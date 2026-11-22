บุกค้นหลักฐานศพหญิงถูกหั่น 4 ท่อน ทิ้งป่าลาดพร้าว ระบุฆาตกรรมย้ายศพทิ้ง
ตำรวจนครบาลยืนยันหญิงถูกฆาตกรรมแล้วนำศพไปหั่น 4 ท่อนทิ้งในซอยลาดพร้าว 109 มีพยานเห็นชายต้องสงสัยแบกกระสอบมาทิ้งช่วงเย็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569
พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผบช.น. ร่วมกับ พล.ต.ต. พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. และ พล.ต.ต. กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 นำโดย พ.ต.อ. วิชัย ณรงค์ รองผบก.น.4 และ พ.ต.อ. ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก. สน.ลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจค้นจุดเกิดเหตุ หลังประชาชนแจ้งพบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกหั่นท่อนและยัดในถุงดำทิ้งไว้ในพื้นที่รกร้างใน ซอยลาดพร้าว 109 แยก 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569
หลักฐานชันสูตรยืนยันถูกฆาตกรรมและย้ายศพ
จากผลการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว สามารถยืนยันได้แน่นอนแล้วว่าศพที่พบเป็นเพศหญิง โดยศพถูกตัดแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปจนถึงเท้า ท่อนบนถึงหน้าอก แขนทั้งสองข้าง และศีรษะ ซึ่งชิ้นส่วนทั้ง 4 วางกระจายห่างกันประมาณเกือบ 5 เมตร อยู่ในพงหญ้าข้างกองขยะAlso readเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “พระพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 15-19 ธ.ค.
พล.ต.ท. สยาม บุญสม ระบุว่า ศพมีสภาพถูกกรีดที่ใบหน้าฝั่งซ้าย และมีการตัดแต่งชิ้นส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน เหลือเพียงข้อมือขวาและเครื่องในที่ยังมีสภาพเดิมอยู่ ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะส่งศพไปชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตและลักษณะการตัดท่อนว่าทำอย่างไร แต่จากหลักฐานเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมจากสถานที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้ง
พยานพบชายต้องสงสัยแบกกระสอบทิ้งศพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน บก.น.4 โดย พ.ต.อ. ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.บก.น.4 อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบเอกลักษณ์บุคคล หลังจากได้รับข้อมูลจากพยานว่าช่วงเวลาประมาณ 19:00 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 มีชายต้องสงสัยรายหนึ่งแบกกระสอบเดินเข้ามาในซอยและยืนอยู่บริเวณจุดที่พบศพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดชุดสืบสวนติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยจะทำการตรวจสอบพยานหลักฐานจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร (พฐ.) ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัย ซึ่งกระบวนการสืบสวนกำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อปิดคดีและนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษ
กำหนดการชันสูตรพลิกศพและปิดคดี
ศพผู้เสียชีวิตจะถูกส่งไปผ่าชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อทำการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด โดยทีมแพทย์จะทำการวิเคราะห์ร่องรอยการตัดและบาดแผลเพื่อเชื่อมโยงกับเครื่องมือที่ใช้ก่อเหตุ
หลังจากเสร็จสิ้นการชันสูตร พล.ต.ท. สยาม บุญสม ได้สั่งการให้ประชุมแบ่งงานชุดสืบสวนให้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป ซึ่งกระบวนการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งตำรวจนครบาล สถาบันนิติเวช และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนเพื่อรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน
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