บีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุนอีซูซุ 15,000 ล้านบาท ยกระดับผลิตรถยนต์สู่มาตรฐาน Euro 6

บีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการของบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 15,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับการผลิตรถกระบะสู่มาตรฐาน Euro 6 และเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน ( บีโอไอ ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ (บอร์ด) บีโอไอ ได้อนุมัติส่งเสริม การลงทุน โครงการของบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท โดยโครงการนี้ยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการส่งเสริม การลงทุน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม ยานยนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพของฐานการผลิตหลักของ อีซูซุ ในประเทศไทย ซึ่งผลิตและส่งออกไปยังทั่วโลก
การลงทุนครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตรถกระบะ การยกระดับเทคโนโลยีการผลิตให้รองรับมาตรฐาน Euro 6 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการปล่อยมลพิษที่เข้มงวด และการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในโรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท\การลงทุนครั้งนี้ครอบคลุมการปรับปรุงสายการผลิตในหลายส่วนสำคัญ อาทิ การเชื่อมโครงรถ การเชื่อมประกอบตัวถัง การพ่นสี และการประกอบรถยนต์เต็มคัน ด้วยการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการเหล่านี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุน และยกระดับมาตรฐานการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในโรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Euro 6 เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม\บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตรถกระบะและรถเพื่อการพาณิชย์ชั้นนำในประเทศไทย มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเริ่มเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตรถบรรทุกครั้งแรกในปี 2506 และได้ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีการย้ายฐานการผลิตรถปิกอัพจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 และต่อมาได้ย้ายงานวิจัยและพัฒนารถปิกอัพมาอยู่ที่ประเทศไทยในปี 2553 ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตและฐานการพัฒนานวัตกรรมรถกระบะที่สำคัญที่สุดของเครืออีซูซุในโลก ปัจจุบัน อีซูซุมีโรงงานประกอบรถยนต์ 2 แห่ง คือ โรงงานสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีกำลังการผลิตรถปิกอัพและรถบรรทุกใหญ่รวมกันสูงถึง 385,000 คันต่อปี และมีการจ้างงาน 6,000 คน นอกจากนี้ ยังมีการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศถึง 90% อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย คิดเป็นมูลค่า 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และเป็นฐานการจ้างงานที่สำคัญ มีผู้ประกอบการในวงจรการผลิตกว่า 2,500 บริษัท และมีการจ้างงาน 800,000 คน ครอบคลุมทั้งผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วน อุตสาหกรรมสนับสนุนและดีลเลอร์ ในปี 2568 ประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์ 1.45 ล้านคัน และส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 935,000 คัน ซึ่งสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ที่สำคัญของโลกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ บีโอไอได้เดินหน้าสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในเทคโนโลยีใหม่ ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยระดับสากล รวมถึงการต่อยอดสู่ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้
บีโอไออนุมัติ Isuzu 1.5 หมื่นล้าน ยกระดับฐานผลิตสีเขียวIsuzu รุกคืบอุตสาหกรรมสีเขียว! บีโอไอไฟเขียวลงทุน 1.5 หมื่นล้านบาท ปรับปรุงฐานผลิตไทยด้วยหุ่นยนต์และพลังงานสะอาด รองรับมาตรฐาน Euro 6 เพิ่มขีดความสามารถการส่งออกระดับโลก
Read more »
