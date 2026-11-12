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Economy

บีเจซีย้ำท้ายปียังท้าทาย ผู้บริโภคจับตาอาหารราคาถูก ดันกำไรขั้นต้นเติบโต

prachachat#59 in ประเทศไทย
บีเจซีย้ำท้ายปียังท้าทาย ผู้บริโภคจับตาอาหารราคาถูก ดันกำไรขั้นต้นเติบโต
Berly U · Big C · BJC
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บมจ. เบอร์ลี่ ยูเนี่ยน หรือ บีเจซี ปรับตัวรับเศรษฐกิจฟื้นไม่ทั่วถึง เน้นสินค้าจำเป็นราคาคุ้มค่า ดันกำไรขั้นต้นไตรมาส 3 ขึ้น 57 bps ขยายมินิมาร์ทต่อเนื่อง despite ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง

บริษัท เบอร์ลี่ ยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ปรับตัวรับแรงกระเพื่อมจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนในช่วงท้ายปี โดยผู้บริหารระบุถึงแนวโน้มธุรกิจที่อาจท้าทายมากขึ้นจากการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึงของระบบเศรษฐกิจไทย

ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้ BJC ต้องปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้นนำเสนอสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารและอุปโภคบริโภคจำเป็น เพื่อรักษาฐานลูกค้า amidst ค่าครองชีพที่สูงและหนี้ครัวเรือนในระดับสูง

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รายละเอียดกำไรและผลประกอบการไตรมาส 3

ผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2569 ของกลุ่มสินค้าและบริการการค้าปลีกรูปแบบใหม่ ของ BJC มีรายได้รวมอยู่ที่ 32,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบปีต่อปี (YoY) ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารต้นทุนและสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวน

รายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่ 29,488 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sales Growth หรือ SSSG) ขยายตัวในทิศทางบวกอยู่ที่ระดับ +2.7% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงกันยายน โดยมีกลุ่มสินค้าอาหาร (Food) เป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนยอดขายหลัก

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อัตรากำไรขั้นต้นของ BJC ในไตรมาส 3 ปี 2569 ปรับตัวดีขึ้น 57 จุดฐาน (bps) มาอยู่ที่ 17.6% ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลบวกมาจากโครงสร้างยอดขาย (Sales mix) ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น การลดลงของการให้คูปองส่งเสริมการขาย และการบริหารจัดการควบคุมการสูญเสียสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทิศทางธุรกิจเวียดนามและรายได้อื่น

ธุรกิจของ BJC ในประเทศเวียดนามยังคงแสดงศักยภาพการเติบโตได้อย่างโดดเด่น โดยมีอัตราการขยายตัวของยอดขายสาขาเดิมอยู่ในระดับเลขสองหลักเมื่อคิดเป็นสกุลเงินบาท การเติบโตนี้เกิดจากทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (B2B) และกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคทั่วไป (B2C) ซึ่งเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากยอดขายสินค้าแล้ว รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการยังปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2569 เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานโดยรวมมีความต่อเนื่องและมั่นคง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ภายนอกก็ตาม

การขยายสาขาและปิดปรับปรุงธุรกิจ

BJC ยืนยันยังคงดำเนินกลยุทธ์การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 3 ปี 2569 โดยเปิดร้านบิ๊กซีมินิมาร์ทเพิ่ม 32 สาขา ร้านขายยาเพรียว 1 สาขา และร้านหนังสือเอเชียบุ๊คส์ 4 สาขา เพื่อขยายฐานการเข้าถึงลูกค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

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ขณะเดียวกัน บริษัทมีการปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจโดยการปิดปรับปรุงสาขาที่ไม่符合เงื่อนไขหรือไม่มีความคุ้มทุน โดยปิดร้านบิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ต 6 สาขา และบิ๊กซีมินิมาร์ท 5 สาขา รวมถึงสาขาในกัมพูชาและลาวบางจุด เพื่อมุ่งเน้นทรัพยากรไปยังช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์รับมือความท้าทายและแนวโน้มตลาดท่องเที่ยว

แม้ช่วงปลายปีจะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวแต่การท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติใน 10 เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ประมาณ 25.46 ล้านคน ลดลง 4.6% เมื่อเทียบปีต่อปี ส่งผลให้ BJC ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านความต้องการผู้บริโภค ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ต้นทุนวัตถุดิบ และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์

กลยุทธ์หลักของบริษัทในปีนี้คือการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย การจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสม และการกระจายแหล่งจัดซื้อเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา โดยอาศัยความหลากหลายของแหล่งรายได้ของกลุ่มบริษัทเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกำไรอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน BJC มีร้านบิ๊กซีมินิมาร์ทในประเทศไทยรวม 1,578 สาขา และในกัมพูชาอีก 19 สาขา โดยโครงสร้างพอร์ตการขายปลีกประกอบด้วยไฮเปอร์มาร์เก็ต 147 สาขา ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 1 สาขาในกัมพูชา 1 สาขาในลาว ซูเปอร์มาร์เก็ต 55 สาขา มาร์เก็ต 36 สาขา และฟู้ดเพลส 17 สาขาในประเทศไทยและ 2 สาขาในกัมพูชา ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของช่องทางในการบริการลูกค้า

prachachat#59 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Berly U Big C BJC Quarter 3 Profit Margin Retail Strategy Vietnam Sales

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