว่าการถมดินในพื้นที่หมู่บ้าน 1 ตำบลบึงบอน ตนเองทราบเรื่องในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา จึงได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการถมดิน โดยแจ้งให้ออกมาแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลให้ถูกต้อง พร้อมขอให้หยุดการถมดินไว้ก่อน ซึ่งอีกฝ่ายรับปากว่าจะเข้ามายื่นเอกสารขออนุญาต แต่เนื่องจากเป็นช่วงเย็นวันศุกร์จึงยังไม่ได้ส่งหนังสือไปถึงผู้ประกอบการ กระทั่งวันจันทร์เมื่อเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง กลับพบว่าการถมดินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีที่มีตอกเสาเข็มและดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างสำหรับล้อมรั้ว ตนเองยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบหรือมีหนังสือแจ้งระงับการก่อสร้าง เนื่องจากไม่ทราบว่ามีการดำเนินการดังกล่าว แต่หากมีเหตุให้ต้องเข้าไปตรวจสอบตนเองก็จะดำเนินการตามหน้าที่
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