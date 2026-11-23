บีโอไอ ผลักดันไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานดาวเทียมญี่ปุ่น ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์
บีโอไอ จับมือ ญี่ปุ่น เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานดาวเทียม ด้วยความร่วมมือ 4 บริษัทชั้นนำ ผลักดัน Made with Thailand สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เดินหน้าขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงศักยภาพของภาค อุตสาหกรรมยานยนต์ ของไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน ดาวเทียม อวกาศ อย่างมีนัยสำคัญเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทย
การหารือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า 60 ปี ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านการอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศผ่านองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA มายาวนานกว่า 40 ปี โดยคณะฝ่ายไทยได้เข้าพบหารือกับผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หรือ METI พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอเทคโนโลยีและแนวทางการร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตและให้บริการดาวเทียมชั้นนำของญี่ปุ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ Synspective, iQPS, Axelspace และ ArkEdge SpaceAlso readไผ่-น้ำตาล เที่ยวแพร่แซวกันสนั่น ไผ่โพสต์รีวิวนาฬิกา-วิวธรรมชาติยาวเหยียด
ศักยภาพบริษัทดาวเทียมญี่ปุ่น 4 รายหลัก
บริษัท Synspective Inc. เป็นผู้พัฒนาและผลิตดาวเทียมเรดาร์ขนาดเล็ก หรือ SAR Satellite ที่มี kemampuan บันทึกภาพพื้นผิวโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในสภาวะมีเมฆหรือฝนปกคลุม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทมีความเชี่ยวชาญครบวงจรตั้งแต่การออกแบบและผลิตดาวเทียม ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปัจจุบันได้ส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศแล้ว 13 ดวง และกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มความถี่ในการสำรวจทั่วโลก
บริษัท Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc. หรือ iQPS จากเมืองฟุกุโอกะ บนเกาะคิวชู มีความเชี่ยวชาญด้านดาวเทียมเรดาร์ขนาดเล็กความละเอียดสูง โดยใช้เทคโนโลยีเสาอากาศแบบกางออกได้ ทำให้ได้ดาวเทียมที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาแต่มีประสิทธิภาพสูง มีแผนขยายเครือข่ายดาวเทียมเป็น 24 ดวงภายในปีงบประมาณ 2570 และอย่างน้อย 36 ดวงภายในปีงบประมาณ 2573 เพื่อรองรับการติดตามภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง
บริษัท Axelspace Corporation ผู้บุกเบิกดาวเทียมขนาดเล็กของญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี 2551 มีประสบการณ์ส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศแล้ว 18 ดวง ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายใต้แพลตฟอร์ม AxelLiner และบริการข้อมูลสำรวจโลกผ่าน Axelspace ซึ่งใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ โครงสร้างพื้นฐาน และการรับมือภัยพิบัติ
บริษัท ArkEdge Space Inc. เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋วและขนาดเล็กแบบครบวงจร มีจุดเด่นด้านการพัฒนาระบบดาวเทียมเพื่อการสำรวจโลก การสื่อสารทางทะเล การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things หรือ IoT ผ่านดาวเทียม ตลอดจนเทคโนโลยีระบุตำแหน่ง โดยบริษัทมีประสบการณ์ส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศแล้ว 18 ดวง โดยให้ความสำคัญกับการผลิตซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โอกาสอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในห่วงโซ่อุปทานดาวเทียม
การขยายตัวของธุรกิจดาวเทียมขนาดเล็กและเครือข่ายดาวเทียม ทำให้ผู้ผลิตต้องการชิ้นส่วนคุณภาพสูงในปริมาณเพิ่มขึ้น และเริ่มนำเทคโนโลยีกระบวนการผลิตจากอุตสาหกรรมยานยนต์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน โดยเฉพาะชิ้นส่วนโครงสร้าง ระบบควบคุม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบพลังงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ซึ่งเป็นโอกาสทองที่ผู้ผลิตไทยจะนำความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มาต่อยอด หากมีการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของอุตสาหกรรมอวกาศ
ฝ่ายญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับโอกาสในการเชื่อมโยงความสามารถด้านการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานดาวเทียม โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมยานยนต์มาต่อยอดการผลิตชิ้นส่วนอวกาศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคนิคเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
แนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนต่อไป
ฝ่ายไทยได้เสนอให้ผลักดันความร่วมมือในรูปแบบ Made with Thailand ที่ให้ความสำคัญกับการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการสร้างห่วงโซ่อุปทานร่วมกัน แทนการเป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีหรือผู้รับจ้างผลิตในระยะต่อไป บีโอไอจะประสานความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงความต้องการชิ้นส่วนและข้อกำหนดทางเทคนิคของบริษัทญี่ปุ่นกับศักยภาพของผู้ผลิตไทย โดยมุ่งค้นหาผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และมาตรฐานคุณภาพ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง หรือ Letter of Intent: LoI ร่วมกับ JAXA และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เพื่อวางกรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและการเชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วนระหว่างสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บีโอไอ เปิดเผยว่า การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเริ่มสร้างทุกอย่างจากศูนย์ แต่คือการนำจุดแข็งของอุตสาหกรรมที่ไทยมีอยู่แล้วมาต่อยอดให้สามารถเข้าสู่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น บีโอไอพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งการจับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของโลก การส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับเครื่องจักรและเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตไปพร้อมกับการลงทุนใหม่ และสามารถเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทย
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