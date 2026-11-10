บีโอไอ ชู 5 เครื่องยนต์ใหม่ คำขอลงทุน 1.7 ล้านล้านบาท เพิ่ม 28%
บีโอไอ กำหนด 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ได้แก่ ดิจิทัลและ AI เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า ชีวภาพ และหุ่นยนต์ หลังคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 1.7 ล้านล้านบาท
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 5 กลุ่มเพื่อเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ดิจิทัลและ AI เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า ชีวภาพและอุตสาหกรรมสีเขียว และระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่เร่งตัวขึ้น บีโอไอ มองว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสจากคลื่นการลงทุนรอบใหม่เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และยกระดับความสามารถของธุรกิจและบุคลากรไทย
บีโอไอให้สัมภาษณ์กับฐานเศรษฐกิจ โดยระบุว่าการลงทุนเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยมาตลอดหลายทศวรรษ จากประเทศที่พึ่งพาภาคเกษตรกรรม ไทยพัฒนาเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาหาร บีโอไอชี้ว่าการลงทุนไม่ได้สร้างเพียงเม็ดเงิน การจ้างงาน และการส่งออก แต่ยังช่วยพัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วน และเชื่อมประเทศไทยเข้าสู่ Global Supply ChainAlso readMy Secret Boyfriends แฟนลับ ครับผม เปิดตัวงาน Premiere ให้แฟนคลับชม EP.1 พร้อมกัน
ห้าเครื่องยนต์ใหม่ของบีโอไอ สู่โครงสร้างเศรษฐกิจไทย
บีโอไอระบุว่า การลงทุนที่จะเป็น New Growth Engines ต้องตอบโจทย์ 2 เรื่องหลัก คือ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก และเป็นกิจกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพแข่งขันได้ ทั้งจากการต่อยอดฐานอุตสาหกรรมเดิม และการสร้างความสามารถใหม่ด้านบุคลากร เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และระบบนิเวศ
กลุ่มดิจิทัลและ AI ครอบคลุมการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานเศรษฐกิจ ส่วนกลุ่มระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ บีโอไอระบุว่าเป็นการนำ AI มาสู่โลกจริง หรือ Physical AI โดยไทยสามารถต่อยอดจากฐานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และโลหะความแม่นยำสูงที่มีอยู่เดิม
เซมิคอนดักเตอร์และหุ่นยนต์ ฐานผลิตเดิมรองรับการลงทุนใหม่
บีโอไอระบุว่า ไทยมีฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่แข็งแรงอยู่แล้ว ทั้งการประกอบและทดสอบชิป HDD, PCB, Optical Communications และ Power Electronics จึงต้องต่อยอดไปสู่ Photonics, Power Semiconductor, Sensors, Advanced Packaging และ IC Design โดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนล้านบาทในระยะ 5 ปีข้างหน้า
สำหรับกลุ่มหุ่นยนต์ บีโอไออนุมัติการลงทุนของกว่า 10 บริษัท เพื่อผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำหรับ Humanoid Robot โดยมีเงินลงทุนระยะแรกรวมกว่า 15,000 ล้านบาท และจะสร้างงานทักษะสูงกว่า 1,500 ตำแหน่ง
ผลกระทบต่อการจ้างงานและห่วงโซ่อุปทานไทย
ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2569 บีโอไอระบุว่า มีคำขอรับการส่งเสริม 1,954 โครงการ มูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% แม้จำนวนโครงการจะลดลง แต่โครงการขนาดใหญ่และใช้เทคโนโลยีสูงเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มดิจิทัลมีมูลค่าคำขอสูงสุดที่ 1,174,965 ล้านบาท ตามด้วยอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 189,374 ล้านบาท เกษตรและอาหาร 80,192 ล้านบาท พลังงานและสาธารณูปโภค 59,866 ล้านบาท และยานยนต์และชิ้นส่วน 36,341 ล้านบาท
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมในช่วง 9 เดือนแรกปี 2569 มีแผนสร้างงานให้บุคลากรไทยกว่า 116,000 ตำแหน่ง ใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศกว่า 660,000 ล้านบาทต่อปี และสร้างมูลค่าส่งออกกว่า 1.96 ล้านล้านบาทต่อปี
บีโอไอได้ทบทวนยุทธศาสตร์ผ่าน BOI Board Retreat ภายใต้แนวคิด BOI REx ได้แก่ REthink, REposition และ REsolution โดยให้น้ำหนักกับผลลัพธ์จริงมากขึ้น ทั้งการลงทุนจริง มูลค่าเพิ่มในประเทศ การจ้างงานทักษะสูง การพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และการเชื่อมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ Supply Chain
บีโอไอจะสร้าง Ecosystem รองรับการลงทุน ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้วย Skill Bridge การเชื่อมบริษัทต่างชาติกับผู้ประกอบการไทยผ่าน Business Matching และ Sourcing Day การเพิ่มความพร้อมด้านพลังงาน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ขณะนี้กลไก Thailand FastPass มีโครงการเข้าสู่ระบบแล้ว 42 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 344,000 ล้านบาท เพื่อเร่งให้โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เกิดขึ้นจริงในอีก 1-5 ปีข้างหน้า
บีโอไอระบุว่า สิ่งที่ต้องการเห็นไม่ใช่เพียงยอดคำขอหรือเม็ดเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ต้องเห็นการลงทุนจริง การสร้างอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเดิม ผู้ประกอบการไทยที่มีบทบาทใน Global Supply Chain มากขึ้น และบุคลากรไทยที่มีทักษะสูงขึ้น
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