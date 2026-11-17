บีม จารุวรรณ เศร้า 'พีธ พีระ' จากไป เผยคำพูดสุดท้ายก่อนสูญเสีย
บีม จารุวรรณ เพื่อนสนิท 'พีธ พีระ' โพสต์ข้อความสุดอาลัย เผยช่วงเวลาเจ็บปวดที่สุดก่อนนักร้องดังจากไป พร้อมเผยกำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
บีม จารุวรรณ นักร้องและนักแสดงหญิงชื่อดัง ออกมาเปิดเผยความรู้สึกเจ็บปวดและสูญเสียครั้งใหญ่ หลังจากได้รับข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของ พีธ พีระ หรือ พีธ Peacemaker Duo นักแสดงและนักร้องนำคู่หูในตำนานที่เสียชีวิตด้วยวัยอันยังน้อย
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจและโศกเศร้าอย่างรุนแรงในวงการค้าบันเทิงไทย เมื่อมีรายงานพบร่างของ พีธ พีระ ที่ห้องน้ำภายในห้องนอนของลูกสาว ในบ้านพักส่วนตัวที่อยู่อาศัยในจังหวัดนนทบุรี สืบเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตโดยมีการตัดสินใจจากโลกนี้ไปเองAlso readไทยส่งออกสหรัฐฯ 2.37 ล้านล้านบาทในปี 68 ลุ้นความชัดเจนผลกระทบการจ้างงาน
ความเจ็บปวดจากคำพูดสุดท้ายที่จดจำ
บีม จารุวรรณ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอเจ็บปวดที่สุดคือวันที่เธอเคยกล่าวกับ พีธ พีระ ว่า ให้มามาร่วมกันหาทางออกด้วยกัน แต่กลับได้รับคำตอบว่า พีธ พีระ ได้เลือกเส้นทางอื่นแทน
เพื่อนสนิทของ พีธ พีระ ได้กล่าวผ่านข้อความว่า มึงทำให้กูเชื่อเสมอว่ากูทำได้ทุกอย่าง แต่สิ่งที่บีม จารุวรรณ รำลึกถึงคือช่วงเวลาที่เธอพยายามสนับสนุนและบอกว่าเดี๋ยวมาช่วยกันหาทางออก ซึ่ง พีธ พีระ กลับเลือกที่จะเดินไปอีกทางหนึ่ง
ความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุก่อนจากลา
นอกจากนี้ บีม จารุวรรณ ยังได้ออกมาโพสต์ภาพร่วมกับ พีธ พีระ พร้อมเพลง ชื่อ เหมือนมีลางบอก ของ ตั้ม สมประสงค์ โดยได้แนบเนื้อเพลงที่สื่อถึงความรู้สึกสูญเสียและภาพแห่งการอำลา
ข้อความดังกล่าวได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่มีลางบอกเหตุก่อนการจากไป โดยระบุว่าแล้วเธอก็มาบอกฉัน บอกคำที่แสนสั้น ว่าวันนี้เธอต้องอำลา ซึ่งเป็นความรู้สึกที่สะท้อนถึงความเศร้าสลดและไม่สามารถยอมรับการจากลาได้อย่างรวดเร็ว
กำหนดการพระราชกุศลและพิธีรดน้ำศพ
สำหรับกำหนดการพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลศพของ พีธ พีระ จะจัดขึ้น ณ ศาลา 2 วัดสะพานสูง ในจังหวัดนนทบุรี โดยจะเริ่มพิธีบำเพ็ญกุศลศพในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 และพิธีรดน้ำศพจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 18 ถึง 24 พฤศจิกายน 2569
หลังจากนั้น พิธีสวดพระอภิธรรมศพจะจัดขึ้นต่อเนื่อง และกำหนดการฌาปนกิจศพจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ตามรายงานจากทางครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งกำหนดการที่ชัดเจน
เพื่อนวงการบันเทิงร่วมอาลัยและเสียใจ
ขณะที่กำหนดการพิธีงานศพถูกเปิดเผย มีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความรู้สึกเศร้าสลด ผ่านการคอมเมนต์แสดงความอาลัยและร่ำลา พีธ พีระ อย่างไม่ขาดสาย
โดยหนึ่งในข้อความที่สะท้อนความรู้สึกของเพื่อนพ้องในวงการคือ การเรียนรู้จากชีวิตของตัวเองว่าทั้งรักทั้งเกลียดคืออะไร แต่ในที่สุดก็ยังคงรักมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมและความทรงจำดีที่มีต่อ พีธ พีระ ก่อนจากลา
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