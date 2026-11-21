บุกทลายโรงงานยาแก้ไอปลอม 4 จังหวัด ยึดของกลางกว่า 200 ล้านบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับ อย. บุกทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมใน 4 จังหวัด ยึดของกลางมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท สืบเนื่องจากลักลอบผสมให้วัยรุ่นมึนเมา
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พังงา ภูเก็ต สมุทรสาคร และ ปทุมธานี ดำเนินการปราบปรามโรงงานเถื่อนผลิต ยาแก้ไอปลอม ที่ลักลอบจำหน่ายให้กลุ่มวัยรุ่นและร้านค้าทั่วไปได้สำเร็จ ส่งผลให้สามารถยึดของกลางและเครื่องจักรมีมูลค่าสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท
ปฏิบัติการกวาดล้างยาแก้ไอปลอมใน 4 จังหวัด
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจค้นตามหมายค้นศาลรวม 6 จุด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 สืบเนื่องจากการเฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการนำยาน้ำแก้แพ้และยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมึนเมาในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน โดยเครือข่ายนี้จะลักลอบผลิตและส่งขายให้กับร้านขายยาและกลุ่มวัยรุ่นในลักษณะเดียวกันAlso readแมนยู เคยเดินเกมหนัก! โรมาโน่ เผยเบื้องหลังล่า “ชูอาเมนี่” ก่อนพลาดได้ตัวร่วมทัพเรอัล มาดริด
การขยายผลของเจ้าหน้าที่นำไปสู่การพบเครือข่ายรายใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี สมุทรสาคร พังงา และภูเก็ต ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่การผลิตอย่างชัดเจน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐและทำให้ยากต่อการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดได้ในทันที
รายละเอียดจุดตรวจค้นและของกลางที่ยึดได้
จุดแรกคือพื้นที่ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งตรวจพบนายเกียรติศักดิ์ อายุ 31 ปี พร้อมกับยาปลอมสำเร็จรูปกว่า 118,800 ขวด อาทิ DATISSIN ฝาแดง จำนวน 23,400 ขวด DIPHENYL ไก่แดง จำนวน 18,400 ขวด ALLERGIN จำนวน 35,000 ขวด และ ASACOG จำนวน 42,000 ขวด พร้อมฉลากกว่า 132,000 ดวง เครื่องจักร 20 เครื่อง และขวดเปล่าสีbrown จำนวน 920,000 ขวด
จุดที่สองคือพื้นที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งตรวจพบนายนัทวุทธิ์ อายุ 45 ปี พร้อมกับยาปลอมดาทิสซินจำนวน 900 ขวด ฉลากสำเร็จและรอพิมพ์รวมกว่า 1,050,500 ดวง สมุดตัวอย่างฉลาก 3 เล่ม เครื่องจักรผลิตฉลาก 10 เครื่อง และเครื่องจักรผลิตยาแก้ไออีก 3 รายการ
จุดที่สามคือพื้นที่ตำบลป้าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งตรวจพบนายเกียรติศักดิ์ อายุ 31 ปี เช่นกัน พร้อมยาปลอมดาทิสซินจำนวน 600 ขวด วัตถุดิบปรุงแต่งกลิ่นและรส ขวดพลาสติกสีดำจำนวน 6,800 ขวด และเครื่องจักรอุปกรณ์อีก 17 เครื่อง สำหรับจุดที่สี่คือพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจพบนายจีระศักดิ์ อายุ 35 ปี พร้อมกับแม่พิมพ์และอุปกรณ์ขึ้นรูปขวดพลาสติกรอขึ้นรูปนับแสนขวด เครื่องจักร 3 เครื่อง และเม็ดพลาสติกกับเม็ดสีจำนวนหลายกระสอบ ต่อมาจุดที่ห้าคือพื้นที่ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตรวจพบนายณธรรศ อายุ 35 ปี
ที่ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจพบนายณธรรศ อายุ 35 ปี พร้อมฝาขึ้นรูปและฝาสำเร็จรูปจำนวน 122,600 ฝา แผ่นอลูมิเนียมปั๊มฝาจำนวน 15,000 แผ่น แผ่นโฟมรองฝาจำนวน 2,350,000 ชิ้น และฉลากยาปลอม IWADIL จำนวน 1,100,000 ดวง
กลอุบายหลอกลวงร้านขายยาและกลุ่มเสี่ยง
จุดที่หกคือพื้นที่ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งตรวจพบนายสุทธิวัฒน์ อายุ 57 ปี พร้อมกับยาปลอมสำเร็จรูป 5 รายการรวมกว่า 2,000 ขวด ได้แก่ ดาทิสซิน อเลอร์ยิ่น อาซาคอก ไดเฟ็นนิล และคาซิดริลไซรัป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา 2 ราย ได้แก่ นายสุทธิวัฒน์ อายุ 57 ปี และนางสาวฎาริน อายุ 46 ปี
ทั้งสองถูกแจ้งข้อหาฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันขายยาปลอม จากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้มีการปลอมแปลงเอกสารประกอบการซื้อขายและการจัดส่งให้เสมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์จริง เพื่อหวังหลอกลวงให้ร้านขายยาและกลุ่มวัยรุ่นนำไปผสมเครื่องดื่มมึนเมา
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มเดิมที่เคยถูกกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าตรวจค้นและจับกุมในพื้นที่ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ. 2564 แต่ยังหวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก แสดงให้เห็นถึงการพยายามฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ความผิดทางกฎหมายและโทษที่กำหนดไว้
เบื้องต้นการกระทำของเครือข่ายนี้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในฐานผลิตยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท และในฐานผลิตและขายยาปลอม ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาท
สรุปของกลางที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดเป็นยาแก้ไอปลอมกว่า 122,300 ขวด ฉลากกว่า 2,282,500 ดวง พร้อมวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร มีมูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนขยายผลและนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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