บีโอไอปรับกฎลงทุนปี 2570 เพิ่มสิทธิให้ผู้ผลิตไทยใช้วัตถุดิบในประเทศ
บอร์ดบีโอไออนุมัติมาตรการปรับทิศทางการลงทุนปี 2570 เน้นผูกสิทธิภาษีกับการใช้วัตถุดิบในไทยและสร้างงาน ขยายระบบ Thailand FastPass และยกระดับ SMEs คาดกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ประกาศมาตรการปรับปรุงทิศทางการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปี 2570 อย่างมีนัยสำคัญ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านการใช้วัตถุดิบภายในประเทศและการพัฒนาทักษะแรงงานคนไทยอย่างจริงจัง
มาตรการนี้มีผลบังคับใช้กับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ยื่นหลังวันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยตรงกับการสร้างงานและกระตุ้นการผลิตภายในประเทศ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบใน 3 มาตรการหลักที่ออกแบบมาเพื่อเร่งให้เกิดการลงทุนจริงและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมายAlso readตลาดเฟอร์นิเจอร์ปี’70 โตแผ่ว 1.3% 'อินเด็กซ์ฯ' แก้เกมคนคุมรายจ่าย ดันแคมเปญปลายปี 'เจาะบ้าน–โรงแรม–คาเฟ่'
มาตรการผูกสิทธิภาษีกับการใช้วัตถุดิบในประเทศ
มาตรการแรกเป็นการปรับโครงสร้างสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานโดยนำร่องในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ซึ่งบริษัทที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1 ปี หากใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศตามสัดส่วนที่กำหนด
กำหนดเกณฑ์การใช้วัตถุดิบในประเทศไว้ที่ร้อยละ 40-45 ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมด สำหรับชิ้นส่วนสำคัญหรือ e-Parts ต้องมีสัดส่วนร้อยละ 15 นอกจากนี้ ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทย
สร้างแต้มต่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บีโอไอกำหนดประเภทกิจการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ไทยโดยเฉพาะ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ การแพทย์ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร โลหะและวัสดุ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเบา
ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และขึ้นทะเบียน SME One ID กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 2 ปี พร้อมผ่อนปรนเกณฑ์เงินลงทุนขั้นต่ำ
ยกระดับเกณฑ์การลงทุนขั้นต่ำของผู้ประกอบการรายใหญ่
มาตรการสุดท้ายคือการปรับเกณฑ์เงินลงทุนขั้นต่ำของกิจการผลิตที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อมุ่งเน้นโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างผลบวกต่อเศรษฐกิจ
การปรับแก้กฎเกณฑ์ครั้งนี้สะท้อนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่ปี 2536 โดยมีเป้าหมายลดโครงการขนาดเล็กที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยลง และส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเพื่อกระตุ้นการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสำคัญต่อไป
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