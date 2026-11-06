บุกค้นบ้าน 'ก๊อต อธิป' ยึดรถหรู 2 คัน สภาพถอดเบาะ
ตำรวจบุกค้นบ้าน 'ก๊อต อธิป' จ.ปทุมธานี ยึดรถเมอร์เซเดสและ BMW 2 คัน สภาพถอดเบาะ ซื้อมาจากน้ำท่วมหาดใหญ่ -linked ปนัดดา วงศ์ผุดดี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. ได้ดำเนินการตามหมายค้นของศาลอาญา เข้าตรวจค้นบ้านพักของ ' ก๊อต อธิป' หรือ อธิป อนันทวรรณ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เพื่อค้นหาพยานหลักฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีที่พนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลเมื่อวานนี้ (5 พฤศจิกายน 2569) ซึ่งหมายจับดังกล่าวครอบคลุมทั้ง น.ส. ปนัดดา วงศ์ผุดดี หรือ บุ๋ม และ ก๊อต อธิป
รายละเอียดการบุกค้นบ้านพักหอดูดาว
จุดตรวจค้นหลักอยู่ภายในพื้นที่ 4 ไร่ เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านพักหลังใหญ่ที่ออกแบบในลักษณะบ้านหอดูดาว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกลาง (CIB) นำกำลังกว่า 10 นาย เข้าพื้นที่ตั้งแต่เช้า แต่ต้องรออยู่นอกประตูบ้านนานกว่า 1 ชั่วโมงเนื่องจากไม่มีผู้คนตอบรับ จนกระทั่งเวลา 08.20 น. ชายชาวต่างชาติซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ดูแลบ้านได้เข้ามาเปิดประตูและนำกุญแจมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบภายในบริเวณบ้านพัก อาคารหอดูดาว และอาคารสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวอีก 2 หลัง โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดพื้นที่ไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าสังเกตการณ์ภายในAlso readนักพัฒนา Bitcoin ผุดไอเดียใหม่ 'วางระเบิดควอนตัม' บีบแฮกเกอร์ต้องวางเงินค้ำประกันก่อนขโมยเหรียญ
พบรถหรู 2 คัน สภาพถอดเบาะสายไฟระโยงระยาง
จากการตรวจค้นพบรถยนต์คันแรกเป็นรถยนต์เก๋งสีขาว ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz) 1 คัน และคันที่สองเป็นรถยนต์เก๋งสีดำ ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 5 (BMW Series 5) จำนวน 1 คัน ซึ่งทั้งสองคันไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดประตูรถตรวจสอบภายในห้องโดยสาร พบว่ารถทั้งสองคันถูกถอดเบาะคนขับและเบาะหลังออกจนหมดสิ้น และภายในรถมีสภาพสายไฟระโยงระยางเต็มไปทั่วห้องโดยสาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตเบื้องต้นว่าเป็นรถที่ผ่านการซ่อมแซมหรือดัดแปลงโครงสร้างภายใน
ที่มาของรถหรูและประวัติการถือครองที่ดิน
จากการสืบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเบื้องต้นพบว่า รถหรูทั้ง 2 คันดังกล่าวมีผู้ซื้อมือหนึ่งคือ 'ก๊อต อธิป' ซึ่งมีการเปิดเผยแหล่งที่มาของการซื้อขายว่าซื้อมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดหาดใหญ่ โดยมีการซื้อขายรถจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมกันกว่า 10 คัน คาดว่าเป็นรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วนำมาขายต่อ ซึ่งเอกสารโฉนดที่ดินที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ระบุว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์คือ 'คุณอธิป' สำหรับประวัติพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้านเล่าว่ามีการถมที่ดินและเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2567 โดยอ้างว่าซื้อที่ดินในนามของ 'คุณบุ๋ม' แต่ไม่เคยพบเห็นตัว 'คุณบุ๋ม' เข้ามาในพื้นที่ด้วยตนเองเลย
ปฏิกิริยาชุมชนและพฤติกรรมปริศนาเจ้าของบ้าน
นางสาวจันทนา สุดสวาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ให้ข้อมูลเสริมว่า บ้านพักหลังนี้ตั้งลึกเข้าไปในซอยไม่ติดถนนเลียบคลอง ทำให้ชาวชุมชนไม่ค่อยเห็นความเคลื่อนไหวหรือรถบรรทุกเข้าออกชัดเจน และพื้นที่มักปิดประตูตลอดเวลา แม้จะมีตัวแทนเข้ามาติดต่อขอเลขที่บ้านและประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งองค์กรบริหารส่วนตำบลและที่ว่าการอำเภอ รวมถึงมีการนำเอกสารโฉนดมาแสดงก็ตาม แต่ไม่เคยมีตัวแทนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามารับบริจาค นำสิ่งของมาแจกจ่ายให้ชุมชน หรือจัดกิจกรรมสังสรรค์ใดๆ เลย ทำให้สภาพพื้นที่โดยรวมยังคงมีความปิดบังและน่าสงสัยต่อการเข้ามาอยู่อาศัยจริง
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