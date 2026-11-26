บีทีเอส กรุ๊ป จับมือศิริราช ธอส. พัฒนาโครงการบ้านชาวไทย
บีทีเอส กรุ๊ป ร่วมกับศิริราชและ ธอส. ลงนาม MOU โครงการบ้านชาวไทย รองรับบุคลากรกว่า 23,000 คน พื้นที่บางขุนนนท์ ใกล้โรงพยาบาล 2 กิโลเมตร
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยกำลังก้าวสู่ขั้นตอนสำคัญ เมื่อกลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสองฉบับอย่างเป็นทางการ
การร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ บ้านชาวไทย ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชกว่า 23,000 คน ให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงและคุ้มค่า โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนAlso read'อัจฉริยะ' ร้องสอบบิ๊ก ขรก.ปมข้อมูลบุคคลหลุดถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์
รายละเอียดโครงการและแนวทางการพัฒนา
นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการ บริษัท บ้านชาวไทย จำกัด และกรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า โครงการบ้านชาวไทยจะเป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรกับองค์กรครั้งแรกของโครงการดังกล่าว โดยจะนำที่ดินของกลุ่มบริษัท BTS บริเวณย่านบางขุนนนท์ ซึ่งอยู่ใกล้แนวเส้นทางรถไฟและห่างจากโรงพยาบาลศิริราชประมาณ 2 กิโลเมตร มาดำเนินการพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัย
ที่ดินดังกล่าวประกอบด้วยหลายแปลง รวมพื้นที่มากกว่า 10ไร่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจรายละเอียดและกำหนดรูปแบบการพัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมที่สุด
นายรังสิน ระบุว่า แนวทางการพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่รูปแบบคอนโดมิเนียมกรรมสิทธิ์แบบ Freehold ซึ่งแตกต่างจากโครงการ บ้านเพื่อคนไทย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เป็นรูปแบบสิทธิการเช่า โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอส ต้องการออกแบบโครงการให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงและมีความยั่งยืนในระยะยาว
กลุ่มเป้าหมายและสิทธิประโยชน์พิเศษ
แนวทางของ บ้านชาวไทย มุ่งเน้นกลุ่มคนทำงานและตลาดที่อยู่อาศัยระดับแมส โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้สูงหรือกลุ่มพรีเมียมเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างให้บุคลากรในโรงพยาบาลที่มีรายได้หลากหลายสามารถเข้าถึงโครงการได้ โดยจะมีการพิจารณาระดับราคาและรูปแบบห้องให้เหมาะสมกับกำลังซื้อของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชี้แจงว่า บุคลากรทุกระดับของศิริราชมีจำนวนรวมกว่า 23,000 คน ซึ่งส่วนหนึ่งยังพบข้อจำกัดในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมีบ้านใกล้สถานที่ทำงานเพื่อลดเวลาเดินทางและความเครียดจากการปฏิบัติงาน
ศิริราชจะจัดสรรสิทธิให้บุคลากรตามหลัก First Come First Served หรือผู้ที่แสดงความประสงค์ก่อนจะมีสิทธิพิจารณาก่อน โดยกำหนดเบื้องต้นให้บุคลากรหนึ่งคนได้รับสิทธิหนึ่งรายการ เพื่อกระจายโอกาสให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุดตามลำดับความเร่งด่วน
เงื่อนไขสินเชื่อและมาตรการสนับสนุนทางการเงิน
โครงการมีจุดเด่นด้านเงื่อนไขการซื้อที่ไม่ต้องวางเงินดาวน์ พร้อมจัดเตรียมเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ภายในห้องให้พร้อมใช้งานทันที ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระการเงินเบื้องต้นให้แก่บุคลากรอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกด้านแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อพิเศษจากทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส.) และธนาคารออมสิน
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ธอส. จะสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่บุคลากรศิริราช รวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราพิเศษ เพื่อส่งเสริมการออมและช่วยให้บุคลากรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงด้านสินเชื่อและเงินฝากที่ลงนามอย่างเป็นทางการเป็นความร่วมมือระหว่างศิริราชกับ ธอส. ส่วนการสนับสนุนจากธนาคารออมสินเป็นข้อมูลที่คณบดีศิริราชกล่าวเพิ่มเติม จึงยังไม่ได้อยู่ในคู่สัญญาใน MOU ทั้ง 2 ฉบับอย่างเป็นทางการ แต่ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับบุคลากร
กำหนดเวลาและขั้นตอนการอนุมัติ
นายรังสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากการดำเนินงานเริ่มต้นได้ในช่วงต้นปี 2570 และผ่านกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ตามแผน โครงการอาจมีโอกาสแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2572 ซึ่งกรอบเวลาดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับขั้นตอนการพัฒนาและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งนี้ นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท บ้านชาวไทย จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสองฉบับ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านชาวไทยสำหรับบุคลากรศิริราช กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโครงการส่งเสริมสวัสดิการสินเชื่อและเงินฝากสำหรับบุคลากรศิริราช กับ ธอส.
พิธีลงนามดังกล่าวมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 หน่วยงาน และผู้บริหารธนาคารออมสินเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสวัสดิการของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยโดยรวม
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