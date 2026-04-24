บุกจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เกาหลีใต้หมายแดงคาผับเกาหลี ผู้จัดการร้านโดนด้วยข้อหาขายแก๊สหัวเราะ

📆4/24/2026 12:47 PM
📰siamrath_online
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวเกาหลีใต้ตามหมายแดงกลางร้านอาหารเกาหลี พร้อมจับกุมผู้จัดการร้านในข้อหาขายแก๊สหัวเราะผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง (สตม. ) ได้ทำการจับกุมสมาชิกแก๊ง คอลเซ็นเตอร์ ชาว เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตาม หมายแดง (Red Notice) ได้ภายในร้านอาหารเกาหลีแห่งหนึ่งในย่าน RCA การจับกุมครั้งนี้เป็นผลมาจากการสืบสวนอย่างต่อเนื่องของ กก.

สืบสวน บก. ตม.1 ซึ่งได้รับข้อมูลว่านายคิม (นามสมมุติ) ผู้ต้องหาตามหมายแดงของรัฐบาลเกาหลีใต้ในข้อหาหลอกลวงและฉ้อโกงออนไลน์ จะมาใช้บริการที่ร้านอาหารดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนและส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเข้าไปเพื่อทำการจับกุม จากการตรวจสอบภายในร้าน พบว่ามีการให้บริการสูดดมแก๊สหัวเราะ (ไนตรัสออกไซด์) แก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายตาม พ.

ร. บ. ยา พ.

ศ.2510 เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมนายคิมขณะที่กำลังสูดดมแก๊สหัวเราะอยู่ และจับกุมนายเอก (นามสมมุติ) ผู้จัดการร้านในข้อหาขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งตรวจยึดแก๊สหัวเราะจำนวน 10 กระป๋อง นอกจากนี้ ยังพบว่าบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินค่าบริการของร้านเป็นชื่อบัญชีของชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติม พล. ต.

ต. ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก. ตม.1 กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ. ตร.

และ รอง ผบ. ตร. ในฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปชก. ตร.

) ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อคนต่างด้าวที่กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เป้าหมายของอาชญากรรมข้ามชาติ หลังจากดำเนินคดีเสร็จสิ้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะส่งตัวนายคิมกลับไปยังเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป หากพบเห็นกลุ่มคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1178 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือ

